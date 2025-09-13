ETV Bharat / sports

হংকং অ’পেন ২০২৫: ৩৮ মিনিটত মেচত সাত্বিক-চিৰাগৰ জয়, ফাইনেলত চীনৰ যুটিৰে হ’ব তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা

৫ খন ছেমি ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত ষষ্ঠখন ছেমি ফাইনেলত দৰ্শনীয় জয় পঞ্জীয়ন কৰি ফাইনেলত সাত্বিক-চিৰাগৰ যুটি ।

HONG KONG OPEN 2025
সাত্বিক সাইৰাজ ৰেংকিৰেড্ডী আৰু চিৰাগ শ্বেট্টী (ANI PHOTO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2025 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: হংকং অ’পেন ২০২৫ত ভাৰতৰ পুৰুষৰ খেলুৱৈসকলে উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ডাবলছত ভাৰতৰ শীৰ্ষ পুৰুষৰ ডাবলছ যুটি সাত্বিক সাইৰাজ ৰেংকিৰেড্ডী আৰু চিৰাগ শ্বেট্টীয়ে ছেমি ফাইনেলত দৰ্শনীয় জয়ৰে হংকং অ’পেনৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ একক শাখাৰ ছেমি ফাইনেলত আজি অৱৰ্তীণ হ’ব লক্ষ্য সেন ৷

৩৮ মিনিটত ছেমি ফাইনেলত জয়

১৩ ছেপ্টেম্বৰ শনিবাৰে হংকং অ’পেন ২০২৫ৰ ছেমি ফাইনেল মেচত ভাৰতৰ শীৰ্ষ পুৰুষ ডাবলছ যুটি সাত্বিক আৰু চিৰাগে মাত্ৰ ৩৮ মিনিটত জয়লাভ কৰে ৷ টাইৱানৰ চেন চেং কুয়ান আৰু লিন বিং-ৱেইক একেৰাহে ২১-১৭, ২১-১৫ ত পৰাস্ত কৰে ভাৰতীয়ে যুটিটোৱে ৷

বিশেষ কথাটো হ’ল ২০২৪ চনত থাইলেণ্ড অ’পেনৰ পিছত এইখন ভাৰতীয় যুটিটোৰ প্ৰথমখন ফাইনেল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে এই যুটিয়ে পাঁচখন ছেমি ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হৈছে ৷ য’ত আছে ইণ্ডিয়া অ’পেন, ছিংগাপুৰ অ’পেন, চাইনা অ’পেন, মালয়েছিয়া অ’পেন আৰু বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ ৷

ফাইনেলত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব ভাৰতীয় যুটিটো

মেচখনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে চেন আৰু লিনে উদ্বোধনী খেলখনত এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়াইছিল যদিও সাত্বিক আৰু চিৰাগে ধাৰাবাহিকভাৱে দ্ৰুত স্মাছ আৰু নিখুঁত নেট প্লেৰে কামবেক কৰি মেচখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি প্ৰথমখন খেলখন ২১-১৭ ত জয়লাভ কৰিছিল ৷ দ্বিতীয়খন খেলত ভাৰতীয় যুটিয়ে আগতীয়াকৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰি সহজে ২১-১৫ ত জয়লাভ কৰে ৷ ভাৰতীয় যুটিৰ অন্তিম মেচত চীনৰ লিয়াং ৱেই কেং আৰু ৱাং চাং বা টাইৱানৰ লি ফাং-চিহ আৰু লি ফাং-জেনৰ বিৰুদ্ধে হ’ব পাৰে ৷ কাৰণ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল তেওঁলোকৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

ছেমি ফাইনেলত লক্ষ্য সেন

শনিবাৰে হংকং অ’পেন ২০২৫ৰ একক ছেমি ফাইনেলত চীনৰ টাইপেইৰ চৌ টিয়েন-চেনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ লক্ষ্য সেন অৱৰ্তীণ হ’ব ৷ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ২৪ বছৰীয়া লক্ষ্যই ভাৰতৰে আয়ুষ শ্বেট্টীক ২১-১৬, ১৭-২১, ২১-১৩ ত পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : মাকাউ অ’পেনৰ ছেমি ফাইনেলত লক্ষ্য সেন-থাৰুণ মন্নেপল্লী, প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ সাত্বিক-চিৰাগ

জাপান অ’পেনৰ পৰা বিদায় মাগিলে লক্ষ্য-সাতৱিক-চিৰাগে, এতিয়া সকলো দায়িত্ব অনুপমাৰ ওপৰত

প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত সাত্বিক-চিৰাগ-লক্ষ্যৰ প্ৰৱেশ, প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ পি ভি সিন্ধু

For All Latest Updates

TAGGED:

SATWIK CHIRAG INTO FINALSATWIK CHIRAG IN HONG KONGLAKSHYA SENইটিভি ভাৰত অসমHONG KONG OPEN 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ভাৰতৰ এনে এটা ৰে'ল ষ্টেচন, য'ত বছৰৰ মাত্ৰ ১৫ দিনহে ৰয় ৰে'ল

ডিমাছা সাহিত্যলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা স্বত্ত্বেও আজিও এক অপৰিচিত নাম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.