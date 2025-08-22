নতুন দিল্লী: আই চি চিৰ মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ সূচী সলনি কৰা হৈছে । ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ সূচী সলনি কৰা হৈছে । অৱশ্যে একেই থাকিব খেলৰ তাৰিখ, কেৱল স্থানহে সলনি কৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় দলটোৰ মেচসমূহ বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
UPDATE - #TeamIndia's revised schedule confirmed for ICC Women's Cricket World Cup.#WomenInBlue #CWC25 pic.twitter.com/aQm8VjgzWV— BCCI Women (@BCCIWomen) August 22, 2025
এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ৫ খন খেলৰ স্থান সলনি
পূৰ্বৰ সূচী অনুসৰি ভাৰতে বেংগালুৰুত ৫ খন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল ৷ য’ত অন্তৰ্ভূক্ত আছিল প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী মেচ, ৩ খন লীগ মেচ আৰু ছেমি ফাইনেল । কিন্তু এতিয়া এই আটাইবোৰ খেল নৱী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব । এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ উদ্বোধনী খেলখনহে বেংগালুৰুৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব । যদি পাকিস্তানৰ দলটোৱে ফাইনেলত প্ৰৱেশ নকৰে, তেন্তে বেংগালুৰুৰ পৰিৱৰ্তে নৱী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব ফাইনেল মেচ । আনহাতে, যদি পাকিস্তানে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে, তেন্তে ফাইনেল মেচখন শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
এই মেচবোৰত ঘটিছিল পৰিৱৰ্তন
নৱী মুম্বাইত ভাৰতৰ দুখন গ্ৰুপ মেচ (২৩ অক্টোবৰত নিউজিলেণ্ড আৰু ২৬ অক্টোবৰত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে), শ্ৰীলংকা বনাম বাংলাদেশৰ খেল (পূৰ্বতে ২০ অক্টোবৰত কলম্বোত) অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল (৩০ অক্টোবৰ) আৰু সম্ভৱতঃ পাকিস্তানে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে ২ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ফাইনেল । আন এখন খেল - শ্ৰীলংকা বনাম ইংলেণ্ড (১১ অক্টোবৰ) - গুৱাহাটীৰ পৰা কলম্বোলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।
আই চি চিৰ সভাপতি জয় শ্বাহে কয় যে নৱী মুম্বাই মহিলা ক্ৰিকেটৰ নতুন দুৰ্গ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, ‘‘নৱী মুম্বাই যোৱা কিছু বছৰত মহিলা ক্ৰিকেটৰ প্ৰকৃত দুৰ্গ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আৰু মহিলা প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ সময়ত ই যি সমৰ্থন লাভ কৰিছে সেয়া উল্লেখযোগ্য, খেলুৱৈসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অনুৰাগীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । মই নিশ্চিত যে এই একে শক্তিয়েই ১২ বছৰৰ পাছত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মেচবোৰৰ সংজ্ঞা দিব ৷’’
বেংগালুৰুৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ’ল মেচ
- ৩০ ছেপ্টেম্বৰ: ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকা
- ৩ অক্টোবৰ: ইংলেণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা
- ২৬ অক্টোবৰ: ভাৰত বনাম বাংলাদেশ
- ৩০ অক্টোবৰ: ছেমি ফাইনেল ২
- ২ নৱেম্বৰ: ফাইনেল*
সূচী পৰিৱৰ্তনৰ পিছত ভাৰতৰ কাৰ্যক্ৰম
- ৩০ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে
- ৫ অক্টোবৰত কলম্বোত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে
- ৯ অক্টোবৰত বিশাখাপট্টনমত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে
- ১২ অক্টোবৰত বিশাখাপট্টনমত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে
- ১৯ অক্টোবৰত ইন্দোৰত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে
- ২৩ অক্টোবৰত নভি মুম্বাইত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে
- ২৬ অক্টোবৰত নৱী মুম্বাইত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে
৮ টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব মেচসমূহ
সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখন ৮ টা দলৰ মাজত ৰাউণ্ড ৰবিন ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰ লগে লগে ১২ বছৰৰ পাছত এছিয়ালৈ ঘূৰি আহিছে বিশ্বকাপ ।
৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২ নৱেম্বৰলৈ দেশৰ পাঁচটা স্থান ক্ৰমে - ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়াম(নৱী মুম্বাই), এ চি এ ষ্টেডিয়াম (গুৱাহাটী), হোলকাৰ ষ্টেডিয়াম (ইন্দোৰ), এ চি এ-ভি ডি চি এ ষ্টেডিয়াম (বিশাখাপট্টনম) আৰু আৰ প্ৰেমদাসা ষ্টেডিয়াম (কলম্বো) ত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
