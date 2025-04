ETV Bharat / sports

ভাৰতীয়, শ্ৰীলংকা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক ( IANS )

কলম্বো : অহা ২৭ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ভাৰত, শ্ৰীলংকা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ মাজত ত্ৰিদেশীয় শৃংখলা ৷ এদিনীয়া ফৰ্মেটত খেলা এই শৃংখলা ভাৰতীয় অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু তেওঁৰ দলৰ বাবে এক বৃহৎ সুযোগ য’ত তেওঁলোকে পুনৰবাৰ ক্ৰিকেট খেলপথাৰত নিজৰ চিন ৰাখিব পাৰিব ৷ এই শৃংখলাত মুঠ ৭খন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত চূড়ান্ত মেচো অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব ৷ শীৰ্ষ ২ টা দলে ফাইনেলত খেলা দেখা যাব ৷ ৩ টা দলে ৬ খন খেলত ৪ খনকৈ মেচ খেলিব ৷ ২৭ এপ্ৰিল অৰ্থাৎ দেওবাৰে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ইয়াৰ পিছত ২৯ এপ্ৰিলত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তৃতীয়খন খেলত ২ মে’ত শ্ৰীলংকা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা মুখামুখি হ’ব ৷ ধাৰাবাহিকখনৰ চতুৰ্থখন খেল ৪ মে’ত শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰতৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ৭ মে’ত পঞ্চমখন খেলত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা মুখামুখি হ’ব ৷ ৯ মে’ত ষষ্ঠখন মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত হ’ব ৷ এই সকলো খেল ভাৰতৰ সময় অনুসৰি পুৱা ১০ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাছা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব খেলসমূহ ৷ ত্ৰিদেশীয় শৃংখলাৰ চূড়ান্ত খেলখন ১১ মে’ত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

দেওবাৰে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে কয় যে আগন্তুক এদিনীয়া ত্ৰিদেশীয় শৃংখলাত যুৱ বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ এন শ্ৰীচৰণীক প্ৰদৰ্শন দেখি তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে উৎসাহিত হৈ পৰিছে ৷ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৱাই এছ আৰ কদাপা জিলাৰ পৰা অহা চৰণীয়ে ডব্লিউ পি এল ২০২৫ত দিল্লী কেপিটেলছৰ হৈ দুখন মেচত চাৰিটা উইকেট দখল কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ আপোনালোকক জনাওঁ যে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ঘৰুৱা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতৰ চূড়ান্ত দল বাছনি কৰাৰ ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণি ৷ এনে পৰিস্থিতিত বহু যুৱ খেলুৱৈয়ে গুৰুত্ব দিব, য’ত কাশৱী গৌতমৰ দৰে অল-ৰাউণ্ডাৰো অন্তৰ্ভুক্ত ৷ হৰমনে কয়, "যোৱাবাৰ আমি এছিয়া কাপৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছিলো, টি-২০ ফৰ্মেট আছিল আৰু এতিয়া এদিনীয়া ফৰ্মেট ৷ মই ভাবো আমাৰ দলটোৰ বহুত অভিজ্ঞতা আছে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি একেলগে ক্ৰিকেট খেলি আহিছো আৰু নিশ্চিতভাৱে আমাৰ দলৰ অভিজ্ঞতাই আমাক সহায় কৰিব ৷" লগতে পঢ়ক : পাকিস্তানী খেলুৱৈক আমন্ত্ৰণ: নীৰজ চোপ্ৰাৰ দেশপ্ৰেমৰ ওপৰত উঠিল প্ৰশ্ন

