স্কুলীয়া পৰ্যায়তে ফুটবল আহিলে আমি নিশ্চয় ফলাফল পাম : দুৰ্গা বড়ো

সৰুপথাৰত বিনামূলীয়া ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত প্ৰশিক্ষক হিচাপে অংশগ্ৰহণ আই এছ এলৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈ দুৰ্গা বড়োৰ ।
Published : September 6, 2025 at 11:36 AM IST
সৰুপথাৰ : "মই আগৰ পৰাই ভাবি আছিলো যে ফুটবল স্কুলৰ পৰ্যায়ৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগে । মই স্কুলৰ পৰ্যায়ৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলো ফুটবল খেল ।" এই মন্তব্য প্ৰাক্তন আই এছ এল খেলুৱৈ দুৰ্গা বড়োৰ । অসম চৰকাৰে ফুটবলক ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে ল'বলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰে দুৰ্গা বড়োৱে ।
খেলুৱৈ গৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে ফুটবলক ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে ঘোষণা কৰিছে । এইটো বহুত ভাল খবৰ । যদি এয়া হয় নিশ্চয় আমি ফলাফল পাম । মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো ।" গোলাঘাটৰ টেঙানীত এক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশ লৈ অসমৰ প্ৰাক্তন তাৰকা ফুটবলাৰগৰাকীয়ে ক্ৰীড়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা বৰ্ণনা কৰে ।
উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰৰ টেঙানীত অনুষ্ঠিত হৈছে ফুটবল খেলৰ ১৫ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশ লৈছে ফুটবলাৰ দুৰ্গা বড়োৱে । ৫ দিন ফুটবলাৰগৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াব । নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ হৈ আই এছ এলত খেলা দুৰ্গা বড়োৰ উপস্থিতিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে । সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্যতম শক্তিশালী অংগ টেঙানী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জ্যোতি শিখা ক্লাবৰ সহযোগত এই বিনামূলীয়া ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে । টেঙানী অঞ্চলৰ ধনশিৰি ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ । দুৰ্গা বড়োৱে প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থকা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত সৰুপথাৰ সমজিলাৰ প্ৰায় ২০০ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশ লৈ নিজৰ কৰ্ম ব্যস্ততা সন্দৰ্ভত দুৰ্গা বড়োৱে কয়, "বৰ্তমান মই কৰ্মত ব্যস্ত যদিও ফুটবলৰ কামসমূহো কৰি আছো । অসম ফুটবলৰ নিৰ্বাচন সমিতিতো মই আছোঁ । অসমত অনুষ্ঠিত এনেধৰণৰ ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ, প্ৰতিযোগিতাত মোৰ অভিজ্ঞতাসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি আছো ।"
অসমৰ বৰ্তমানৰ ফুটবলৰ পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "অসমত এতিয়া বহু ভাল খেলুৱৈ ওলাই আহিছে, পূৰ্বৰ পৰিৱেশ এতিয়া নাই । কিন্তু খেলুৱৈসকলৰ বাবে বাট মুকলি কৰিব লাগিব ।"
ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ উদ্যোক্তাই কয়, "আমি টেঙানী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লগত লৈ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে ১৫ দিনীয়াকৈ ফুটবল প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰিছো । এই প্ৰশিক্ষণত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আই এছ এলৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈ দুৰ্গা বড়োৱে । লগতে এই প্ৰশিক্ষণত প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে জানজ্যোতি ৰয়, বিতোপন সোণোৱাল । এই প্ৰশিক্ষণত সৰুপথাৰ সমজিলাৰ প্ৰায় ২০০ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । আটাইতকৈ যোগাত্মক বিষয়টো হৈছে এই প্ৰশিক্ষণত অৰ্ধশতাধিক যুৱতী তথা ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।"
