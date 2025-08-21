ETV Bharat / sports

ICC ৰ এদিনীয়া ৰেংকিঙৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ’ল বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ নাম, জানক আচল কাৰণ - ICC RANKINGS 2025

শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা আই চি চিৰ এদিনীয়া ৰেংকিঙত নাছিল তাৰকা ভাৰতীয় যুটি ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলী নাম । তাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷

বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মা (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2025 at 11:09 AM IST

নতুন দিল্লী : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা ৰেংকিঙত এটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখা গ’ল, যেতিয়া ভাৰতৰ দুগৰাকী তাৰকা খেলুৱৈ বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মা ৰেংকিং তালিকাৰ পৰা নোহোৱা হয় । ইতিমধ্যে টেষ্ট আৰু টি-২০ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা অৱসৰ লোৱা এই ভাৰতীয় যুটিটো আই চি চিৰ শেহতীয়া এদিনীয়া ৰেংকিঙৰ পৰাও অন্তৰ্ধান হোৱা দেখা গৈছিল ।

দৰাচলতে যোৱা সপ্তাহত ৰোহিতে ৭৫৬ পইণ্টেৰে এদিনীয়া ৰেংকিঙত দ্বিতীয় স্থানত আছিল । ৭৮৪ ৰেটিং পইণ্টেৰে চতুৰ্থ স্থানত আছে কোহলী । এতিয়া শুভমন গিলে ৭৮৪ ৰেটিং পইণ্টেৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰেয়াস আয়াৰে ৭০৪ পইণ্টেৰে ষষ্ঠ স্থানত আছে । শীৰ্ষ ২০ ৰ ভিতৰত থকা আনজন ভাৰতীয় কে এল ৰাহুল, তেওঁ ৬৩৮ পইণ্টেৰে ১৩ নম্বৰ স্থানত আছে । আশ্চৰ্যজনকভাৱে শেহতীয়া আপডেটত কাৰিকৰী ত্ৰুটিৰ বাবে ৰোহিত বা কোহলী কোনো এজনকেই এই তালিকাত দেখা পোৱা হোৱা নাই ।

আইচিচিৰ এদিনীয়া ৰেংকিং (ICC WEBSITE SCREENGRAB)

ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল) ২০২৫ৰ পিছত ৰোহিত আৰু কোহলীক খেলপথাৰত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই । তেওঁলোকক অন্তিমবাৰ নিউজীলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ ফাইনেলত দেখা গৈছিল ।

আই চি চিৰ ৰেংকিঙৰ পৰা কেতিয়া নোহোৱা হয় খেলুৱৈ ?

বিৰাট আৰু ৰোহিতৰ ৰেংকিঙৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱাটো আছিল কাৰিকৰী ত্ৰুটি । অৱশ্যে কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত এজন খেলুৱৈক শীৰ্ষ ১০০ ৰ পৰা আঁতৰাব পাৰি ।

আই চি চিৰ ৰেংকিং নিয়ম অনুসৰি শীৰ্ষ ১০০ ৰ ভিতৰত থকা খেলুৱৈয়ে যোগ্যতা অৰ্জনৰ সময়ছোৱাত কোনো মেচ খেলিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে স্থান হেৰুৱায়, যিটো এদিনীয়া আৰু টি-২০ৰ বাবে ৯-১২ মাহ হয় ।

আইচিচিৰ এদিনীয়া ৰেংকিং (ICC WEBSITE SCREENGRAB)

ইয়াৰ বাহিৰেও কোনো খেলুৱৈয়ে কোনো বিশেষ ফৰ্মেটৰ পৰা বিদায় লয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে অৱসৰ লয় তেন্তে তেওঁক আঁতৰাব পাৰি । উদাহৰণস্বৰূপে, ২০১৪ চনত এম এছ ধোনীয়ে টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল, সেয়েহে তেওঁক টেষ্ট ৰেংকিঙৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল ।

আই চি চি য়ে নিজৰ ভুল শুধৰালে

ৰেংকিঙৰ পৰা তাৰকা বেটছমেন ৰোহিত আৰু বিৰাটৰ নোহোৱা হোৱাটোৱে বহুতকে আচৰিত কৰিছিল যদিও কেইঘণ্টামানৰ পিছত আই চি চিয়ে ৰেংকিং আপডেট কৰে । উন্নত ৰেংকিঙত ৰোহিতে পুনৰবাৰ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিৰাট চতুৰ্থ স্থানত থাকে । দুয়োৰে অনুপস্থিতিয়ে তেওঁলোকৰ এদিনীয়াৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ আলোচনাত ইন্ধন যোগাইছিল ।

TAGGED:

ICC RANKINGS 2025

