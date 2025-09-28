ETV Bharat / sports

ভাৰত বনাম পাকিস্তান: অন্ত পৰিবনে ভাৰতৰ ১৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ !

এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ বহু প্ৰত্যাশিত ফাইনেল মেচত সমুখ সমৰত নামিব ভাৰত-পাকিস্তান ৷ ভাৰতে এতিয়ালৈকে ৮ বাৰকৈ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰিছে ৷

ASIA CUP 2025
ভাৰত বনাম পাকিস্তান (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 5:46 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: আজি সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ বহু প্ৰত্যাশিত ফাইনেল মেচ ৷ পুনৰ এবাৰ এছিয়া কাপৰ অন্তিমখন খেলত সমুখ সমৰত নামিব ভাৰত-পাকিস্তান ৷ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব এই যুঁজ ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত তৃতীয়বাৰৰ বাবে মুখামুখি হ’ব দুয়োটা দল ৷

উভতি চালে দেখা যায় যে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে । লগতে প্ৰতিযোগিতাখনত অপৰাজিত হোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকক খিতাপ দখলৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।

চলিত বৰ্ষৰ সংস্কৰণটো এছিয়া কাপৰ ১৭ সংখ্যক ছিজন আৰু ভাৰতে এতিয়ালৈকে ৮ বাৰকৈ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰিছে ৷ বিপৰীতে শ্ৰীলংকাই ৬ বাৰকৈ আৰু পাকিস্তানে দুবাৰকৈ এই খিতাপ দখল কৰে ৷

দুয়োটা দলৰ মুখামুখি অভিলেখ

দুয়োটা দলৰ মাজৰ ১৫ খন টি-২০ মেচত ভাৰতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা দেখা হৈছে । ভাৰতে ১২ খন খেলত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে মাত্ৰ ৩ খন খেলতহে জয়ৰ মুখ দেখিছে ৷ এছিয়া কাপত দুয়োটা দলে ২১ বাৰকৈ মুখামুখি হৈছে আৰু ভাৰতে ১২ খন খেলত বিজয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে মাত্ৰ ৬ খনত জয়লাভ কৰিছে ।

ভাৰত বনাম পাকিস্তানৰ ফাইনেল

দুয়োটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত ১০ খন ফাইনেলৰ ভিতৰত পাকিস্তানে ৭ খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতে মাত্ৰ ৩ খন ফাইনেলত জয়লাভ কৰিছে ।

প্ৰতিযোগিতাঅংশগ্ৰহণকাৰীবিজয়ীফলাফল স্থান
বিশ্ব ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ (১৯৮৫)ভাৰত, পাকিস্তান, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, নিউজিলেণ্ড, শ্ৰীলংকাভাৰত৮ উইকেটত জয়লাভমেলব’ৰ্ণ ক্ৰিকেট খেলপথাৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া
অষ্ট্ৰেলিয়া-এছিয়া কাপ (১৯৮৬)অষ্ট্ৰেলিয়া, ভাৰত, শ্ৰীলংকা, নিউজিলেণ্ড, পাকিস্তান পাকিস্তান১ উইকেটত জয়লাভশ্বাৰজাহ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী
উইলছ ট্ৰফী (১৯৯১) ভাৰত, পাকিস্তান, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ পাকিস্তান৭২ ৰাণত জয়লাভশ্বাৰজাহ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী
অষ্ট্ৰেলিয়া-এছিয়া কাপ (১৯৯৪)অষ্ট্ৰেলিয়া, ভাৰত, নিউজিলেণ্ড, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা, সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীপাকিস্তান৩৯ ৰানত জয়ী শ্বাৰজাহ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী

স্বাধীনতা কাপ (১৯৯৮)


ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ভাৰত ৩ উইকেটত জয়ী ঢাকা
কোকাকোলা কাপ (১৯৯৯) ভাৰত, পাকিস্তান, ইংলেণ্ড
পাকিস্তান		৮ উইকেটত জয়ী শ্বাৰজাহ
পেপছি কাপ (১৯৯৯) ভাৰত, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা
পাকিস্তান		১২৩ ৰাণত জয়ী বেংগালুৰু

টি-২০ বিশ্বকাপ (২০০৭)


অষ্ট্ৰেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংলেণ্ড, ভাৰত, কেনিয়া, নেদাৰলেণ্ড, নিউজিলেণ্ড, পাকিস্তান, স্কটলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, শ্ৰীলংকা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, জিম্বাব’ৱে ভাৰত ৫ ৰাণত জয়ী

ৱাণ্ডাৰাৰছ ষ্টেডিয়াম, দক্ষিণ আফ্ৰিকা


কিটপ্লাই কাপ (২০০৮)


ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশপাকিস্তান২৫ ৰানত জয়ী ঢাকা
চেম্পিয়নছ ট্ৰফী (২০১৭)

ভাৰত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, শ্ৰীলংকা, ইংলেণ্ড, বাংলাদেশ, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড


পাকিস্তান

১৮০ ৰানত জয়ী


কেনিংটন অভেল, ইংলেণ্ড


বিশ্ব ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ (১৯৮৫), স্বাধীনতা কাপ (১৯৯৮) আৰু টি-২০ বিশ্বকাপ (২০০৭) ত ভাৰত চেম্পিয়ন হৈছিল । আনহাতে, পাকিস্তানে অষ্ট্ৰেল-এছিয়া কাপ (১৯৯৮), উইলছ ট্ৰফী (১৯৯১), অষ্ট্ৰেল-এছিয়া কাপ (১৯৯৪), পেপছি কাপ (১৯৯৯), ৱান ডে কাপ (১৯৯৯), কিটপ্লাই কাপ (২০০৮) আৰু আই চি চি চেম্পিয়নছ ট্ৰফী (২০১৭) ৰ খিতাপ দখল কৰে ।

নৱমটো টুৰ্ণামেণ্টৰ খিতাপ দখলৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিছে ভাৰতে

দেওবাৰৰ ফাইনেলখন ভাৰতীয় দলটোৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত নিজৰ আধিপত্য আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ এক সোণালী সুযোগৰূপে বিবেচিত হ’ব । ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অধিক তীব্ৰতৰ হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷

