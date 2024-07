চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ বাবে পাকিস্তানলৈ নাযায় টীম ইণ্ডিয়া ! - ICC Champions Trophy

ETV Bharat / sports

চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ বাবে পাকিস্তানলৈ নাযায় টীম ইণ্ডিয়া ! - ICC Champions Trophy

Published : Jul 11, 2024, 11:39 AM IST

By ANI

India unlikely to travel to Pakistan ( IANS )