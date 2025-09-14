ভাৰতৰ হাতত আকৌ এবাৰ ধৰাশায়ী হ'ল পাকিস্তানী খেলুৱৈ; ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে খেলপথাৰত হেণ্ডচেকো নকৰিলে বিৰোধীক

ভাৰতৰ হাতত আকৌ এবাৰ ধৰাশায়ী হ'ল পাকিস্তানী খেলুৱৈ; ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে খেলপথাৰত হেণ্ডচেকো নকৰিলে বিৰোধীক
ভাৰতৰ হাতত ৭ উইকেটত পৰাস্ত পাকিস্তান । ভাৰতৰ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ছয় মাৰি মেচখন জয় কৰে । পাকিস্তানী খেলুৱৈৰ লগত হেণ্ডচেকো নকৰিলে ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ।
Published : September 14, 2025 at 11:51 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপৰ ষষ্ঠখন খেলত ভাৰতৰ হাতত ধৰাশায়ী হ'ল পাকিস্তান । ভাৰতে পাকিস্তানক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । ভাৰতীয় দলটোৱে ১৬ নং অভাৰত ৩টা উইকেট হেৰুৱাই ১২৮ ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় । ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত টছত জয়লাভ কৰি পাকিস্তানে বেটিং কৰিবলৈ বাছি লৈ ৯ টা উইকেট হেৰুৱাই ১২৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
খেলখনত জয়লাভ কৰাৰ পাছত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে পাকিস্তানী খেলুৱৈৰ সৈতে হেণ্ডচেকো নকৰিলে । ইয়াৰ পূৰ্বে টছৰ পাছতো অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ছলমান আলীক হেণ্ডচেক কৰা নাছিল ।
India notch up their second win of the Asia Cup in style 👏#INDvPAK 📝: https://t.co/8loFQqXKKO pic.twitter.com/iabrOqgJh7— ICC (@ICC) September 14, 2025
এই গ্ৰুপ-এ মেচখনত ভাৰতীয় বলাৰসকলে পাৱাৰপ্লে’ৰ পৰাই হেঁচা সৃষ্টি কৰি শেষলৈকে পাকিস্তানী বেটছমেনসকলক ওপৰলৈ উঠিবলৈ সুযোগ নিদিলে । ছাহিবজাদা ফাৰহান (৪০ ৰাণ) আৰু শ্বাহীন আফ্ৰিদি (৩৩ ৰাণ)ৰ বাহিৰে কোনো বেটছমেনে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে ।
#INDvsPAK #INDvPAK #IndiaVsPakistan #AsiaCup— Khan (@Khanmohammed12) September 14, 2025
Suryakumar Finishes The Match in Style With Huge Six🔥🔥🔥
Here the Winning Moment 👇👇pic.twitter.com/kOsVWRKU7Q
কুলদীপ যাদৱে ৩টা উইকেট দখল কৰে । যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু অক্ষৰ পেটেলে ২-২কৈ উইকেট লাভ কৰে । হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে এটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ।
ভাৰতীয় দলৰ হৈ অ’পেনাৰ অভিষেক শৰ্মা আৰু তিলক ভাৰ্মাই ৩১ ৰাণকৈ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে অপৰাজিত ৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তৃতীয় উইকেটৰ বাবে ৫৬ ৰাণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰে সূৰ্য-তিলক । পাকিস্তানৰ ছাইম আয়ুবে তিনিওটা উইকেট দখল কৰে ।
2⃣ wins on the bounce for #TeamIndia! 🙌— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
A dominating show with bat & ball from Surya Kumar Yadav & Co. to bag 2 more points! 👏 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/W2OEWMTVaY#AsiaCup2025 pic.twitter.com/hM7iin7AAq
এই জয়ৰ লগে লগে ভাৰত পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে আৰু দলটোৰ ছুপাৰ-৪ত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে পাকিস্তানে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিলে UAE ৰ বিৰুদ্ধে অন্তিমখন খেলত জয়ী হ’ব লাগিব ।
Asia Cup 2025 | India beat Pakistan by 7 wickets pic.twitter.com/Z78Cyz9s5Q— ANI (@ANI) September 14, 2025
- দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল -
ভাৰত : অভিষেক শৰ্মা, শুবমান গিল, সঞ্জু চেমছন, সূৰ্য্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), তিলক ভাৰ্মা, শিৱম ডুবে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষৰ পেটেল, কুলদীপ যাদৱ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী ।
পাকিস্তান : ছাইম আয়ুব, চাহিবজাদা ফাৰহান, মহম্মদ হাৰিছ (উইকেটকীপাৰ), ছলমান আঘা (অধিনায়ক), ফখৰ জামান, হাছান নৱাজ, মহম্মদ নৱাজ, ফাহীম আশ্ৰফ, শ্বাহীন আফ্ৰিদি, আব্ৰাৰ আহমেদ আৰু চুফিয়ান মুকীম ।