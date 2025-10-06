পাকিস্তানক বৃহৎ ৰাণৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত ভাৰতৰ, ক্ৰান্তি গৌড়ক শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান
কলম্বোত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ ষষ্ঠখন খেলত ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে পাকিস্তানক ৮৮ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ।
Published : October 6, 2025 at 12:01 AM IST
হায়দৰাবাদ : আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ষষ্ঠখন খেলত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে পাকিস্তানক ৮৮ ৰাণত পৰাস্ত কৰে । এই প্ৰতিযোগিতাত হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ফাতিমা ছানাৰ অধিনায়কত্বত পাকিস্তানে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতে দুয়োখন মেচত জয়লাভ কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থান পুনৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এই খেলখনত ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি ৫০ অভাৰত ১০টা উইকেট হেৰুৱাই ২৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতৰ ২৪৮ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি পাকিস্তানে ৪৩ অভাৰত ১৫৯ ৰাণত অল আউট হৈ মেচখনত ৮৮ ৰাণত পৰাস্ত হয় । এই মেচখনৰ বাবে ক্ৰান্তি গৌড়ক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ।
India lead the #CWC25 points table following a comprehensive win against Pakistan
পাকিস্তানী বেটিং ফ্লপ
ভাৰতীয় দলৰ ২৪৮ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি পাকিস্তানে মুনিবা আলী আৰু ছাদাফ ছামাছৰ সৈতে ইনিংছৰ আৰম্ভণি কৰে । পাকিস্তানৰ আৰম্ভণি আছিল নিৰাশাজনক, মুনিবাক ২ ৰাণত ৰাণ আউট কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ছামাছক ক্ৰান্তি গৌড়ে ৬ ৰাণত আউট কৰে । আলিয়া ৰিয়াজো ক্ৰান্তি গৌড়ৰ হাতত ২ ৰাণত আউট হয় ।
One brings two for Kranti Gaud!
A sharp catch by Deepti Sharma and #TeamIndia have their 3⃣rd wicket
Updates ▶ https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue | #CWC25 | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/I8HWwaY9kj
ছিদ্ৰা আমিনৰ ইনিংছ অসাৰ
ইয়াৰ পিছত ছিদ্ৰা আমিন আৰু নাটালিয়া পাৰভেজে ৬৯ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰিছিল যদিও দুয়োৰে কোনোৱেই নিজৰ দলৰ হৈ মেচখন জয় কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল । নাটালিয়াই ৪৬টা বলত ৪টা চাৰিৰ সৈতে ৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ছিদ্ৰা আমিনে ১০৬টা বলত ৯টা চাৰি আৰু ১টা ছয়ৰ সৈতে ৮১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি দলটোৰ সৰ্বোচ্চ স্ক’ৰাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ভাৰতৰ হৈ ক্ৰান্তি গৌড় আৰু দীপ্তি শৰ্মাই তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰে আৰু স্নেহা ৰাণাই দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
𝗜𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸!#TeamIndia post 2⃣4⃣7⃣ on the board with a strong finish! 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) October 5, 2025
4⃣6⃣ for Harleen Deol
3⃣5⃣* for Richa Ghosh
3⃣2⃣ for Jemimah Rodrigues
3⃣1⃣ for Pratika Rawal
Over to our bowlers! 👍
Scorecard ▶ https://t.co/9BNvQl3J59#WomenInBlue | #CWC25 pic.twitter.com/ImHZyMBY6m
হাৰলিন আৰু ৰিচাৰ বেটছৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন
ইয়াৰ পূৰ্বে স্মৃতি মান্ধনা আৰু প্ৰতিকা ৰাৱলে টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ ইনিংছ মুকলি কৰে । মান্ধনাই ২৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । প্ৰতীকা ৰাৱলে ৩৭টা বলত ৫টা চাৰিৰে ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতৰ হৈ হাৰলিন দেউলে ৬৫টা বলত ৪৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৪টা চাৰি আৰু এটা ছয় মাৰে । অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে ১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে জেমিমাহ ৰড্ৰিগেজে ৩২ ৰাণ কৰি আউট হয় । দীপ্তি শৰ্মাই ২৫ ৰাণ আৰু স্নেহা ৰাণাই ২০ ৰাণৰ অৰিহণা যোগায় । ৰিচা ঘোষে ২০টা বলত ৩৫ ৰাণৰ অপৰাজিত ইনিংছ খেলি তিনিটা চাৰি আৰু দুটা ছয় মাৰে । পাকিস্তানৰ হৈ ডায়েনা বেইগে ৪ টা আৰু ফাতিমা ছানাই ২ টা উইকেট দখল কৰে ।