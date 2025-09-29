এছিয়া কাপ বিজয়ী ভাৰত আৰু ৰাণাৰ্ছ আপ পাকিস্তানে লাভ কৰিলে কিমান ধন ?
Published : September 29, 2025 at 1:03 PM IST
হায়দৰাবাদ : ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপৰ ফাইনেলত পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় দলে নৱমটো খিতাপ দখল কৰে । এই অপৰাজিত বিজয়ৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোৱে লাভ কৰিছে বিপুল পৰিমাণৰ ধনৰাশি ।
অৱশ্যে ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতো এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলে পাকিস্তানক আৰ্থিক সাহাৰ্যৰে উপচাই দিছে ।
আনহাতে ভাৰতীয় দলটোৱে এই চূড়ান্ত মেচখনত জয়লাভ কৰি ট্ৰফী, পদক, পুৰস্কাৰৰ ধন লাভ কৰে যদিও ইয়াক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । বিজয়ী হিচাপে ভাৰতীয় দলটোৱে ৩ লাখ মাৰ্কিন ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় ২.৬ কোটি টকা লাভ কৰিলেহেঁতেন । এই ধনৰাশি ২০২৩ চনৰ এছিয়া কাপৰ তুলনাত প্ৰায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
ফাইনেলত মাত্ৰ ২০ ৰাণতে ভাৰতে তিনিটা উইকেট হেৰুৱালেও তিলক বাৰ্মাই অপৰাজিত ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে অলৰাউণ্ডাৰ শিৱম ডুবেই ৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
আনহাতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ অনুপস্থিতিত শিৱম ডুবেই তিনি অভাৰত মাত্ৰ ২৩ ৰাণ দিয়ে । কুলদীপ যাদৱ আৰু অভিষেক শৰ্মায়ো উল্লেখযোগ্য পুৰস্কাৰ লাভ কৰে । 'মেন অৱ দ্য ছিৰিজ' অভিষেক শৰ্মাই ১৫,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় ১৩.৩০ লাখ টকা আৰু এখন এছ ইউ ভি গাড়ী, এটা ট্ৰফী লাভ কৰে ।
ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাণাৰ্ছ আপ পাকিস্তানে ৭৫ হাজাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ অৰ্থাৎ ৬৬.৫০ লাখ টকা লাভ কৰে ।
বি চি চি আইৰ পুৰস্কাৰৰ ধন ঘোষণা :
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে ২০২৫ চনৰ এছিয়া কাপত জয়ী হোৱা বাবে নগদ ২১ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে । ভাৰতীয় দল আৰু ইয়াৰ সহায়ক কৰ্মচাৰীৰ বাবে পুৰস্কাৰৰ ধন ঘোষণা কৰা হৈছে । অৱশ্য়ে প্ৰতিজন খেলুৱৈয়ে লাভ কৰা ধনৰ পৰিমাণ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ।