এছিয়া কাপ বিজয়ী ভাৰত আৰু ৰাণাৰ্ছ আপ পাকিস্তানে লাভ কৰিলে কিমান ধন ?

কোনজন খেলুৱৈয়ে কোনটো বঁটা আৰু কিমান ধন লাভ কৰিলে জানিবলৈ পঢ়ক...

Asia cup prize money for award winners
তিলক বাৰ্মাই গ্ৰহণ কৰিলে ৫,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পুৰস্কাৰ (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ : ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় দলে নৱমটো খিতাপ দখল কৰে । এই অপৰাজিত বিজয়ৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোৱে লাভ কৰিছে বিপুল পৰিমাণৰ ধনৰাশি ।

অৱশ্যে ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতো এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলে পাকিস্তানক আৰ্থিক সাহাৰ্যৰে উপচাই দিছে ।

Asia cup prize money for award winners
এছিয়া কাপ বিজয়ী ভাৰত আৰু ৰাণাৰ্ছ আপ পাকিস্তানে লাভ কৰিলে কিমান ধন ? (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ভাৰতীয় দলটোৱে এই চূড়ান্ত মেচখনত জয়লাভ কৰি ট্ৰফী, পদক, পুৰস্কাৰৰ ধন লাভ কৰে যদিও ইয়াক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । বিজয়ী হিচাপে ভাৰতীয় দলটোৱে ৩ লাখ মাৰ্কিন ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় ২.৬ কোটি টকা লাভ কৰিলেহেঁতেন । এই ধনৰাশি ২০২৩ চনৰ এছিয়া কাপৰ তুলনাত প্ৰায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

Asia cup prize money for award winners
কোনজন খেলুৱৈয়ে কোনটো বঁটা আৰু কিমান ধন লাভ কৰিলে (ETV Bharat Assam)

ফাইনেলত মাত্ৰ ২০ ৰাণতে ভাৰতে তিনিটা উইকেট হেৰুৱালেও তিলক বাৰ্মাই অপৰাজিত ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে অলৰাউণ্ডাৰ শিৱম ডুবেই ৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

আনহাতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ অনুপস্থিতিত শিৱম ডুবেই তিনি অভাৰত মাত্ৰ ২৩ ৰাণ দিয়ে । কুলদীপ যাদৱ আৰু অভিষেক শৰ্মায়ো উল্লেখযোগ্য পুৰস্কাৰ লাভ কৰে । 'মেন অৱ দ্য ছিৰিজ' অভিষেক শৰ্মাই ১৫,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় ১৩.৩০ লাখ টকা আৰু এখন এছ ইউ ভি গাড়ী, এটা ট্ৰফী লাভ কৰে ।

ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাণাৰ্ছ আপ পাকিস্তানে ৭৫ হাজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ অৰ্থাৎ ৬৬.৫০ লাখ টকা লাভ কৰে ।

বি চি চি আইৰ পুৰস্কাৰৰ ধন ঘোষণা :

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে ২০২৫ চনৰ এছিয়া কাপত জয়ী হোৱা বাবে নগদ ২১ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে । ভাৰতীয় দল আৰু ইয়াৰ সহায়ক কৰ্মচাৰীৰ বাবে পুৰস্কাৰৰ ধন ঘোষণা কৰা হৈছে । অৱশ্য়ে প্ৰতিজন খেলুৱৈয়ে লাভ কৰা ধনৰ পৰিমাণ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক:পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি এছিয়া কাপৰ নৱমটো খিতাপ দখল ভাৰতৰ

এছিয়া কাপ জয়ৰ পিছতো নাকৱীৰ পৰা ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা নাছিল ট্ৰফী

