ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচত কীট-পতংগৰ আতংক, স্প্ৰে’ইও নকৰিলে কাম, আধাতে বন্ধ খেল
কলম্বোত অবিৰত বৰষুণৰ ফলত আউটফিল্ডত কীট-পতংগৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে । যাৰবাবে আধাতে বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় মেচ ।
Published : October 5, 2025 at 9:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত শ্রীলংকাৰ কলম্বোৰ আৰ প্ৰেমদাস ষ্টেডিয়ামত আজি অনুষ্ঠিত হাই-প্ৰফাইল মেচখনৰ মাজতেই দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে কিছু লক্ষণীয় সমস্যা দেখা গৈছিল ।
মেচখন চলি থকা সময়তে খেলপথাৰত কীট-পতংগৰ বাবে খেলুৱৈসকল তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় । আনকি পাকিস্তানৰ অধিনায়ক ফাতিমা ছানাই খেলপথাৰত স্প্ৰে কৰি থকাও পৰিলক্ষিত হয় যদিও কোনো সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল । যাৰবাবে মেচখন আধাতেই বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় । খেলপথাৰৰ নিয়োজিত কৰ্মচাৰীয়ে পোক-পতংগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যদিও খেলুৱৈসকলে পুনৰ একেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।
পোক-পতংগৰ বাবে কলম্বোত বন্ধ কৰিবলগীয়া হ’ল মেচ
বিগত কেইদিনমানত কলম্বোত অবিৰত বৰষুণ হোৱাৰ ফলত আউটফিল্ডত কীট-পতংগৰ উপদ্ৰৱ ঘটিছে, যাৰ ফলত খেলৰ সময়ত দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈয়ে অসুবিধা আৰু অস্বস্তিৰ সন্মুখীন হয় । ৩৪ অভাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত খেলপথাৰৰ পৰা পোক-পৰুৱা আঁতৰাই অৱস্থা উন্নত কৰাৰ বাবে মেচৰ বিষয়াসকলে সাময়িকভাৱে খেলপথাৰ এৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
মেচৰ সময় কৰ্তন কৰা হোৱা নাই
এই বাধাৰ ফলত মেচৰ সময়সীমাত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাছিল, কিয়নো ১৫ মিনিট পলম হোৱা সময়ছোৱা ইনিংছৰ বিৰতি চুটি কৰি পূৰণ কৰিব পৰা যাব আৰু ইয়াৰ ফলত কোনো অভাৰ কৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ’ব । এই বিৰতিৰ পিছতে টীম ইণ্ডিয়াই ৩৪ অভাৰৰ পাছৰ পৰা নিজৰ ইনিংছ অব্যাহত ৰাখে । ভাৰতীয় দলটোৱে ৫০ অভাৰত মাত্ৰ ২৪৭ ৰাণ কৰি অল আউট হৈছিল ।
🚨 Madhumakhiya on the Ground🚨— Asia Voice 🎤 (@Asianewss) October 5, 2025
There'll be a break in play - the players are coming out of the ground to allow the staff to spray the ground with a bug spray.#IndiaVsPakistan #INDWvsPAKW pic.twitter.com/PqOP7gLJ9K
ইফালে ভাৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ২৪৮ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি পাকিস্তানে বৰ্তমান ৭ অভাৰত ১ উইকেটৰ বিনিময়ত ২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । ভাৰতৰ হৈ হাৰলিন দেউলে ৪৬ ৰাণ কৰাৰ বিপৰীতে ৰিচা ঘোষে ৩৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । প্ৰতীকা ৰাৱলে ৩২ ৰাণ আৰু জেমিমা ৰড্ৰিগেছে ৩২ ৰান সংগ্ৰহ কৰে । পাকিস্তানৰ হৈ ডায়েনা বেইগে সৰ্বাধিক ৪ টা উইকেট দখল কৰে ।