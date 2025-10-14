ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ক্লীন ছুইপ ভাৰতৰ, ৭ উইকেটত পৰাস্ত আলহী দল
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন টেষ্টত জয়লাভ ভাৰতৰ ৷ মাত্ৰ তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই প্ৰতিপক্ষই বান্ধি দিয়া ১২১ ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় ভাৰত ।
Published : October 14, 2025 at 12:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন টেষ্টত আয়োজক দল ভাৰতৰ জয়লাভ ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ২-০ ত শৃংখলা জয় কৰে ভাৰতে ।
মেচখনৰ পঞ্চম তথা অন্তিমটো দিনৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে বান্ধি দিয়া ১২১ ৰাণৰ লক্ষ্যত তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই উপনীত হয় ঘৰুৱা দলটো ৷ ভাৰতৰ হৈ কে এল ৰাহুলে ৫৮ ৰাণ আৰু ধ্ৰুৱ জুৰেলে ৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ক্ৰিজত অপৰাজিত হৈ ৰয় ৷
ৰোহিত শৰ্মাৰ পিছত নতুন টেষ্ট অধিনায়ক শুভমন গিলৰ নেতৃত্বত টেষ্ট শৃংখলাত ভাৰতৰ এয়া প্ৰথমটো জয় । ইয়াৰ পূৰ্বে ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত পাঁচখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাটো ২-২ ব্যৱধানত অমীমাংসিতভাৱে সামৰণি পৰিছিল ৷
A victory to savour! 👌— BCCI (@BCCI) October 14, 2025
KL Rahul provides the finishing touches as #TeamIndia seal the win in Delhi and take the series 2⃣-0⃣ 👏
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRyLf8#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/X4iDpGKbTd
ইফালে, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক ৰষ্টন চেজে এক লজ্জাজনক অভিলেখ গঢ়ে । ক্ৰেইগ ব্ৰাথৱেইটৰ পিছত তেওঁ অধিনায়ক হিচাপে প্ৰথম পাঁচখন টেষ্ট মেচত পৰাস্ত হোৱা দ্বিতীয়গৰাকী ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়কত পৰিগণিত হয় ৷
তদুপৰি ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে ১০ টা টেষ্ট শৃংখলা জয় কৰি যিকোনো দলৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে সৰ্বাধিক টেষ্ট শৃংখলাৰ জয়ত থকা অভিলেখৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সৈতে সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় টেষ্ট দলটোৱে ।
The perfect blend of composure and carnage! A statement shot from @klrahul! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 14, 2025
Catch the LIVE action 👉 https://t.co/UvJkWiyYk6#INDvWI 👉 2nd Test, Day 5 | Live Now on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/REkIaOYBxL
যিকোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী দলৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে সৰ্বাধিক টেষ্ট শৃংখলাত জয়লাভ
- ১০ ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ (২০০২-২৫)
- ১০ দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ (১৯৯৮-২৪)
- ৯ অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ (২০০০-২২)
- ৮ অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম ইংলেণ্ড (১৯৮৯-২০০৩)
- ৮ শ্ৰীলংকা বনাম জিম্বাব’ৱে (১৯৯৬-২০)
জয়ছোৱাল, গিল আৰু ৰাহুলৰ বিধ্বংসী বেটিং
এই মেচখনত ভাৰতীয় অ’পেনাৰ যশস্বী জয়ছোৱালে প্ৰথম ইনিংছত ১৭৫ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলাৰ বিপৰীতে অধিনায়ক গিলে অপৰাজিত ১২৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । দুয়োগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ বেটিং বিক্ৰমৰ বাবেই ভাৰতে ৫১৮/৫ ৰাণত ইনিংছ ঘোষণা কৰি মেচখনত নিজৰ স্থিতি অধিক শক্তিশালী কৰে । জয়ছোৱালে ২২ টা চাৰিৰ সহায়ত ১৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে গিলৰ ১২৯ ৰাণৰ ইনিংছটোত আছিল ১৬ টা চাৰি আৰু দুটা ছয় ৷
আনহাতে, খেলখনৰ দ্বিতীয় ইনিংছত বেটেৰে জিলিকি উঠে কে এল ৰাহুল । ৰাহুলে দলক এক সুস্থিৰ স্থিতিত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে ৷ খেলুৱৈগৰাকীয়ে সংগ্ৰহ কৰে ৫৮ ৰাণ ৷
দলক ইনিংছৰ পৰাজয়ৰ পৰা ৰক্ষা কেম্পবেল আৰু হোপৰ
দুখন মেচৰ এই টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত এটা ইনিংছ আৰু ১৪০ ৰাণত পৰাস্ত হোৱা ৱেষ্ট ইণ্ডিজে দ্বিতীয়খন মেচতো একে ফলাফল লাভ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল ৷ আলহী দলটোৱে প্ৰথম ইনিংছত ২৪৮ ৰাণত হেৰুৱাইছিল আটাইকেইটা উইকেট ৷ প্ৰথম ইনিংছত আয়োজক দলৰ পৰা ২৭০ ৰাণত পিছপৰি থকাৰ বাবে ভাৰতে ফ’ল’ অন প্ৰয়োগ কৰিছিল ৷
কিন্তু ৱেষ্ট ইণ্ডিজে দ্বিতীয় ইনিংছত এক চমৎকাৰ বেটিংশৈলী প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ জন কেম্পবেল (১১৫) আৰু শ্বাই হোপে (১০৩) তৃতীয় উইকেটৰ যুটিত গঢ়ি তোলে ১৭৭ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব, যিয়ে দলটোক ইনিংছৰ পৰাজয়ৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । ইয়াৰোপৰি অধিনায়ক চেজৰ ৪০ আৰু গ্ৰেভছৰ অপৰাজিত ৫০ ৰাণৰ সহায়ত দ্বিতীয় ইনিংছত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ৩৯০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ১২০ ৰাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
কুলদীপৰ ৮ উইকেট
মেচখনত ভাৰতৰ ৰিষ্ট স্পিনাৰ কুলদীপ যাদৱে নিজৰ স্পিন বলিঙৰ জৰিয়তে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰি কেৰিবিয়ান বেটছমেনসকলক ছেদেলি-ভেদেলি কৰি পেলায় । প্ৰথম ইনিংছত ৮২ ৰাণ ব্যয় কৰি ৫ টা উইকেট দখল কৰাৰ পাছত দ্বিতীয় ইনিংছত বলিং দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰি তিনিটা উইকেট দখল কৰে কুলদীপে । বলাৰগৰাকীয়ে স্পিনাৰসকলৰ বাবে সহায়ক পৰিস্থিতিৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি বিপক্ষৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৷
এই শৃংখলা জয়ৰ পিছত টীম ইণ্ডিয়াই অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ কৰিব ৷ কেংগাৰু বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে তিনিখন এদিনীয়া আৰু পাঁচখন টি-২০ মেচৰ শৃংখলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ বিৰাট কোহলী আৰু ঋষভ শৰ্মাই দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটোৱা এই এদিনীয়া শৃংখলাটোৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ১৯ অক্টোবৰত ৷
লগতে পঢ়ক: এখন মেচ, বহু অভিলেখ; বিশ্বকাপৰ এইখন ৰোমাঞ্চকৰ মেচত ভংগ হৈছিল বহু অভিলেখ