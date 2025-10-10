ETV Bharat / sports

গুৱাহাটীত ইতিহাস সৃষ্টি : বিশ্ব জুনিয়ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক

গুৱাহাটীত ইতিহাস সৃষ্টিৰে বি ডব্লিউ এফ বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপৰ মিক্সড টীম ইভেণ্টত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাভ কৰিছে পদক ৷

India Clinches Historic First Medal at World Junior Badminton Championships
বিশ্ব জুনিয়ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক (@BAI_Media X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025 at 8:03 AM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত ৷ বৃহস্পতিবাৰে কোৰিয়াক পৰাস্ত কৰি বিশ্ব জুনিয়ৰ মিক্সড টিম বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত প্ৰথমটো পদক লাভ কৰে । গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ৰোমাঞ্চকৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখনত আয়োজক ভাৰতে ৪৪-৪৫, ৪৫-৩০, ৪৫-৩৩ গ’লত জয়লাভ কৰে ।

প্ৰায় তিনি ঘণ্টা ধৰি চলা এই কঠিন যুঁজৰ অন্তত ভাৰতে বি ডব্লিউ এফ (BWF) বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিক্সড টিম ইভেণ্টত পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ছেমিফাইনেলত ভাৰতীয় দলটোৱে এছিয়ান অনূৰ্ধ্ব-১৯ মিক্সড টিম চেম্পিয়ন ইণ্ডোনেছিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।

আনখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ইণ্ডোনেছিয়াই চীনৰ টাইপেইক ৪৫-৩৫, ৪৫-৩৫ গ’লত পৰাস্ত কৰে । গুৱাহাটীৰ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত অনুষ্ঠিত হয় এই খেলখন । কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ বাবে ভাৰতৰ দলীয় গঠনে স্পষ্টভাৱে ইংগিত দিছিল যে কোৰিয়াৰ ডাবলছ যোৰাৰ শক্তিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দলটোৱে নিজৰ একক খেলুৱৈৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিছিল ।

ভাৰতৰ বাবে এই ঐতিহাসিক জয়ক লৈ উৎফুল্লিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ৷ ইতিমধ্যে ফেচবুকযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ভাৰতীয় বেডমিণ্টন দলটোক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৷

তেওঁ ফেচবুকত লিখিছে -

‘‘গুৱাহাটীত ইতিহাস সৃষ্টিৰে বি ডব্লিউ এফ বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপৰ মিক্সড টীম ইভেণ্টত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদক লাভ কৰিছে

বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মই প্ৰতিখন সন্মানজনক ক্রীড়া প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰিছে আৰু লগতে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মকো উৎসাহিত কৰিছে !

সকলোলৈ জনাইছোঁ আন্তৰিক অভিনন্দন

HISTORY IS CREATED IN GUWAHATI

India clinches its first-ever medal at the BWF World Junior Championships, Mixed Team Event

The current generation has made India proud in every tournament, the next generation is stepping things up to the next level!

Congratulations.’’

