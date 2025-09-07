চীনক ক্লিন ছুইপ কৰি ফাইনেলত ভাৰত, ফাইনেলত কোৰিয়াৰে হ’ব মুখামুখি
চীনক ৭-০ গ'লত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ভাৰতৰ পুৰুষৰ হকী দলে । ইফালে মালয়েছিয়াক ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে কোৰিয়াই ৷
Published : September 7, 2025 at 7:39 AM IST
ৰাজগীৰ : বিহাৰৰ ৰাজগীৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী ষ্টেডিয়ামত শনিবাৰে হিৰো এছিয়া কাপ হকী ২০২৫ৰ নৱম দিনটো উত্তেজনা আৰু উৎসাহেৰে ভৰি পৰে ৷ ভাৰতীয় দলটোৱে এক উজ্জ্বল খেল দেখুৱাই চীনক ৭-০ গ’লত ক্লিন ছুইপ কৰি দেওবাৰে ফাইনেলত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি হোৱাৰ অধিকাৰ লাভ কৰে ৷ ভাৰতীয় দলটোৱে আক্রমণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকক বহুত মনোৰঞ্জন দিয়ে ৷
প্ৰথমাৰ্ধত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি :
খেলখনৰ প্ৰথমাৰ্ধৰ দুটা কোৱাৰ্টাৰত ভাৰতে ৩-০ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ প্ৰথমটো গ’লটো চতুৰ্থ মিনিটত শিলানন্দ লক্ৰাই ফিল্ড গ’ল দি কৰে, দ্বিতীয়টো গ’ল দিলপ্ৰীত সিঙে ৭ মিনিটত পেনাল্টি কৰ্ণাৰত দিয়ে ৷ তৃতীয়টো গ’ল ১৮ মিনিটত মনদীপ সিঙে পেনাল্টি কৰ্ণাৰক গ’ললৈ ৰূপান্তৰিত কৰি দিয়ে ৷
দ্বিতীয়াৰ্ধতো ভাৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে গ’ল দিয়ে :
দ্বিতীয়াৰ্ধত ভাৰতে চাৰিটা গ’ল দিয়ে ৷ ৩৭ মিনিটত ৰাজ কুমাৰ পালে চতুৰ্থটো গ’ল দিয়ে আৰু ৩৮ মিনিটত পেনাল্টি কৰ্ণাৰত সুখজীত সিঙে পঞ্চমটো গ’ল দিয়ে ৷ ৪৫ আৰু ৫০ মিনিটত অভিষেকে ষষ্ঠ আৰু সপ্তম গ’ল দিয়ে আৰু ভাৰতে ৭-০ গ’লত জয়লাভ কৰে ৷
খেলুৱৈৰ উদযাপন আৰু আত্মবিশ্বাস :
মেচৰ পাছত জুগ্ৰাজ সিং আৰু মনদ্বীপ সিঙে সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি কয় যে এইটোৱেই তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতাখনত এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জয় ৷ তেওঁলোকে কয় যে দেওবাৰেৰ ফাইনেলত এই গতিৰে ভাৰতে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন কোৰিয়াৰ মুখামুখি হ’ব ৷
দৰ্শকৰ উৎসাহ আৰু সমৰ্থন :
ৰাজগীৰ ষ্টেডিয়ামত দৰ্শকৰে ভৰি পৰিছিল আৰু দৰ্শকে ভাৰত মাতা কি জয়, বন্দে মাতৰম আৰু ‘জীতেগা ভাই জীতেগা, ইণ্ডিয়া জীতেগা’ আদি শ্লোগানেৰে খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিছিল ৷ শিশু, বৃদ্ধ আৰু মহিলাকে ধৰি খেলখন চাবলৈ বিহাৰৰ লগতে দেশৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা অনুৰাগী আহিছিল ৷
কোৰিয়া বনাম মালয়েছিয়া :
দ্বিতীয়খন খেলত কোৰিয়াই মালয়েছিয়াক ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত কৰে ৷ ৯ মিনিটত ফিল্ড গ’ল দি মালয়েছিয়াই খেলখন আৰম্ভ কৰে আৰু প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ৷ দ্বিতীয়াৰ্ধত ছিয়ং অ’ আৰু অধিনায়ক জংজুন লীৰ গ’লেৰে কোৰিয়াই খেলখন ৩-৩ গ’লত সমতা স্থাপন কৰে ৷ শেষত হিয়েনয়ং কিমৰ গ’লেৰে কোৰিয়াৰ জয় নিশ্চিত হয় ৷
প্ৰশিক্ষকৰ অসন্তুষ্টি আৰু আম্পায়াৰৰ ওপৰত অভিযোগ :
মালয়েছিয়াৰ প্ৰশিক্ষক শ্ৰীজিৎ কুণ্ডনে মেচৰ পিছত আম্পায়াৰক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি কয় যে একেজন আম্পায়াৰে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধেও দুটা গ’ল বাতিল কৰিছিল ৷ তেওঁ আম্পায়াৰক পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে ইয়াৰ ফলত খেলখনত প্ৰভাৱ পৰে ৷
কাজাখস্তানৰ হাতত পৰাস্ত চীনা টাইপে :
দিনটোৰ প্ৰথমখন খেলত কাজাখস্তানে চীনা টাইপেইক ৬-৪ গ’লত পৰাস্ত কৰে ৷ কাজাখস্তানে সপ্তম স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে চীনৰ টাইপেই শেষ স্থানত আছে ৷ দেওবাৰে বাংলাদেশ আৰু জাপানে পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ স্থানৰ বাবে খেলিব ৷