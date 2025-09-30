ETV Bharat / sports

বৰ্ষাপাৰাত জুবিনময় হৈ পৰিল মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচ

শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শ্ৰেয়া ঘোষাল, অংগৰাগ পাপন মহন্ত আৰু জয় বৰুৱাৰ । মেচ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৪০ মিনিট সময় অনুষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ।

ICC Womens World Cup 2025
জুবিনময় বৰ্ষাপাৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বৰ্ষাপাৰাত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনময় হৈ পৰে আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচ ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ চিৰযুগমীয়া গীতেৰে শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাঁচে কণ্ঠশিল্পী শ্ৰেয়া ঘোষাল, অংগৰাগ পাপন মহন্ত আৰু জয় বৰুৱাই ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰাত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচত কণ্ঠশিল্পী শ্ৰেয়া ঘোষালে পৰম্পৰাগত সাজ মেখেলা-চাদৰ পৰিধান কৰি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । অংগৰাগ পাপন মহন্তই ‘‘মায়া মায়া মাথো মায়া’’ শীৰ্ষক জুবিন গাৰ্গৰ কালজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে জয় বৰুৱাই ‘‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালো তোমাৰ ছবি’’ শীৰ্ষক গীতটো পৰিৱেশন কৰে । আন একাংশ শিল্পীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ‘‘মই নথকাৰ অনুভৱ যিদিনা হ'ব তোমাৰ’’ গীতটো পৰিৱেশন কৰাত আবেগিক হৈ পৰে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল ।

বৰ্ষাপাৰাত জুবিন অনুৰাগী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, খেলখনৰ অৰ্ধাংশত শ্ৰেয়া ঘোষালে পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গৰ আন বহুকেইটা কালজয়ী গীত । মেচখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৪০ মিনিট সময় ধৰি অনুষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ।

ইফালে বহু অনুৰাগী তথা দৰ্শকে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো আৰু গামোচাত ‘‘জয় জুবিন দা’’ আৰু জুবিনৰ গীতৰ আন বহু কলি লিখি অনা পৰিলক্ষিত হয় । এই দুখৰ সময়ত যদিও অসমত ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ এটা পৰিৱেশ নাই, তথাপিও জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ৪০ মিনিটৰ যি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ল সেয়া চাবলৈ অহা বুলি কয় দৰ্শকসকলে ।

ICC Womens World Cup 2025
অনুৰাগীয়ে গামোচাত লিখিলে ‘‘জয় জুবিন দা’’ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচখনত প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত জুবিন অনুৰাগীৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছিল প্ৰায় ৫ হেজাৰ বিনামূলীয়া টিকট । প্ৰথমবাৰলৈ অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মেচৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অনুষ্ঠানটো শিল্পীগৰাকীৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰি অনুষ্টুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

ICC Womens World Cup 2025
সকলোতে মাথোঁ সেমেকা দুচকু (ETV Bharat Assam)

বৰ্ষাপাৰাৰ এ চি এ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মহিলা বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ উদ্বোধনী মেচত আজি মুখামুখি হৈছে দুই আয়োজক দেশ ভাৰত-শ্রীলংকা ৷ উদ্বোধনী মেচৰ টছত জয়ী হৈ প্রথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় শ্ৰীলংকাই । টীম ইণ্ডিয়াক নেতৃত্ব দিছে হৰমনপ্রীতে । ভাৰতৰ চাৰিটাকৈ স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব মহিলা বিশ্বকাপৰ মেচ । সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীত মহিলা বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব আন ৫ খন মেচ ।

লগতে পঢ়ক: নাই কোনো উৎসাহ, নাই কোনো আড়ম্বৰতা: জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে আজি বৰ্ষাপাৰাত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমICC WOMENS WORLD CUPOPENING CEREMONYWORLD CUP OPENING CEREMONYICC WOMENS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.