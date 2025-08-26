ETV Bharat / sports

এটকাও খৰছ নকৰাকৈ বিনামূলীয়াকৈ চাব পাৰিব এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ সকলো মেচ; জানক কেনেকৈ - FREE TICKETS FOR HOCKEY ASIA CUP

হকী অনুৰাগীয়ে এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ খেলসমূহ । ভাৰ্চুৱেল বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব টিকট ।

FREE TICKETS FOR HOCKEY ASIA CUP
হকী অনুৰাগী (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2025 at 11:01 PM IST

3 Min Read

নতুন দিল্লী : হকী অনুৰাগীৰ বাবে ভাল খবৰ । দৰাচলতে হকী ইণ্ডিয়াই মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে যে বিহাৰৰ ৰাজগীৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পুৰুষ এছিয়া কাপৰ সকলো খেলতে প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া হ’ব । এই খবৰ ওলোৱাৰ পিছতে হকীৰ অনুৰাগীৰ মুখ আনন্দত ফুটি উঠিছে । অনুৰাগীসকল বিনামূলীয়াকৈ খেলখন চাবলৈ অতিশয় উৎসাহিত হৈ পৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ২৯ আগষ্টৰ পৰা ৭ ছেপ্টেম্বৰলৈ আয়োজন কৰা হ’ব হিৰো হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ । বিহাৰৰ নৱনিৰ্মীত ৰাজগীৰ হকী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাখন এক বৃহৎ উৎসৱ হ’ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে ।

FREE TICKETS FOR HOCKEY ASIA CUP
ভাৰতীয় হকী দল (IANS)

হকী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি দিলীপ তিৰ্কীয়ে কৰে ঘোষণা

হিৰো হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ খেলসমূহৰ বিনামূলীয়া টিকটৰ বিষয়ে তথ্য দি হকী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি দিলীপ তিৰ্কীয়ে কয়, "ৰাজগীৰত পুৰুষ এছিয়া কাপৰ আয়োজন ভাৰতীয় হকীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আৰু আমি বিচাৰো প্ৰতিজন অনুৰাগীয়ে এই যাত্ৰাৰ অংশ হওক । প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া কৰা আমাৰ লক্ষ্য হৈছে খেলখন অধিক সুলভ কৰি তোলা আৰু পৰিয়াল, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱ খেলুৱৈসকলক বিশ্বমানৰ হকী চাবলৈ উৎসাহিত কৰা । এইখন কেৱল প্ৰতিযোগিতা নহয়, ই খেলৰ উদযাপন আৰু বিহাৰ আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ জনসাধাৰণ ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হোৱাৰ যোগ্য ।"

হকী ইণ্ডিয়াৰ মহাসচিব ভোলানাথ সিঙে কি কয়

এই উপলক্ষে হকী ইণ্ডিয়াৰ মহাসচিব ভোলানাথ সিঙে কয়, "পুৰুষ এছিয়া কাপৰ সকলো খেলৰ বিনামূলীয়া সুবিধা প্ৰদান কৰি আমি সুখী । ৰাজগীৰে হকীৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি নিশ্চিত যে বৃহৎ সংখ্যক অনুৰাগী আহি নিজৰ দলক সমৰ্থন কৰিব । এই পদক্ষেপ ভাৰতৰ প্ৰতিটো কোণত হকী সংস্কৃতি গঢ়ি তোলা আৰু সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনতে ষ্টেডিয়ামত এক উৎসাহী পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰাৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে মিল আছে ।"

অনুৰাগীয়ে কেনেকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰে বিনামূলীয়া মেচৰ টিকট

হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ মেচসমূহৰ বিনামূলীয়া টিকট পাবলৈ অনুৰাগীয়ে www.ticketgenie.in বা Hockey India App ত গৈ বিনামূলীয়া টিকটৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব । এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰ্চুৱেল টিকট লাভ কৰিব । এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি সহজ কৰি তোলা হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত হাৰ্ড টিকট ছপা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অনুৰাগীয়ে ভাৰ্চুৱেল টিকটেৰে সন্তুষ্ট হ’ব পাৰিব ।

হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ত আয়োজক ভাৰতক জাপান, চীন আৰু কাজাখস্তানৰ সৈতে গ্ৰুপ এত স্থান দিয়া হৈছে । ২৯ আগষ্টত ভাৰতে চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেল খেলিব । ৩১ আগষ্টত জাপানৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন মেচ আৰু ১ ছেপ্টেম্বৰত কাজাখস্তানৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন মেচ খেলিব ।

লগতে পঢ়ক : কামাখ্যা মন্দিৰসহ গুৱাহাটীৰ ১০টা স্থানত হিৰো এছিয়ান কাপ হকীৰ ট্ৰফী প্ৰদৰ্শন

নতুন দিল্লী : হকী অনুৰাগীৰ বাবে ভাল খবৰ । দৰাচলতে হকী ইণ্ডিয়াই মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে যে বিহাৰৰ ৰাজগীৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পুৰুষ এছিয়া কাপৰ সকলো খেলতে প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া হ’ব । এই খবৰ ওলোৱাৰ পিছতে হকীৰ অনুৰাগীৰ মুখ আনন্দত ফুটি উঠিছে । অনুৰাগীসকল বিনামূলীয়াকৈ খেলখন চাবলৈ অতিশয় উৎসাহিত হৈ পৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ২৯ আগষ্টৰ পৰা ৭ ছেপ্টেম্বৰলৈ আয়োজন কৰা হ’ব হিৰো হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ । বিহাৰৰ নৱনিৰ্মীত ৰাজগীৰ হকী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাখন এক বৃহৎ উৎসৱ হ’ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে ।

FREE TICKETS FOR HOCKEY ASIA CUP
ভাৰতীয় হকী দল (IANS)

হকী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি দিলীপ তিৰ্কীয়ে কৰে ঘোষণা

হিৰো হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ খেলসমূহৰ বিনামূলীয়া টিকটৰ বিষয়ে তথ্য দি হকী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি দিলীপ তিৰ্কীয়ে কয়, "ৰাজগীৰত পুৰুষ এছিয়া কাপৰ আয়োজন ভাৰতীয় হকীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আৰু আমি বিচাৰো প্ৰতিজন অনুৰাগীয়ে এই যাত্ৰাৰ অংশ হওক । প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া কৰা আমাৰ লক্ষ্য হৈছে খেলখন অধিক সুলভ কৰি তোলা আৰু পৰিয়াল, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱ খেলুৱৈসকলক বিশ্বমানৰ হকী চাবলৈ উৎসাহিত কৰা । এইখন কেৱল প্ৰতিযোগিতা নহয়, ই খেলৰ উদযাপন আৰু বিহাৰ আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ জনসাধাৰণ ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হোৱাৰ যোগ্য ।"

হকী ইণ্ডিয়াৰ মহাসচিব ভোলানাথ সিঙে কি কয়

এই উপলক্ষে হকী ইণ্ডিয়াৰ মহাসচিব ভোলানাথ সিঙে কয়, "পুৰুষ এছিয়া কাপৰ সকলো খেলৰ বিনামূলীয়া সুবিধা প্ৰদান কৰি আমি সুখী । ৰাজগীৰে হকীৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমি নিশ্চিত যে বৃহৎ সংখ্যক অনুৰাগী আহি নিজৰ দলক সমৰ্থন কৰিব । এই পদক্ষেপ ভাৰতৰ প্ৰতিটো কোণত হকী সংস্কৃতি গঢ়ি তোলা আৰু সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনতে ষ্টেডিয়ামত এক উৎসাহী পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰাৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে মিল আছে ।"

অনুৰাগীয়ে কেনেকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰে বিনামূলীয়া মেচৰ টিকট

হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ মেচসমূহৰ বিনামূলীয়া টিকট পাবলৈ অনুৰাগীয়ে www.ticketgenie.in বা Hockey India App ত গৈ বিনামূলীয়া টিকটৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব । এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰ্চুৱেল টিকট লাভ কৰিব । এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি সহজ কৰি তোলা হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত হাৰ্ড টিকট ছপা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অনুৰাগীয়ে ভাৰ্চুৱেল টিকটেৰে সন্তুষ্ট হ’ব পাৰিব ।

হকী এছিয়া কাপ ২০২৫ত আয়োজক ভাৰতক জাপান, চীন আৰু কাজাখস্তানৰ সৈতে গ্ৰুপ এত স্থান দিয়া হৈছে । ২৯ আগষ্টত ভাৰতে চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেল খেলিব । ৩১ আগষ্টত জাপানৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন মেচ আৰু ১ ছেপ্টেম্বৰত কাজাখস্তানৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন মেচ খেলিব ।

লগতে পঢ়ক : কামাখ্যা মন্দিৰসহ গুৱাহাটীৰ ১০টা স্থানত হিৰো এছিয়ান কাপ হকীৰ ট্ৰফী প্ৰদৰ্শন

For All Latest Updates

TAGGED:

HOCKEY ASIA CUP 2025ASIA CUP 2025INDIAN HOCKEY TEAMইটিভি ভাৰত অসমFREE TICKETS FOR HOCKEY ASIA CUP

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.