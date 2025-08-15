স্বাধীনতা দিৱস ২০২৫ : আজি ১৫ আগষ্ট, সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হৈছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । কাৰণ আজিৰ দিনটোতে দেশখনে আনুষ্ঠানিকভাৱে ব্ৰিটিছ ৰাজৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল । আজিৰ দিনটোত দেশত চৰকাৰী বন্ধৰ দিন, যাতে সকলোৱে আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব পাৰে ।
কিন্তু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে এই দিনটো, অৰ্থাৎ ১৫ আগষ্টৰ দিনাও দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ খেলপথাৰত নমা দেখা গৈছিল ।১৯৪৭ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ টীম ইণ্ডিয়াই স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা মুঠ ৬খন খেল খেলিছে । ইয়াৰে তেওঁলোকে দুখন জয় আৰু তিনিখন পৰাস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে এখন মেচ নিৰ্ণায়ক নাছিল ।
আজি ১৫ আগষ্ট উপলক্ষে আমি সেই ৬ খন খেলৰ ওপৰত চকু ফুৰাবলৈ ওলাইছো, যিয়ে এই দিনটোক আৰু অধিক স্মৰণীয় কৰি তুলিছে ।
ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড (১৫ আগষ্ট ১৯৫২)
ভাৰতীয় দলটোৱে ১৯৫২ চনত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰথমখন খেল খেলিছিল । এই টেষ্ট পাঁচখন মেচৰ শৃংখলাৰ অংশ আছিল । এই টেষ্ট মেচখন ১৪ আগষ্টৰ পৰা ১৯ আগষ্টলৈ অভালত অনুষ্ঠিত হ’ব লাগিছিল । কিন্তু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে খেলখন বাতিল কৰা হৈছিল । এই মেচখনত ইংলেণ্ডে প্ৰথম ইনিংছত ৩২৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতে ৯৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হৈছিল ।
ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকা (১৫ আগষ্ট ২০০১)
১৯৫২ চনৰ ১৫ আগষ্টত খেলা মেচখনৰ ৫০ বছৰৰ পাছত ভাৰতে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা গালেত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট মেচ খেলিছিল । এই খেলখনে ভাৰতীয় অনুৰাগীৰ বাবে কিছু তিক্ত স্মৃতি এৰি থৈ গ’ল আৰু শ্ৰীলংকাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে ১০ উইকেটত শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ভাৰতীয় দলটোৱে । ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ১৮৭ ৰাণ আৰু দ্বিতীয় ইনিংছত ১৮০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । আনহাতে শ্ৰীলংকাই প্ৰথম ইনিংছত ৩৬২ ৰাণ আৰু দ্বিতীয় ইনিংছত ৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি মেচখনত জয়লাভ কৰে ।
ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড (১৫ আগষ্ট ২০১৪)
২০১৪ চনৰ ১৫ আগষ্টত লণ্ডনৰ অভালত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ ইংলেণ্ডৰ সৈতে মুখামুখি হয় । য’ত আয়োজক দলৰ পৰা এটা ইনিংছ আৰু ২৪৪ ৰাণেৰে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । এই মেচখনত ইংলেণ্ডৰ ৪৮৬ ৰাণৰ উত্তৰত ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ১৪৮ ৰাণ কৰি অল আউট হৈছিল আৰু তাৰ পিছত ফ’ল’ অনৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত দ্বিতীয় ইনিংছত ৯৪ ৰাণত অল আউট হৈছিল ।
ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকা (১৫ আগষ্ট ২০১৫)
১২ আগষ্টৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ গালেত অনুষ্ঠিত টেষ্ট মেচত শ্ৰীলংকাৰ হাতত ৬৩ ৰাণত পৰাস্ত হয় ভাৰত । এই খেলখনত ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ৩৭৫ ৰাণ আৰু দ্বিতীয় ইনিংছত ১১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে আয়োজক শ্ৰীলংকাই ১৮৩ আৰু ৩৬৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৬৩ ৰাণত জয়লাভ কৰে ।
ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ (১৫ আগষ্ট ২০১৯)
২০১৯ চনৰ ১৫ আগষ্টত ২০১৯ চনৰ ১৫ আগষ্টত এদিনীয়া খেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ৬ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে প্ৰথমটো জয় লাভ কৰিছিল । এই মেচখনত অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে শতক অৰ্জন কৰি মেচখনৰ তাৰকা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।
ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড (১৫ আগষ্ট ২০২১)
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অন্তিমখন স্বাধীনতা দিৱসৰ মেচ ২০২১ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল, য’ত ভাৰতে লৰ্ডছ টেষ্টত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় পঞ্জীয়ন কৰিছিল । সেই মেচখনত যছপ্ৰিত বুমৰাহ আৰু মহম্মদ ছামীয়ে ৭০ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰিছিল, যিয়ে আলহী দলটোৰ ১৫১ ৰাণৰ জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত ৩৬৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় ইনিংছ ২৯৮ ৰাণত কৰে । একে সময়তে ইংলেণ্ডৰ প্ৰথম ইনিংছ ৩৯১ আৰু দ্বিতীয় ইনিংছ ১২০ ৰাণত পতন ঘটে ।