এছিয়া কাপ হকীত ভাৰতৰ একেৰাহে চতুৰ্থ জয়, কাজাখস্তানক ১৫-০ গ’লত একপক্ষীয় খেলত পৰাস্ত - HOCKEY ASIA CUP 2025

বিহাৰৰ ৰাজগীৰত অনুষ্ঠিত এছিয়া কাপ হকীৰ চতুৰ্থখন খেলত ভাৰতে কাজাখস্তানক একপক্ষীয়ভাৱে পৰাস্ত কৰে ।

HOCKEY ASIA CUP 2025
ভাৰত বনাম কাজাখস্তানৰ মেচ (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 11:28 PM IST

4 Min Read

ৰাজগীৰ (বিহাৰ) : সোমবাৰে বিহাৰৰ ৰাজগীৰত অনুষ্ঠিত হিৰো এছিয়া কাপ হকীৰ চতুৰ্থ আৰু অন্তিমখন খেলত ভাৰতে একপক্ষীয়ভাৱে কাজাখস্তানক ১৫-০ গ’লত পৰাস্ত কৰে ।

ভাৰতে একপক্ষীয়ভাৱে ১৫-০ ত জয়লাভ কৰে :

এই খেলখনত অভিষেকে ৪টা, সুখজীত সিঙে ৩টা, অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত সিঙে ২টা আৰু জুগ্ৰাজ সিঙে ২টা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে দিলপ্ৰীত সিং, সঞ্জয়, ৰাজেন্দ্ৰ সিং আৰু অমিত ৰোহিদাসে ১-১ টাকৈ গ’ল দিয়ে । সমগ্ৰ খেলখনত কাজাখস্তানৰ দলটোৱে এটাও গ’ল দিব নোৱাৰিলে আৰু ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আৰম্ভণিৰে পৰাই আধিপত্য বজাই ৰাখিলে ।

৪খন মেচত ভাৰতৰ ৪০টা গ’ল :

ভাৰতীয় দৰ্শকে খেলপথাৰত খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰা দেখা গ’ল আৰু এই জয়েৰে ভাৰতে নিজৰ লীগৰ শীৰ্ষত উপনীত হয় । খেলখনত গ’লৰ বৰষুণ হোৱাত চাৰিওখন খেলতে মুঠ ৪০টা গ’ল দিয়া হয় ।

ভাৰত-কাজাখস্তানৰ মেচত উত্তেজিত দৰ্শক :

সোমবাৰে এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ হকী পুল এ মেচত ভাৰতে কাজাখস্তানৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল । অভিষেকে হেট্ৰিকৰে ৪টা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে সুখজীত সিঙে ৩টা, হৰমনপ্ৰীত সিং আৰু জুগ্ৰাজ সিঙে ২-২ টাকৈ গ’ল দিয়ে । ভাৰত-কাজাখস্তানৰ খেলখনত দৰ্শকৰ উৎসাহ অতি উচ্চ আছিল । ঘৰুৱা খেলপথাৰৰ সুবিধাও লাভ কৰিলে দলটোৱে ।

HOCKEY ASIA CUP 2025
এই আঠটা দলৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat)

কোৰিয়াই বাংলাদেশক ৫-১ গ’লত পৰাস্ত কৰে :

আজি প্ৰতিযোগিতাখনৰ চতুৰ্থ দিনা প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হয় কোৰিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত । এই খেলখনত কোৰিয়াই এক সুন্দৰ খেল দেখুৱাই বাংলাদেশক ৫-১ গ’লত পৰাস্ত কৰে । বাংলাদেশৰ হৈ একমাত্ৰ গ’লটো কৰে সোহানুৰ ছ’বুজে আৰু কোৰিয়াৰ হৈ ডেন ছনে দুটা গ’ল আৰু জিহুন ইয়ং, শ্বিউংগো লি আৰু শ্বিয়ং অ’ৱে এটাকৈ গ’ল দিয়ে । খেলখনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা কোৰিয়াই আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে বাংলাদেশী দলটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে সংগ্ৰাম কৰা দেখা গৈছিল ।

মালয়েছিয়াৰ গ’লৰ ছুনামী :

দ্বিতীয়খন খেলত মালয়েছিয়াই চীনা টাইপেইক একপক্ষীয়ভাৱে ১৫-০ গ’লত পৰাস্ত কৰে । আখিমুল্লাহ আনোৱাৰে ৫টা, আছৰাণ হামছানীয়ে ৪টা, নুৰছাফিক সুমন্ত্ৰীয়ে ৩টা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে আবু কামাল আজৰি, ণ্ডিয়ালফিয়ান জিফাৰ্নেছ আৰু আমিন ৰ’জেমীয়ে এটাকৈ গ’ল দিয়ে । মালয়েছিয়াই যেন গ’লৰ ছুনামী আনিছিল । এই খেলখন চীনা টাইপেইৰ বাবে অতি হতাশাজনক আছিল কাৰণ তেওঁলোকে সমগ্ৰ খেলখনত এটাও গ’ল দিয়াৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলে । আনহাতে, মালয়েছিয়াৰ খেলুৱৈসকলৰ গতি আৰু পাছে দৰ্শকক ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিছিল ।

চীন আৰু জাপানৰ মাজত কঠিন মেচ :

তৃতীয়খন মেচ চীন আৰু জাপানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল, যিখন আছিল অতি ৰোমাঞ্চকৰ । খেলখনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা দুয়োটা দলে আক্ৰমণাত্মকভাৱে খেলিছিল । চীনৰ দলৰ পৰা চাংলিয়ান লিন আৰু জিয়াওজিয়া জাঙে এটাকৈ গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে জাপানৰ হৈ কুজুমছা মাটছুমোটোৱে দুয়োটা গ’ল দিয়ে । সমগ্ৰ খেলখনত চীনে এটা মুহূৰ্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল আৰু পিছৰ মুহূৰ্তত জাপানে সমতা স্থাপন কৰিছিল । শেষত এই ঘনিষ্ঠ প্ৰতিযোগিতাখন ২-২ গ’লত শেষ হয় আৰু দুয়োটা দলে নিজৰ মাজত পইণ্ট ভাগ কৰি সন্তুষ্ট হ’বলগীয়া হয় ।

লীগত এতিয়ালৈকে স্থিতি :

চতুৰ্থ দিনৰ মেচৰ পিছত পইণ্ট টেবুলৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছে । মালয়েছিয়াই বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি নিজৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ বিপৰীতে কোৰিয়াৰ জয়ে ছেমি ফাইনেলৰ দৌৰত ৰাখিছে । চীন আৰু জাপানৰ মাজত হোৱা ড্ৰ’ৰ ফলত দুয়োটা দলে সমানে স্থান লাভ কৰিছে ।

