এছিয়া কাপ জয়ৰ পিছতো নাকৱীৰ পৰা ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা নাছিল ট্ৰফী
এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ মুৰব্বী মহছিন নাকৱীৰ পৰা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ ভাৰতীয় দলৰ । ফলত প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা পলম হ’ল বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান।
নিউজ ডেস্ক : এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ ফাইনেলত পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰাৰ পাচতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ শিৰত উজলিল চেম্পিয়নৰ মুকুট ৷ কিন্তু ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত দেখা গ’ল এক আচৰিত ঘটনা, যি এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷
২৮ ছেপ্টম্বৰৰ মাজ নিশা প্ৰায় ১২ বজাত শেষ হৈছিল ভাৰত পাকিস্তানৰ খেলখন ৷ কিন্তু মেচ শেষ হোৱাক পিছতো নিশা ১:১৫ বজালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাছিল বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান ।
PTI ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে PCB (Pakistan Cricket Board) আৰু এছিয়ান ক্ৰিকেট পৰিষদৰ সভাপতি মহছিন নাকৱীৰ পৰা এছিয়া কাপৰ ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । মেচৰ পিছৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ বাবে মঞ্চ সাজু হৈছিল আৰু নাকৱী মঞ্চত উপস্থিত হৈছিল । কিন্তু টিম ইণ্ডিয়া বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানতহে উপস্থিত নহ’ল, প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা পলম হ’ল ।
ভাৰতৰ উদ্দেশ্য দৃঢ় আছিল
মেচৰ ফাইনেলৰ পূৰ্বেও ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে জয়ী হ’লে নাকৱীৰ পৰা ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰিবও পাৰে বুলি চৰ্চা চলিছিল । নকৱী পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ সভাপতি আৰু তেওঁ নিজৰ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীও ৷
ভাৰত বিৰোধী স্থিতিৰ বিষয়ে পৰিচিত নকৱী । বৰ্তমান তেওঁ এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ (ACC) সভাপতি । ACC ৰ সভাপতি হিচাপে নকৱীয়ে বিজয়ী দলটোক ট্ৰফী উপহাৰ দি দুয়োটা দলৰ লগত কৰমৰ্দন কৰিব লাগিছিল । কিন্তু ভাৰতীয় দলটোৱে পাকিস্তানৰ পৰা অহা কাৰো লগত কৰমৰ্দন নকৰাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপত লিপ্ত নোহোৱাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰে ।
একেৰাহে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যিটি মন্তব্য কৰি থাকিল নকৱীয়ে
এছিয়া কাপৰ ফাইনেল বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ সময়ত মঞ্চত মহছিন নাকৱী আৰু ডুবাই প্ৰশাসনৰ সদস্যসকল উপস্থিত আছিল । কিন্তু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কটু মন্তব্য কৰা মহছিন নকৱীৰ পৰা ট্ৰফী গ্ৰহণ নকৰাৰ দৃঢ় সিদ্ধান্ত লৈছিল ভাৰতীয় দলটোৱে । ঠিক তেনেকুৱাই হৈছিল । প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা পলম হৈছিল বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান ।
মাজ নিশা প্ৰায় ১২ বজাত খেলখন শেষ হয় যদিও টিম ইণ্ডিয়া খেলপথাৰৰ পৰা গুচি যায় । নকৱী যোৱাৰ পিছতহে ভাৰতীয় দলটোৱে ট্ৰফী গ্ৰহণ কৰে ।