ৰাজগীৰ: হিৰো এছিয়া কাপ হকী ২০২৫ ত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ছুপাৰ-৪ ৰ ৰোমাঞ্চকৰ পৰ্যায় ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ ষষ্ঠটো দিনত দৰ্শকে তিনিখন বিস্ফোৰক মেচ উপভোগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷
প্ৰথমখন খেল দিনৰ ২.৩০ বজাত জাপান আৰু চাইনিজ টাইপেইৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব । পৰৱৰ্তী খেলখন সন্ধিয়া ৫.০০ বজাত চীন আৰু মালয়েছিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
ভাৰত-কোৰিয়াৰ মুখামুখি
দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খেলখন ভাৰত আৰু কোৰিয়াৰ মাজত সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব । এই মেচখন ফাইনেলতকৈ কোনো কাৰণতে কম নহয় বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷ কাৰণ দুয়োটা দলৰ খেলাৰ ধৰণ সম্পূৰ্ণ পৃথক আৰু আক্ৰমণাত্মক ৷
বৰ্তমানলৈকে মুঠ ১০১ টা গ’ল
প্ৰতিযোগিতাখনত এই পৰ্যন্ত মুঠ ১০১ টা গ’ল দিয়া হৈছে । প্ৰথম দিনটোত ২৬ টা, দ্বিতীয় দিনটোত ১৬ টা, তৃতীয় দিনা ১৯ টা আৰু চতুৰ্থ দিনা সৰ্বাধিক ৪০ টা গ’ল প্ৰদান কৰে খেলুৱৈসকলে । দলসমূহৰ প্ৰদৰ্শনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে মালয়েছিয়াই এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক ২৩ টা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে ভাৰতে ২২ টা গ’লৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ।
তাৰপিছত ক্ৰমে চীনে ১৮ টা, কোৰিয়াই ১৩ টা, জাপানে ১১ টা, বাংলাদেশে ১০ টা, চীনা টাইপেই ৩ টা আৰু কাজাখস্তানে সৰ্বনিম্ন অৰ্থাৎ মাত্ৰ এটা গ’ল প্ৰদান কৰে ।
ভাৰতীয় দৰ্শকৰ আশা-ভৰসাৰ থল হৰমনপ্ৰীত
ভাৰতীয় হকী দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিঙে নিজৰ সঠিক পেনাল্টি কৰ্ণাৰ ষ্ট্ৰকেৰে এই পৰ্যন্ত ৭ টা গ’ল কৰিছে । যাৰ বাবে তেওঁ স্ক’ৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে । আনহাতে, যুৱ খেলুৱৈ অভিষেকে ৪ টা গ’ল দি তালিকাৰ পঞ্চম স্থান দখল কৰিছে ।
খেলুৱৈগৰাকীৰ উপস্থিতিয়ে ভাৰতীয় দলৰ আক্ৰমণ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে । যাৰ বাবে ভাৰতীয় দৰ্শকসকলে নিজৰ যুৱ খেলুৱৈসকলৰ পৰা উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ আশা ৰাখিছে ৷ অৱশ্যে অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীতৰ পৰা বহু বেছি আশা কৰে ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলে ৷
শীৰ্ষ ৫ গ'লদাতাৰ ভিতৰত দুজন ভাৰতীয়
মালয়েছিয়াৰ হাকিমুল্লাহ আনোৱাৰে বৰ্তমানলৈকে ৯ টা গ’ল দি গ’ল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিছে ৷ তেওঁৰ সতীৰ্থ আছৰাণ হামছানীয়ে ৬ টা গ’ল দি তৃতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে কোৰিয়াৰ ডেন ছনে ৫ টা গ’লেৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ৷ কিন্তু হৰমনপ্ৰীত আৰু অভিষেকৰ উপস্থিতিয়ে ভাৰতীয় অনুৰাগীৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে যে ছুপাৰ-৪ তো গ’লৰ বৰষুণ অব্যাহত থাকিব ।
ভাৰত বনাম কোৰিয়া - শক্তিশালী প্ৰতিযোগিতা
ৰাজগীৰৰ খেলপথাৰত দৰ্শকে অহৰহ উল্লাস কৰি উৎসাহ যোগাই আহিছে ভাৰতীয় দলটোক । ষ্টেডিয়ামত প্ৰতিধ্বনিত হোৱা ‘ভাৰত-ভাৰত’ ৰ ধ্বনিয়ে খেলুৱৈসকলৰ মাজত উৎসাহ বৃদ্ধি কৰিছে । ছুপাৰ-৪ ত ভাৰতৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ’ব দ্ৰুতগতিৰ হকীৰ বাবে পৰিচিত কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে । এনে পৰিস্থিতিত ভাৰতীয় ডিফেন্স আৰু মিডফিল্ড অৱতীৰ্ণ হ’ব অগ্নিপৰীক্ষাৰ বাবে । এই মেচত যদি ভাৰতে জয়লাভ কৰে, তেন্তে ফাইনেলৰ পথ সহজ হৈ পৰিব ।
বিশ্বকাপৰ টিকটৰ অপেক্ষা
এই প্ৰতিযোগিতাখন কেৱল খিতাপ দখলৰ বাবেই নহয়, হকী বিশ্বকাপৰ অৰ্হতা অৰ্জনৰ বাবেও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । বিজয়ী দলটোৱে পোনপটীয়াকৈ বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব । অভিষেক আৰু জুগ্ৰাজৰ দৰে যুৱ খেলুৱৈৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱৰ খেলৰ ভিত্তিত অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীতৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলটো খিতাপ দখলৰ যুঁজত সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: এছিয়া কাপ হকী ২০২৫: বুধবাৰে অন্তিম চাৰিৰ যুঁজত মুখামুখি হ'ব ভাৰত-কোৰিয়া