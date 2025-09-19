ETV Bharat / sports

বিপদত পি চি বি আৰু পাকিস্তান দল

এছিয়া কাপ চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ আই চি চিৰ ৰোষত পাকিস্তান ক্ৰিকেট দল ।

Pakistan Cricket Team
বিপদত পি চি বি আৰু পাকিস্তান দল (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2025 at 3:26 PM IST

হায়দৰাবাদ : এছিয়া কাপত ভাৰত-পাকিস্তানৰ খেলখনক লৈ বিশ্বজুৰি বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । কৰমৰ্দন বিতৰ্কক লৈ পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডে ভাৰতীয় দলক সমালোচনা কৰিছে । আনকি মেচ ৰেফাৰী এণ্ডি পাইক্ৰফ্টক অপসাৰণৰো দাবী কৰি আছে পাকিস্তানে । তাৰ মাজতে পাকিস্তান দলৰ বাবে আন এক হতাশাজনক খবৰ । ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউন্সিল চমুকৈ আই চি চিৰ ৰোষত পৰিছে পাকিস্তান দল । প্ৰতিযোগিতাৰ একাধিক নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে পি চি বিলৈ ইমেইল প্ৰেৰণ কৰিছে আই চি চিয়ে । ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত দলটোৱে পলমকৈ ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হোৱাৰ বাবেই সৰৱ হৈছে আই চি চি ।

আই চি চিয়ে মেচৰ ৰেফাৰী এণ্ডি পাইক্ৰফ্টক অপসাৰণ কৰাৰ দাবী অস্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত দলটোৱে ষ্টেডিয়ামত পলমকৈ উপস্থিত হৈছিল । যাৰ ফলত পাকিস্তান আৰু ইউ এ ইৰ মাজৰ খেলখন এঘণ্টা পলমকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্য়মৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি আই চি চিয়ে ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে সংঘৰ্ষৰ পূৰ্বে প্লেয়াৰ্ছ এণ্ড মেচ অফিচিয়েলছ এৰিয়া (পিএমঅ'এ) প্ৰট'কল ভংগ আৰু একাধিক উলংঘাৰ কথা উল্লেখ কৰি পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডলৈ ইমেইল প্ৰেৰণ কৰিছে ।

টুৰ্ণামেণ্টৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, "আই চি চিৰ চিইঅ' সঞ্জোগ গুপ্তাই পি চি বিলৈ লিখিছে যে মেচৰ দিনটোত বাৰে বাৰে পিএমঅ'এ উলংঘা কৰাৰ বাবে বৰ্ড দোষী হৈছে । এই সন্দৰ্ভত পি চি বিয়ে ই-মেইল লাভ কৰিব ।"

প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে পাকিস্তানে টছৰ পূৰ্বে পাইক্ৰফ্ট, দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক মাইক হেছন আৰু অধিনায়ক ছলমান আলী আঘাৰ মাজত হোৱা বৈঠক ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মিডিয়া মেনেজাৰ নাঈম গিলানিক অনুমতি দি আন এক নিয়ম উলংঘা কৰিছে । ইতিমধ্যে আই চি চিয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে মিডিয়া মেনেজাৰসকলক এনে বৈঠকত উপস্থিত থাকিবলৈ দিয়া নহয় ।

উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ খেলৰ সৈতে জড়িত কৰমৰ্দন বিষয়টো সমাধান কৰাত সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে পাইক্ৰফ্টে দলৰ অধিনায়ক আৰু মুখ্য প্ৰশিক্ষকক সাক্ষাৎ কৰিছিল । আই চি চিৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী পৰিচালকে নাঈমক সভাত প্ৰৱেশত বাধা দিছিল কাৰণ তেওঁ নিজৰ মোবাইল ফোনটো পিএমঅ'এত লৈ যাব বিচাৰিছিল ।

কিন্তু পি চি বিয়ে হুংকাৰ দিছিল যে যদিহে মিডিয়া মেনেজাৰক বৈঠকখনৰ সাক্ষী হ'বলৈ দিয়া নহয় তেন্তে মেচখনৰ পৰা আঁতৰি আহিব । তেওঁলোকে এই কথা-বতৰাৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ ওপৰতো জোৰ দিছিল, যিটো পিএমঅ'এৰ নিয়মৰ বিপৰীত । লগতে পি চি বিয়ে এই ফুটেজ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই বিষয়েও আই চি চিক অৱগত কৰা হোৱা নাছিল ।

ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচত কৰমৰ্দন বিতৰ্ক

সমগ্ৰ বিষয়টো ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছিল । যেতিয়া ভাৰতীয় দলে টছৰ সময়ত আৰু মেচৰ পিছত প্ৰথাগতভাৱে কৰমৰ্দনৰ পৰা বিৰত আছিল । পাকিস্তানে দাবী কৰিছিল যে মেচৰ ৰেফাৰী এণ্ডি পাইক্ৰফ্টে দলৰ অধিনায়ক ছলমান আলী আঘাক টছৰ সময়ত ভাৰতীয় অধিনায়কৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰিব নালাগে বুলি কৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও পাইক্ৰফ্টক মেচৰ বিষয়াৰ পেনেলৰ পৰা আঁতৰাই নিদিলে ইউ এ ইৰ বিৰুদ্ধে খেলখন বৰ্জন কৰাৰো ভাবুকি দিছিল পাকিস্তানে । জিম্বাবুৱেৰ মেচ ৰেফাৰীগৰাকীক অপসাৰণ কৰাৰ পি চি বিৰ দাবীক আই চি চিয়ে নাকচ কৰাৰ পিছতে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বাবেই পাকিস্তান আৰু ইউ এ ইৰ মেচখন এঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ হৈছিল ।

