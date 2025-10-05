টছৰ সময়ত নকৰিলে কৰমৰ্দন, ভাৰতীয় মহিলা দলেও অনুসৰণ কৰিছে 'No Handshake' নীতি

টছৰ সময়ত নকৰিলে কৰমৰ্দন, ভাৰতীয় মহিলা দলেও অনুসৰণ কৰিছে 'No Handshake' নীতি
ভাৰতীয় অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে টছৰ সময়ত পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ফাতিমা ছানাৰ লগত হাত মিলোৱা নাছিল ।
Published : October 5, 2025 at 6:27 PM IST
হায়দৰাবাদ : মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ষষ্ঠখন খেল কলম্বোত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে । পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ফাতিমা ছানাই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
ভাৰতীয় অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে টছৰ সময়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানৰ অধিনায়কক কৰমৰ্দন কৰা নাছিল, ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে পাকিস্তানী খেলুৱৈৰ সৈতে হাত নিমিলোৱাৰ নীতি অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় পুৰুষৰ দলটোৱে এছিয়া কাপ ২০২৫ত তিনিবাৰকৈ পাকিস্তানৰ মুখামুখি হৈছিল যদিও তিনিওবাৰেই কৰমৰ্দন কৰা নাছিল ।
It's time for some batting firepower 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2025
Pakistan win the toss and #TeamIndia will bat first! 🏏
Catch the LIVE action ➡ https://t.co/CdmEhf3jle#CWC25 👉 #INDvPAK | LIVE NOW on Star Sports network & JioHotstar! pic.twitter.com/bqYyKrwFLt
টছৰ সময়ত অধিনায়কসকলে কি ক’লে ?
টছৰ সময়ত পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ফাতিমা ছানাই কয় যে তেওঁলোকে প্ৰথমে বলিং কৰিব, কিয়নো খেলপথাৰখন অলপ আৰ্দ্ৰ যেন দেখা গৈছে, যিয়ে আশাকৰোঁ প্ৰথম অৱস্থাত বলাৰসকলক সহায় কৰিব । তেওঁ দলটোত কৰা পৰিৱৰ্তনৰ কথাও উল্লেখ কৰি ওমাইমা সোহাইলৰ ঠাইত ছাদাফ ছামাছক দলত অন্তৰ্ভূক্ত কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে । লক্ষ্যৰ বিষয়ে সোধাত ছানাই কয়, "আশাকৰোঁ আজি আমি ভাল ক্ৰিকেট খেলিম, আৰু ২৫০ তকৈ তলৰ যিকোনো লক্ষ্যই ভাল লক্ষ্য হ'ব ।"
ভাৰতীয় অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে কয়, "বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে ইয়াত আমাৰ এটা ভাল শৃংখলা আছিল । আমি ইতিবাচক চিন্তা কৰিছো আৰু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।" তেওঁ লগতে কয় যে দলটোত এটা পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে, অসুস্থ অমনজোত কৌৰৰ ঠাইত ৰেনুকা ঠাকুৰক একাদশত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
IND W বনাম PAK W: দুয়োটা দলৰ মূল একাদশ
পাকিস্তান: মুনিবা আলী, সাদাফ ছামাছ, ছিদ্ৰা আমিন, ৰমীন ছামিম, আলিয়া ৰিয়াজ, ছিদ্ৰা নৱাজ (উইকেটকীপাৰ), ফাতিমা ছানা (অধিনায়ক), নাটালিয়া পাৰভেজ, ডায়েনা বেইগ, নাশ্ৰা সন্ধু, সাদিয়া ইকবাল
11-0 ✅— Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2025
12-0 loading...?
Team India will bat first against Pakistan. Renuka Singh comes in to replace Amanjot, who is unwell.
Catch the LIVE action ➡ https://t.co/CdmEhf3jle#CWC25 👉 #INDvPAK | LIVE NOW on Star Sports network & JioHotstar pic.twitter.com/P3FysBfGGv
ভাৰত: প্ৰতীকা ৰাৱল, স্মৃতি মান্ধনা, হৰলীন দেউল, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (অধিনায়ক), জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ, দীপ্তি শৰ্মা, ৰিচা ঘোষ (উইকেটকীপাৰ), স্নেহ ৰাণা, ৰেনুকা সিং ঠাকুৰ, ক্ৰান্তি গৌড়, শ্ৰী চৰাণী