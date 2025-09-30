বৰ্ষাপাৰাত জুবিনময় হৈ পৰিল মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচ
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শ্ৰেয়া ঘোষাল, অংগৰাগ পাপন মহন্ত আৰু জয় বৰুৱাৰ । মেচ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৪০ মিনিট সময় অনুষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ।
Published : September 30, 2025 at 8:51 PM IST
গুৱাহাটী: বৰ্ষাপাৰাত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনময় হৈ পৰে আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচ ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ চিৰযুগমীয়া গীতেৰে শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাঁচে কণ্ঠশিল্পী শ্ৰেয়া ঘোষাল, অংগৰাগ পাপন মহন্ত আৰু জয় বৰুৱাই ।
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰাত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচত কণ্ঠশিল্পী শ্ৰেয়া ঘোষালে পৰম্পৰাগত সাজ মেখেলা-চাদৰ পৰিধান কৰি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । অংগৰাগ পাপন মহন্তই ‘‘মায়া মায়া মাথো মায়া’’ শীৰ্ষক জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে জয় বৰুৱাই ‘‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ ছবি’’ শীৰ্ষক গীতটো পৰিৱেশন কৰে । আন একাংশ শিল্পীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ‘‘মই নথকাৰ অনুভৱ যিদিনা হ'ব তোমাৰ’’ গীতটো পৰিৱেশন কৰাত আবেগিক হৈ পৰে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল ।
উল্লেখ্য যে, খেলখনৰ অৰ্ধাংশত শ্ৰেয়া ঘোষালে পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ আন বহুকেইটা কালজয়ী গীত । মেচখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৪০ মিনিট সময় ধৰি অনুষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ।
ইফালে বহু অনুৰাগী তথা দৰ্শকে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো আৰু গামোচাত ‘‘জয় জুবিন দা’’ আৰু জুবিনৰ গীতৰ আন বহু কলি লিখি অনা পৰিলক্ষিত হয় । এই দুখৰ সময়ত যদিও অসমত ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ এটা পৰিৱেশ নাই, তথাপিও জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৪০ মিনিটৰ যি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ল সেয়া চাবলৈ অহা বুলি কয় দৰ্শকসকলে ।
উল্লেখ্য যে আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচখনত প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত জুবিন অনুৰাগীৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছিল প্ৰায় ৫ হেজাৰ বিনামূলীয়া টিকট । প্ৰথমবাৰলৈ অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মেচৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অনুষ্ঠানটো শিল্পীগৰাকীৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰি অনুষ্টুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
বৰ্ষাপাৰাৰ এ চি এ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মহিলা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ উদ্বোধনী মেচত আজি মুখামুখি হৈছে দুই আয়োজক দেশ ভাৰত-শ্রীলংকা ৷ উদ্বোধনী মেচৰ টছত জয়ী হৈ প্রথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় শ্ৰীলংকাই । টীম ইণ্ডিয়াক নেতৃত্ব দিছে হৰমনপ্রীতে । ভাৰতৰ চাৰিটাকৈ স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব মহিলা বিশ্বকাপৰ মেচ । সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীত মহিলা বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব আন ৫ খন মেচ ।
লগতে পঢ়ক: নাই কোনো উৎসাহ, নাই কোনো আড়ম্বৰতা: জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে আজি বৰ্ষাপাৰাত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান