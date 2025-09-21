ইয়াতকৈ গৌৰৱৰ বিষয় কি হ'ব পাৰে, ICC মহিলা বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৪০ মিনিট জুবিন গাৰ্গৰ বাবে

ইয়াতকৈ গৌৰৱৰ বিষয় কি হ'ব পাৰে, ICC মহিলা বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৪০ মিনিট জুবিন গাৰ্গৰ বাবে
প্ৰিয় শিল্পীৰ বিয়োগৰ পাছতে ICC ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত । গুৱাহাটীত ICC মহিলা বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
Published : September 21, 2025 at 8:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : ICC মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশেষভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব অসমীয়াৰ কলিজাৰ এফাল জুবিন গাৰ্গক । ৩০ ছেপ্টেম্বৰত অসম ক্ৰিকেট এছোচিয়েশ্যনৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উদ্বোধনী মেচ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব । BCCIৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই সদৰী কৰে এই কথা ।
শইকীয়াই এক বিবৃতিযোগে কয়, "অসমৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে । আজি তেওঁৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ গুৱাহাটীলৈ অনা হয় আৰু লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ বাবে ২টাকৈ দিনৰ বাবে ৰখা হ'ব । অসমত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ । সেয়ে এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে তেওঁক সন্মান জনোৱা উচিত । সেয়ে অসম ক্ৰিকেট এছোচিয়েশ্যনে বিচিচিআইৰ সৈতে মিলি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ উদ্বোধনৰ সময়ত এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিব । সেয়ে কিছু পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে, আজিৰ ভিতৰতে ইয়াক চূড়ান্ত কৰা হ'ব । জুবিন গাৰ্গৰ নামত ৪০ মিনিটৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হ'ব ।"
উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীচ বিশ্বকাপৰ সংগীত 'ব্ৰিং ইট হোম' পৰিৱেশন কৰিব শ্ৰেয়া ঘোষালে । সমাৰোহত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ১৩ সংখ্যক সংস্কৰণৰ মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিব, য'ত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাই সংযুক্তভাৱে ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ নৱেম্বৰলৈকে আয়োজন কৰিছে । ভাৰতে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে এই টুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজন কৰিছে ।
জুবিন গাৰ্গ, অসমৰ সৰ্বোচ্চ সাংস্কৃতিক প্ৰতীকসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম, এইটো সপ্তাহতে ছিংগাপুৰত তেওঁ প্ৰাণ ত্যাগ কৰে । তেওঁৰ বিয়োগে শোকৰ সাগৰত পেলাই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক । অসম চৰকাৰেও তিনিদিনৰ বাবে ৰাজ্যিক শোক দিৱস ঘোষণা কৰাৰ লগতে অগনন অনুৰাগীয়েও শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ বাবে একগোট হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে জুবিন গাৰ্গক এনেদৰে বিদায় জনোৱা হ'ব যাতে তেওঁ উচিত সন্মান লাভ কৰে ।
ইয়াৰ মাজতে মহিলা বিশ্বকাপত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান - আটাইটকৈ ডাঙৰকৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াত কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সংগীতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানেই নহয়, বৰঞ্চ অসমৰ সাংস্কৃতিক গৌৰৱ হিচাপে বিশ্বৰ দৰ্শকৰ আগত তেওঁক দাঙি ধৰা হ'ব ।