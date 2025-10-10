ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দ্বিতীয় টেষ্ট: জয়ছোৱালৰ শতক, ৩০০ ৰাণৰ সীমা অতিক্ৰম ভাৰতৰ

ETV Bharat / sports

ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ প্ৰথম দিনটোত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ভাৰতে ৷ জয়ছোৱালৰ শতকটো আছিল প্ৰথম দিনটোৰ আটাইতকৈ বিশেষ মুহূৰ্ত ।

ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দ্বিতীয় টেষ্টৰ প্ৰথম দিনটোত জয়ছোৱালৰ শতক (AP PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025 at 9:01 PM IST

হায়দৰাবাদ: নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাটোৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিমখন মেচ । এই মেচখনত ভাৰতে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷

প্ৰথম দিনটোৰ খেলৰ অন্তত ভাৰতে ২ টা উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰিছে ৩১৮ ৰাণ ৷ দিনান্তত যশস্বী জয়ছোৱালে ১৭৩ ৰাণত আৰু অধিনায়ক গিলে ২০ ৰাণত অপৰাজিত হৈ ৰৈছে ।

ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ প্ৰথম দিনৰ খেল

প্ৰথম দিনৰ খেলখনত ভাৰতে সম্পূৰ্ণৰূপে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ৷ টছত জয়ী হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিনটোৰ খেলৰ শেষলৈকে ভাৰতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আলহী দলটোৰ বিৰুদ্ধে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি ৯০ অভাৰত মাত্ৰ দুটা উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে ৩১৮ ৰাণ ৷ যশস্বী জয়ছোৱালৰ অপৰাজিত ১৭৩ ৰাণ আৰু সাই সুদৰ্শনৰ ৮৭ ৰাণ আছিল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ । আনহাতে, দুয়োগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ মাজত দ্বিতীয় উইকেটৰ যুটিত সংগ্ৰহ হয় ১৯৩ ৰাণ ৷

ভাৰতে দলীয় ৫৮ ৰাণত প্ৰথমটো উইকেট আৰু ২৫১ ৰাণত দ্বিতীয়টো উইকেট হেৰুৱায় ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হৈ জোমেল ৱাৰিকনে দুয়োটা উইকেট দখল কৰে । যশস্বী জয়ছোৱালৰ অপৰাজিত ১৭৩ ৰাণ আৰু সাই সুদৰ্শনৰ অপৰাজিত ৮৭ ৰাণ আছিল ভাৰতৰ সবল স্থিতিৰ মূল ভেটি ৷ দ্বিতীয় উইকেটৰ যুটিত ভাৰতীয় বেটছমেন দুগৰাকীয়ে গঢ়ি তুলিছিল ১৯৩ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ৷

খেলৰ দ্বিতীয় অধিবেশনৰ শেষত

প্ৰথম দিনাৰ খেলৰ দ্বিতীয় অধিবেশনৰ চাহ বিৰতিৰ সময়লৈকে ভাৰতে এটা উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰিছিল ২২০ ৰাণ । ৫৮ ৰাণত প্ৰথম উইকেট হেৰুওৱাৰ পিছত ভাৰতৰ হৈ জয়ছোৱাল আৰু সুদৰ্শনে দ্বিতীয় উইকেটৰ যুটিত ১৬২ ৰাণ সংযোগ কৰে । দিনান্তত জয়ছোৱালে ১১১ ৰাণত বেটিং কৰি থকাৰ বিপৰীতে সুদৰ্শনে ৭১ ৰাণত বেটিং কৰি আছে ৷

এয়া জয়ছোৱালৰ সপ্তমটো টেষ্ট শতক ৷ ইয়াৰ লগে লগে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কিংবদন্তী গ্ৰেম স্মিথৰ সৈতে সমতা অৰ্জন কৰি ২৩ বছৰ বা তাতকৈ কম বয়সৰ এগৰাকী অ’পেনিং বেটছমেন হিচাপে সৰ্বাধিক টেষ্ট শতক (৭) অৰ্জন কৰাৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ৷

দুয়োটা দলৰ মূল একাদশ

শুভমন গিল নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়াৰ কোনো সালসলনি ঘটা নাই ৷ বিপৰীতে ৰষ্টন চেজৰ নেতৃত্বাধীন ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দলটোত দুটা বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ৷ দলটোত ব্ৰেণ্ডন কিং আৰু জোহান লেইনৰ স্থানত এণ্ডাৰছন ফিলিপ আৰু টেভিম ইমলাচ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।

ভাৰতীয় দলটো

যশস্বী জয়ছোৱাল, কে এল ৰাহুল, সাই সুদৰ্শন, শুভমন গিল (অধিনায়ক), ধ্ৰুৱ জুৰেল (উইকেটৰক্ষক), ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, কুলদীপ যাদৱ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু মহম্মদ চিৰাজ

ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দলটো

টেগেনাৰিন চেণ্ডাৰপল, জন কেম্পবেল, এলিক এথানেজ, এণ্ডাৰছন ফিলিপ, শ্বাই হোপ (উইকেটৰক্ষক), ৰষ্টন চেজ (অধিনায়ক), জাষ্টিন গ্ৰীভছ, জোমেল ৱাৰিকান, খাৰী পিয়েৰ, টেভিম ইমলাচ আৰু জেডেন ছিলছ

টছত অধিনায়কসকলে কি ক’লে ?

টছত জয়ী হৈ বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় অধিনায়ক শুভমন গিলে কয়, ‘‘প্ৰথম দিনটোত বেটিং কৰাৰ বাবে পিটচখন ভাল দেখা যায় । আমি মাত্ৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব বিচাৰো আৰু অন্তিমখন মেচত প্ৰথম মেচৰ প্ৰদৰ্শনৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচাৰো ।’’

আনহাতে, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক ৰষ্টন চেজে কয়, ‘‘আমিও প্ৰথমে বেটিং কৰিব বিচাৰিছিলো । পিটচ শুকান দেখা গৈছে, গতিকে চিন্তাৰ কোনো কথা নাই । বেটিং গ্ৰুপ হিচাপে আমি বহু আলোচনা কৰিছো আৰু দিনটোৰ সম্পূৰ্ণ ৯০ অভাৰ বেটিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।’’

শৃংখলাত ভাৰতৰ ১-০ ৰ অগ্ৰগতি

দুখন মেচৰ টেষ্ট শৃংখলাটোৰ প্ৰথমখন খেল আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ এই মেচত ভাৰতে আলহী দলটোক এটা ইনিংছ আৰু ১৪০ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ এয়া ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ তৃতীয় সৰ্বাধিক জয় ।

ৱেষ্ট ইণ্ডিজে প্ৰথম ইনিংছত আটাইকেইটা উইকেটৰ বিনিময়ত ১৬২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে আয়োজক দলটোৱে ৪৪৮/৫ ৰাণত ইনিংছ ঘোষণা কৰি ২৮৬ ৰাণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল ৷ অৱশ্যে দ্বিতীয় ইনিংছত ১৪৬ ৰাণত অল আউট হয় দলটো ।

