কমনৱেলথ গেমছ ২০৩০: আয়োজনৰ মানসেৰে ভাৰতৰ নিবিদা প্ৰস্তাৱ দাখিল - 2030 COMMONWEALTH GAMES

কমনৱেলথ গেমছৰ শতবাৰ্ষিকী সংস্কৰণ আয়োজনৰ বাবে ভাৰতে লণ্ডনস্থিত কমনৱেলথ গেমছ ফেডাৰেচনত নিবিদা প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে ।

Gujarat Sports Minister Harsh Sanghavi, center, and others address a gathering on the occasion of National Sports Day at the India House, in London, Friday, Aug. 29, 2025
কমনৱেলথ গেমছ ২০৩০:আয়োজনৰ মানসেৰে ভাৰতৰ নিবিদা প্ৰস্তাৱ দাখিল (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2025 at 2:12 PM IST

লণ্ডন: ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজনৰ ইচ্ছা কৰিছে ভাৰতে । যাৰ বাবে শুকুৰবাৰে ভাৰতে ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজনৰ নিবিদা প্ৰস্তাৱ আনুষ্ঠানিকভাৱে দাখিল কৰে । আহমেদাবাদক সম্ভাব্য আয়োজক চহৰ হিচাপে প্ৰস্তাৱ দি লণ্ডনত থকা কমনৱেলথ গেমছ ফেডাৰেচনত আনুষ্ঠানিক নিবিদা প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰে ভাৰতে । এই ছিজনটো হ'ব কমনৱেলথ গেমছৰ শতবাৰ্ষিকী সংস্কৰণ, যিটো এক ঐতিহাসিক আৰু বিশ্বব্যাপী ক্ৰীড়া মুহূৰ্ত হিচাপে বিবেচিত হ'ব । এনে ঐতিহাসিক ক্ৰীড়া উদযাপনৰ বাবে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে ভাৰতে ।

ভাৰতৰ হৈ নিবিদা প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল গুজৰাট চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী হৰ্ষ সংঘৱী । দলটোত ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন আৰু কমনৱেলথ গেমছ এছ'চিয়েশ্যন (ভাৰত)ৰ প্ৰতিনিধিও আছিল । এই নিবিদাই কমনৱেলথ গেমছৰ ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীক এক সৰ্বাংগীন, বহনক্ষম আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে মূল্যৱান অনুষ্ঠান হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে ।

ব্ৰিটেইনৰ ৰাজধানী লণ্ডনৰ কমনৱেলথ স্প'ৰ্টছত এই প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰাৰ পিছত ভাৰত উচ্চায়ুক্তত এক সমাৱেশত ভাষণ দি হৰ্ষ সংঘৱীয়ে কয় যে এই নিবিদাই আহমেদাবাদক গেমছৰ শতবাৰ্ষিক সংস্কৰণৰ আয়োজক চহৰ হিচাপে স্থান দিছে - যিটোৱে ২০৩০ চনত ইয়াৰ ১০০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰিব । ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী হৰ্ষ সংঘৱীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতৰ এই নিবিদা কেৱল ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাই নহয়, বৰঞ্চ ভাৰতৰ প্ৰাচীন দৰ্শন 'বসুদৈৱ কুটুম্বকম'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে ।

তেওঁ কয় যে 'অতিথি দেৱো ভৱ'ৰ নীতি অনুসৰি ভাৰতে কমনৱেলথ দেশৰ সকলো প্ৰতিনিধি আৰু ক্ৰীড়াবিদক সন্মানেৰে আদৰণি জনাব । সংঘবীয়ে লগতে কয়, "আমি পৰিৱেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ কাৰ্যকলাপ প্ৰদান আৰু আমাৰ নতুন ডিজাইন আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাত নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ সমাধানসমূহ একত্ৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, কাৰ্যসূচীসমূহত পেৰা স্প'ৰ্টছক একত্ৰিত কৰা আৰু নিৰাপদ, সুলভ খেলৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ বাবে মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"

ইফালে নিবিদা প্ৰস্তাৱত আহমেদাবাদক 'কম্পেক্ট আৰু স্মাৰ্ট স্প'ৰ্টছ চিটী' হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে । য'ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ ষ্টেডিয়াম আৰু ক্ৰীড়া কমপ্লেক্স, দ্ৰুত আৰু মসৃণ নগৰীয়া পৰিবহণ ব্যৱস্থা আৰু উচ্চমানৰ আৱাসিক সুবিধা উপলব্ধ ।

ইফালে ২৯ আগষ্টৰ দিনটোত নিবিদা প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰাৰ বাবে বাছনি কৰা হয় । কিয়নো হকী কিংবদন্তি মেজৰ ধ্যান চান্দৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে দেশজুৰি এই দিনটো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে যে ভাৰতে নিজৰ ক্ৰীড়া ঐতিহ্যক সন্মান জনাই যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই অনুষ্ঠানটোৰ গুৰুত্ব অনুভৱ কৰিছে ।

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES IN INDIAকমনৱেলথ গেমছইটিভি ভাৰত অসমHARSH SANGHAVI2030 COMMONWEALTH GAMES

