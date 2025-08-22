ETV Bharat / sports

আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ কাৰ্যসূচী সলনি - ICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025

আই চি চিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ সংশোধিত সূচী । য’ত হৈছে বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ৷

ICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটো (IANS photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 22, 2025 at 6:55 PM IST

3 Min Read

নতুন দিল্লী: আই চি চিৰ মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ সূচী সলনি কৰা হৈছে । ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ সূচী সলনি কৰা হৈছে । অৱশ্যে একেই থাকিব খেলৰ তাৰিখ, কেৱল স্থানহে সলনি কৰা হৈছে ।

ভাৰতীয় দলটোৰ মেচসমূহ বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ৫ খন খেলৰ স্থান সলনি

পূৰ্বৰ সূচী অনুসৰি ভাৰতে বেংগালুৰুত ৫ খন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল ৷ য’ত অন্তৰ্ভূক্ত আছিল প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী মেচ, ৩ খন লীগ মেচ আৰু ছেমি ফাইনেল । কিন্তু এতিয়া এই আটাইবোৰ খেল নৱী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব । এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ উদ্বোধনী খেলখনহে বেংগালুৰুৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব । যদি পাকিস্তানৰ দলটোৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ নকৰে, তেন্তে বেংগালুৰুৰ পৰিৱৰ্তে নৱী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব ফাইনেল মেচ । আনহাতে, যদি পাকিস্তানে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে, তেন্তে ফাইনেল মেচখন শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

এই মেচবোৰত ঘটিছিল পৰিৱৰ্তন

নৱী মুম্বাইত ভাৰতৰ দুখন গ্ৰুপ মেচ (২৩ অক্টোবৰত নিউজিলেণ্ড আৰু ২৬ অক্টোবৰত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে), শ্ৰীলংকা বনাম বাংলাদেশৰ খেল (পূৰ্বতে ২০ অক্টোবৰত কলম্বোত) অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল (৩০ অক্টোবৰ) আৰু সম্ভৱতঃ পাকিস্তানে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে ২ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ফাইনেল । আন এখন খেল - শ্ৰীলংকা বনাম ইংলেণ্ড (১১ অক্টোবৰ) - গুৱাহাটীৰ পৰা কলম্বোলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।

আই চি চিৰ সভাপতি জয় শ্বাহে কয় যে নৱী মুম্বাই মহিলা ক্ৰিকেটৰ নতুন দুৰ্গ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘নৱী মুম্বাই যোৱা কিছু বছৰত মহিলা ক্ৰিকেটৰ প্ৰকৃত দুৰ্গ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আৰু মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ সময়ত ই যি সমৰ্থন লাভ কৰিছে সেয়া উল্লেখযোগ্য, খেলুৱৈসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অনুৰাগীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । মই নিশ্চিত যে এই একে শক্তিয়েই ১২ বছৰৰ পাছত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মেচবোৰৰ সংজ্ঞা দিব ৷’’

বেংগালুৰুৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ’ল মেচ

  • ৩০ ছেপ্টেম্বৰ: ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকা
  • ৩ অক্টোবৰ: ইংলেণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা
  • ২৬ অক্টোবৰ: ভাৰত বনাম বাংলাদেশ
  • ৩০ অক্টোবৰ: ছেমি ফাইনেল ২
  • ২ নৱেম্বৰ: ফাইনেল*

সূচী পৰিৱৰ্তনৰ পিছত ভাৰতৰ কাৰ্যক্ৰম

  • ৩০ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে
  • ৫ অক্টোবৰত কলম্বোত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে
  • ৯ অক্টোবৰত বিশাখাপট্টনমত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে
  • ১২ অক্টোবৰত বিশাখাপট্টনমত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে
  • ১৯ অক্টোবৰত ইন্দোৰত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে
  • ২৩ অক্টোবৰত নভি মুম্বাইত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে
  • ২৬ অক্টোবৰত নৱী মুম্বাইত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে

৮ টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব মেচসমূহ

সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখন ৮ টা দলৰ মাজত ৰাউণ্ড ৰবিন ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰ লগে লগে ১২ বছৰৰ পাছত এছিয়ালৈ ঘূৰি আহিছে বিশ্বকাপ ।

৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ নৱেম্বৰলৈ দেশৰ পাঁচটা স্থান ক্ৰমে - ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়াম(নৱী মুম্বাই), এ চি এ ষ্টেডিয়াম (গুৱাহাটী), হোলকাৰ ষ্টেডিয়াম (ইন্দোৰ), এ চি এ-ভি ডি চি এ ষ্টেডিয়াম (বিশাখাপট্টনম) আৰু আৰ প্ৰেমদাসা ষ্টেডিয়াম (কলম্বো) ত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ পূৰ্বে ক্ৰিকেটৰ সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা বিদায় গৌহৰৰ

নতুন দিল্লী: আই চি চিৰ মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ সূচী সলনি কৰা হৈছে । ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ সূচী সলনি কৰা হৈছে । অৱশ্যে একেই থাকিব খেলৰ তাৰিখ, কেৱল স্থানহে সলনি কৰা হৈছে ।

ভাৰতীয় দলটোৰ মেচসমূহ বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ৫ খন খেলৰ স্থান সলনি

পূৰ্বৰ সূচী অনুসৰি ভাৰতে বেংগালুৰুত ৫ খন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল ৷ য’ত অন্তৰ্ভূক্ত আছিল প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী মেচ, ৩ খন লীগ মেচ আৰু ছেমি ফাইনেল । কিন্তু এতিয়া এই আটাইবোৰ খেল নৱী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব । এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ উদ্বোধনী খেলখনহে বেংগালুৰুৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব । যদি পাকিস্তানৰ দলটোৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ নকৰে, তেন্তে বেংগালুৰুৰ পৰিৱৰ্তে নৱী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব ফাইনেল মেচ । আনহাতে, যদি পাকিস্তানে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে, তেন্তে ফাইনেল মেচখন শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

এই মেচবোৰত ঘটিছিল পৰিৱৰ্তন

নৱী মুম্বাইত ভাৰতৰ দুখন গ্ৰুপ মেচ (২৩ অক্টোবৰত নিউজিলেণ্ড আৰু ২৬ অক্টোবৰত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে), শ্ৰীলংকা বনাম বাংলাদেশৰ খেল (পূৰ্বতে ২০ অক্টোবৰত কলম্বোত) অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল (৩০ অক্টোবৰ) আৰু সম্ভৱতঃ পাকিস্তানে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে ২ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ফাইনেল । আন এখন খেল - শ্ৰীলংকা বনাম ইংলেণ্ড (১১ অক্টোবৰ) - গুৱাহাটীৰ পৰা কলম্বোলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।

আই চি চিৰ সভাপতি জয় শ্বাহে কয় যে নৱী মুম্বাই মহিলা ক্ৰিকেটৰ নতুন দুৰ্গ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘নৱী মুম্বাই যোৱা কিছু বছৰত মহিলা ক্ৰিকেটৰ প্ৰকৃত দুৰ্গ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আৰু মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ সময়ত ই যি সমৰ্থন লাভ কৰিছে সেয়া উল্লেখযোগ্য, খেলুৱৈসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অনুৰাগীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । মই নিশ্চিত যে এই একে শক্তিয়েই ১২ বছৰৰ পাছত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মেচবোৰৰ সংজ্ঞা দিব ৷’’

বেংগালুৰুৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ’ল মেচ

  • ৩০ ছেপ্টেম্বৰ: ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকা
  • ৩ অক্টোবৰ: ইংলেণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা
  • ২৬ অক্টোবৰ: ভাৰত বনাম বাংলাদেশ
  • ৩০ অক্টোবৰ: ছেমি ফাইনেল ২
  • ২ নৱেম্বৰ: ফাইনেল*

সূচী পৰিৱৰ্তনৰ পিছত ভাৰতৰ কাৰ্যক্ৰম

  • ৩০ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে
  • ৫ অক্টোবৰত কলম্বোত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে
  • ৯ অক্টোবৰত বিশাখাপট্টনমত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে
  • ১২ অক্টোবৰত বিশাখাপট্টনমত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে
  • ১৯ অক্টোবৰত ইন্দোৰত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে
  • ২৩ অক্টোবৰত নভি মুম্বাইত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে
  • ২৬ অক্টোবৰত নৱী মুম্বাইত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে

৮ টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব মেচসমূহ

সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখন ৮ টা দলৰ মাজত ৰাউণ্ড ৰবিন ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰ লগে লগে ১২ বছৰৰ পাছত এছিয়ালৈ ঘূৰি আহিছে বিশ্বকাপ ।

৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ নৱেম্বৰলৈ দেশৰ পাঁচটা স্থান ক্ৰমে - ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়াম(নৱী মুম্বাই), এ চি এ ষ্টেডিয়াম (গুৱাহাটী), হোলকাৰ ষ্টেডিয়াম (ইন্দোৰ), এ চি এ-ভি ডি চি এ ষ্টেডিয়াম (বিশাখাপট্টনম) আৰু আৰ প্ৰেমদাসা ষ্টেডিয়াম (কলম্বো) ত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ পূৰ্বে ক্ৰিকেটৰ সকলো ফৰ্মেটৰ পৰা বিদায় গৌহৰৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমODI WORLD CUP REVISED SCHEDULEINDIAN WOMENS CRICKET TEAMWOMENS ODI WORLD CUP 2025 SCHEDULEICC WOMENS ODI WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফ - য’ত স্মৰণীয় হৈ আছে চৈতী, ৰেণুকা, নমিতাৰ হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী

প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি নিবিড় ভালপোৱা নৱ-প্ৰজন্মৰ এইগৰাকী অভিনেতাৰ

ম’ম’, নুডলছ, চক‘লেটো হ’ব পাৰে প্ৰসাদ ! বিশ্বাস নহ’লেও দেশৰ কিছুমান মন্দিৰত দেৱ-দেৱীক আগবঢ়োৱা হয় এইসমূহ ভোগ

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.