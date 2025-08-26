নতুন দিল্লী : হকী অনুৰাগীৰ বাবে ভাল খবৰ । দৰাচলতে হকী ইণ্ডিয়াই মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে যে বিহাৰৰ ৰাজগীৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পুৰুষ এছিয়া কাপৰ সকলো খেলতে প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া হ’ব । এই খবৰ ওলোৱাৰ পিছতে হকীৰ অনুৰাগীৰ মুখ আনন্দত ফুটি উঠিছে । অনুৰাগীসকল বিনামূলীয়াকৈ খেলখন চাবলৈ অতিশয় উৎসাহিত হৈ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ২৯ আগষ্টৰ পৰা ৭ ছেপ্টেম্বৰলৈ আয়োজন কৰা হ’ব হিৰো হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ । বিহাৰৰ নৱনিৰ্মীত ৰাজগীৰ হকী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাখন এক বৃহৎ উৎসৱ হ’ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে ।
হকী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি দিলীপ তিৰ্কীয়ে কৰে ঘোষণা
হিৰো হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ খেলসমূহৰ বিনামূলীয়া টিকটৰ বিষয়ে তথ্য দি হকী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি দিলীপ তিৰ্কীয়ে কয়, "ৰাজগীৰত পুৰুষ এছিয়া কাপৰ আয়োজন ভাৰতীয় হকীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আৰু আমি বিচাৰো প্ৰতিজন অনুৰাগীয়ে এই যাত্ৰাৰ অংশ হওক । প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া কৰা আমাৰ লক্ষ্য হৈছে খেলখন অধিক সুলভ কৰি তোলা আৰু পৰিয়াল, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱ খেলুৱৈসকলক বিশ্বমানৰ হকী চাবলৈ উৎসাহিত কৰা । এইখন কেৱল প্ৰতিযোগিতা নহয়, ই খেলৰ উদযাপন আৰু বিহাৰ আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ জনসাধাৰণ ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হোৱাৰ যোগ্য ।"
হকী ইণ্ডিয়াৰ মহাসচিব ভোলানাথ সিঙে কি কয়
এই উপলক্ষে হকী ইণ্ডিয়াৰ মহাসচিব ভোলানাথ সিঙে কয়, "পুৰুষ এছিয়া কাপৰ সকলো খেলৰ বিনামূলীয়া সুবিধা প্ৰদান কৰি আমি সুখী । ৰাজগীৰে হকীৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি নিশ্চিত যে বৃহৎ সংখ্যক অনুৰাগী আহি নিজৰ দলক সমৰ্থন কৰিব । এই পদক্ষেপ ভাৰতৰ প্ৰতিটো কোণত হকী সংস্কৃতি গঢ়ি তোলা আৰু সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনতে ষ্টেডিয়ামত এক উৎসাহী পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰাৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে মিল আছে ।"
𝙄𝙉𝘿𝙄𝘼, 𝘼𝙍𝙀 𝙔𝙊𝙐 𝙍𝙀𝘼𝘿𝙔!!! 🤩— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 26, 2025
The Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar 2025 is almost here — and your seat is waiting! 🙌
RSVP now and secure your complimentary entry to witness the best in Asia in action. 🏑✨
📲 Download the Hockey India App & book your tickets… pic.twitter.com/Ydnoi8zjQj
অনুৰাগীয়ে কেনেকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰে বিনামূলীয়া মেচৰ টিকট
হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ মেচসমূহৰ বিনামূলীয়া টিকট পাবলৈ অনুৰাগীয়ে www.ticketgenie.in বা Hockey India App ত গৈ বিনামূলীয়া টিকটৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব । এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰ্চুৱেল টিকট লাভ কৰিব । এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি সহজ কৰি তোলা হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত হাৰ্ড টিকট ছপা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অনুৰাগীয়ে ভাৰ্চুৱেল টিকটেৰে সন্তুষ্ট হ’ব পাৰিব ।
হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ত আয়োজক ভাৰতক জাপান, চীন আৰু কাজাখস্তানৰ সৈতে গ্ৰুপ এত স্থান দিয়া হৈছে । ২৯ আগষ্টত ভাৰতে চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেল খেলিব । ৩১ আগষ্টত জাপানৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন মেচ আৰু ১ ছেপ্টেম্বৰত কাজাখস্তানৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন মেচ খেলিব ।