ভাৰত বনাম পাকিস্তান: অন্ত পৰিবনে ভাৰতৰ ১৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ !

ভাৰত বনাম পাকিস্তান: অন্ত পৰিবনে ভাৰতৰ ১৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ !
এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ বহু প্ৰত্যাশিত ফাইনেল মেচত সমুখ সমৰত নামিব ভাৰত-পাকিস্তান ৷ ভাৰতে এতিয়ালৈকে ৮ বাৰকৈ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰিছে ৷
Published : September 28, 2025 at 5:46 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজি সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ বহু প্ৰত্যাশিত ফাইনেল মেচ ৷ পুনৰ এবাৰ এছিয়া কাপৰ অন্তিমখন খেলত সমুখ সমৰত নামিব ভাৰত-পাকিস্তান ৷ ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব এই যুঁজ ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত তৃতীয়বাৰৰ বাবে মুখামুখি হ’ব দুয়োটা দল ৷
উভতি চালে দেখা যায় যে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমানলৈকে ভাৰতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে । লগতে প্ৰতিযোগিতাখনত অপৰাজিত হোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকক খিতাপ দখলৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।
চলিত বৰ্ষৰ সংস্কৰণটো এছিয়া কাপৰ ১৭ সংখ্যক ছিজন আৰু ভাৰতে এতিয়ালৈকে ৮ বাৰকৈ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰিছে ৷ বিপৰীতে শ্ৰীলংকাই ৬ বাৰকৈ আৰু পাকিস্তানে দুবাৰকৈ এই খিতাপ দখল কৰে ৷
দুয়োটা দলৰ মুখামুখি অভিলেখ
দুয়োটা দলৰ মাজৰ ১৫ খন টি-২০ মেচত ভাৰতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা দেখা হৈছে । ভাৰতে ১২ খন খেলত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে মাত্ৰ ৩ খন খেলতহে জয়ৰ মুখ দেখিছে ৷ এছিয়া কাপত দুয়োটা দলে ২১ বাৰকৈ মুখামুখি হৈছে আৰু ভাৰতে ১২ খন খেলত বিজয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে মাত্ৰ ৬ খনত জয়লাভ কৰিছে ।
ভাৰত বনাম পাকিস্তানৰ ফাইনেল
দুয়োটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত ১০ খন ফাইনেলৰ ভিতৰত পাকিস্তানে ৭ খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতে মাত্ৰ ৩ খন ফাইনেলত জয়লাভ কৰিছে ।
|প্ৰতিযোগিতা
|অংশগ্ৰহণকাৰী
|বিজয়ী
|ফলাফল
|স্থান
|বিশ্ব ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ (১৯৮৫)
|ভাৰত, পাকিস্তান, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, নিউজিলেণ্ড, শ্ৰীলংকা
|ভাৰত
|৮ উইকেটত জয়লাভ
|মেলব’ৰ্ণ ক্ৰিকেট খেলপথাৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া
|অষ্ট্ৰেলিয়া-এছিয়া কাপ (১৯৮৬)
|অষ্ট্ৰেলিয়া, ভাৰত, শ্ৰীলংকা, নিউজিলেণ্ড, পাকিস্তান
|পাকিস্তান
|১ উইকেটত জয়লাভ
|শ্বাৰজাহ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী
|উইলছ ট্ৰফী (১৯৯১)
|ভাৰত, পাকিস্তান, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ
|পাকিস্তান
|৭২ ৰাণত জয়লাভ
|শ্বাৰজাহ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী
|অষ্ট্ৰেলিয়া-এছিয়া কাপ (১৯৯৪)
|অষ্ট্ৰেলিয়া, ভাৰত, নিউজিলেণ্ড, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা, সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী
|পাকিস্তান
|৩৯ ৰানত জয়ী
|শ্বাৰজাহ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী
স্বাধীনতা কাপ (১৯৯৮)
|ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ
|ভাৰত
|৩ উইকেটত জয়ী
|ঢাকা
|কোকাকোলা কাপ (১৯৯৯)
|ভাৰত, পাকিস্তান, ইংলেণ্ড
|
পাকিস্তান
|৮ উইকেটত জয়ী
|শ্বাৰজাহ
|পেপছি কাপ (১৯৯৯)
|ভাৰত, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা
|
পাকিস্তান
|১২৩ ৰাণত জয়ী
| বেংগালুৰু
টি-২০ বিশ্বকাপ (২০০৭)
|অষ্ট্ৰেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংলেণ্ড, ভাৰত, কেনিয়া, নেদাৰলেণ্ড, নিউজিলেণ্ড, পাকিস্তান, স্কটলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, শ্ৰীলংকা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, জিম্বাব’ৱে
|ভাৰত
|৫ ৰাণত জয়ী
ৱাণ্ডাৰাৰছ ষ্টেডিয়াম, দক্ষিণ আফ্ৰিকা
কিটপ্লাই কাপ (২০০৮)
|ভাৰত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ
|পাকিস্তান
|২৫ ৰানত জয়ী
|ঢাকা
|চেম্পিয়নছ ট্ৰফী (২০১৭)
ভাৰত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, শ্ৰীলংকা, ইংলেণ্ড, বাংলাদেশ, অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড
|পাকিস্তান
১৮০ ৰানত জয়ী
কেনিংটন অভেল, ইংলেণ্ড
বিশ্ব ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ (১৯৮৫), স্বাধীনতা কাপ (১৯৯৮) আৰু টি-২০ বিশ্বকাপ (২০০৭) ত ভাৰত চেম্পিয়ন হৈছিল । আনহাতে, পাকিস্তানে অষ্ট্ৰেল-এছিয়া কাপ (১৯৯৮), উইলছ ট্ৰফী (১৯৯১), অষ্ট্ৰেল-এছিয়া কাপ (১৯৯৪), পেপছি কাপ (১৯৯৯), ৱান ডে কাপ (১৯৯৯), কিটপ্লাই কাপ (২০০৮) আৰু আই চি চি চেম্পিয়নছ ট্ৰফী (২০১৭) ৰ খিতাপ দখল কৰে ।
নৱমটো টুৰ্ণামেণ্টৰ খিতাপ দখলৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিছে ভাৰতে
দেওবাৰৰ ফাইনেলখন ভাৰতীয় দলটোৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত নিজৰ আধিপত্য আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ এক সোণালী সুযোগৰূপে বিবেচিত হ’ব । ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অধিক তীব্ৰতৰ হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷