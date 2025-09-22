এছিয়া কাপত ভাৰতৰ হাতত পুনৰ ধৰাশায়ী পাকিস্তান

এছিয়া কাপত ভাৰতৰ হাতত পুনৰ ধৰাশায়ী পাকিস্তান
পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বিজয় ধাৰা অব্যাহত । এছিয়া কাপত ভাৰতৰ হাতত দ্বিতীয়টো পৰাজয় পাকিস্তানৰ ।
Published : September 22, 2025 at 8:40 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ছুপাৰ-৪ৰ প্ৰথমখন খেলতে ভাৰতৰ আকৰ্ষণীয় বিজয় । পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৬ উইকেটত বিজয়ী ভাৰতীয় দল । ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলখনত পাকিস্তানে প্ৰথমে বেটিং কৰি ১৭২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । ভাৰতীয় দলে মাত্ৰ ৪ টা উইকেট হেৰুৱাই ১৮.৫ অভাৰতে এই টাৰ্গেট সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ভাৰতৰ হৈ অভিষেক শৰ্মাই ৩৯ টা বলত সৰ্বাধিক ৭৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । সহযোগী অপেনাৰ শুভমন গিলেও ২৮ বলত ৪৭ ৰাণৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছ খেলে । দুয়োগৰাকী অপেনাৰৰ আক্ৰমণাত্মক বেটিঙৰ বাবেই পাকিস্তানে খেলখনত উভতি আহিব নোৱাৰিলে । প্ৰথম উইকেটত দুয়োগৰাকীয়ে ১০৫ ৰাণৰ উল্লেখযোগ্য ইনিংছ খেলে । আনহাতে অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে এক ৰাণো সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলে । একেদৰে সঞ্জুৱে ১৩ ৰাণ, তিলক বাৰ্মাই ৩০ ৰাণ ( নট আউট) আৰু হাৰ্দিকে ৭ ৰাণ (নট আউট) সংগ্ৰহ কৰে । পাকিস্তানৰ হৈ হৰিছ ৰৌফে দুটা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে আব্ৰাৰ আৰু আশ্ৰফে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । প্ৰথমে বেটিং কৰি পাকিস্তানে ২০ অভাৰত ৫ টা উইকেট হেৰুৱাই ১৭১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । চাহিবজাদা ফাৰহান আৰু ফাখৰ জামানে ইনিংছ আৰম্ভ কৰি প্ৰথম উইকেটত ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ফখৰ জামানে ১৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বলত আউট হয় ।
ইয়াৰ পাছতে ছাইম আয়ুব (২১) আৰু হুছেইন তালাত (১০) ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় । পাকিস্তানৰ হৈ চাহিবজাদা ফাৰহানে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ফাৰহানে ৪৫ টা বলত ৫৮ টা ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । পাকিস্তানৰ হৈ মহম্মদ নৱাজে ২১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে যদিও দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ থ্ৰ'ত ৰাণ আউট হয় । দলটোৰ হৈ অধিনায়ক ছলমান আলী আঘাই ১৭ ৰাণ আৰু ফাহিম আশ্ৰফে ২০ ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় । ইফালে ভাৰতৰ হৈ শিৱম ডুবেই ২ টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু কুলদীপ যাদৱে ১ টাকৈ উইকেট লাভ কৰে ।
এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ হাতত পাকিস্তানৰ এয়া দ্বিতীয়টো পৰাজয় । ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলখনত ভাৰতে পাকিস্তানক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰিছিল । চলিত এছিয়া কাপত ভাৰতে এতিয়ালৈ ৪ খন মেচ খেলিছে আৰু বিজয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে । ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী মেচ এতিয়া ২৪ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত দলটোৱে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
