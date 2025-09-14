এছিয়া কাপত আজি ভাৰত-পাকিস্তানৰ মুখামুখি: দুয়োটা দলৰ অভিলেখসমূহ...

এছিয়া কাপত আজি ভাৰত-পাকিস্তানৰ মুখামুখি: দুয়োটা দলৰ অভিলেখসমূহ...
আজি এছিয়া কাপ ২০২৫ ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত বনাম পাকিস্তানৰ খেল ৷ মেচখনৰ পূৰ্বে জানি লওক সৰু-বৰ প্ৰতিটো কথা…
Published : September 14, 2025 at 1:35 PM IST
নতুন দিল্লী: দেওবাৰৰ দিনটোত এছিয়া কাপ ২০২৫ ৰ ষষ্ঠখন খেলত দৃষ্টি আৱদ্ধ আছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ ৷ হাই ভল্টেজ এই মেচখন অনুষ্ঠিত হ’ব চিৰবৈৰী দেশ ভাৰত-পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট দল দুটাৰ মাজত ৷ খেলখন নিশা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব এই খেল । ভাৰতৰ হৈ অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ আৰু পাকিস্তানৰ হৈ অধিনায়ক ছলমান আলী আঘাই নেতৃত্ব দিব দল দুটাক ।
চ’নী স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্ক আৰু ডি ডি স্প’ৰ্টছত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব এই খেলখন ৷ তদুপৰি এই মেচখনৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং চ’নী লাইভ এপত উপলব্ধ হ’ব ।
মেচখনৰ পূৰ্বে ভাৰত-পাকিস্তানৰ মুখামুখি অভিলেখ, পিটচ ৰিপ’ৰ্ট, বতৰৰ খবৰ আৰু দুয়োটা দলৰ সম্ভাৱ্য এঘাৰজন খেলুৱৈৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো ৷
ভাৰত-পাকিস্তানৰ মুখামুখি
এই পৰ্যন্ত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত মুঠ ১৩ খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হৈছে । এই খেলসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতে ১০ খনতে জয়লাভ কৰিছে । বিপৰীতে মাত্ৰ ৩ খন খেলত জয়ৰ মুখ দেখিছে পাকিস্তানে ৷ পৰিসংখ্যা অনুসৰি পাকিস্তানৰ তুলনাত আজিৰ খেলখনত টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়ৰ সম্ভাৱনাই অধিক ৷
পিটচ ৰিপ’ৰ্ট
ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামৰ খেলপথাৰখন স্পিন বলাৰৰ বাবে অধিক সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । অৱশ্যে এই খেলপথাৰে ফাষ্ট বলাৰক ভাল গতি আৰু বাউন্স প্ৰদান কৰে ৷
পিটচখন বেটছমেনৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাণ সংগ্ৰহৰ বাবে সহায়ক । এজন বেটছমেনে ইয়াত তিষ্ঠিব পাৰিলেই অনায়াসে ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ৷ এই খেলপথাৰত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমখন মেচত স্পিনাৰ কুলদীপ যাদৱে ৪ টা আৰু শিৱম দুবেই ৩ টা উইকেট দখল কৰিছিল ।
এই খেলপথাৰত টি-২০ ত সৰ্বাধিক স্ক’ৰ হৈছে ২২২, যিটো ভাৰতে সংগ্ৰহ কৰিছিল । আনহাতে সৰ্বনিম্ন স্ক’ৰ - ৫৬ আছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ নামত ৷ এই পিটচৰ গড় স্ক’ৰ ১৪৫-১৫৫ ৰ ভিতৰত । এই খেলপথাৰত এতিয়ালৈকে মুঠ ৯৩ খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে ।
খেলপথাৰখনত প্ৰথমে বেটিং কৰা দলে ৪৬ খন আৰু দ্বিতীয় ইনিংছত বেটিং কৰা দলে ৪৭ খন মেচত জয়লাভ কৰিছে । আজিৰ খেলত টছ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ’ব ৷ কাৰণ টছত জয়ী হোৱা দলটোৰ অধিনায়কে প্ৰথমে বলিঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বতৰৰ খবৰ
ডুবাইৰ বতৰ অতি গৰম । খেল আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তো ইয়াত আৰ্দ্ৰতা আৰু গৰমৰ চাপ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । ডুবাইৰ আৰ্দ্ৰতা আৰু গৰম ৪৪ ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাইছে । কিন্তু ৰাতিৰ তাপমাত্ৰা ৩০ ডিগ্ৰীৰ সমীপতে থকাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ৷
দেওবাৰে ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰত-পাকিস্তানৰ খেলখনত বৰষুণৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই । এনে পৰিস্থিতিত দৰ্শকে এক ফৰকাল পৰিৱেশতে খেল উপভোগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷
ভাৰত-পাকিস্তানৰ এই খেলুৱৈসকলৰ ওপৰত দৃষ্টি আবদ্ধ থাকিব অনুৰাগীৰ
এই মেচত ভাৰতৰ সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ আৰু পাকিস্তানৰ ফখৰ জামানে মূলতঃ দলৰ বেটিঙৰ গুৰি ধৰিব ৷ সূৰ্যই ৮০ খন টি-২০ মেচত ২,৬০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ফখৰে ৯৫ খন মেচত সংগ্ৰহ কৰিছে ১,২২৭ ৰাণ ।
সূৰ্যৰ বাহিৰেও বিগ হিটিঙৰ বাবে পৰিচিত ভাৰতৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণিত হ’ব অভিষেক শৰ্মা ৷ বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত কুলদীপ যাদৱ টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে আৰু মহম্মদ নৱাজ পাকিস্তানৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ’ব । কুলদীপে ৪১ খন টি-২০ মেচত ৭৩ টা আৰু নৱাজে ৭১ খন টি-১০ মেচত ৭১ টা উইকেট দখল কৰিছে ।
ভাৰত-পাকিস্তানৰ সম্ভাৱ্য প্লেয়িং-১১
ভাৰত: অভিষেক শৰ্মা, শুভমন গিল, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, তিলক বাৰ্মা, সঞ্জু চেমছন(উইকেটকীপাৰ), শিৱম দুবে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষৰ পেটেল, কুলদীপ যাদৱ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু অৰ্শদীপ সিং ।
পাকিস্তান: চাহিবজাদা ফাৰহান, ছাইম আয়ুব, ফখৰ জামান, ছলমান আঘা (অধিনায়ক), হাছান নৱাজ, মহম্মদ হাৰিছ (উইকেটকীপাৰ), মহম্মদ নৱাজ, ফাহিম আশ্ৰফ, শ্বাহীন শ্বাহ আফ্ৰিদী, চুফিয়ান মুকিম আৰু আব্ৰাৰ আহমেদ ।
