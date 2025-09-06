চূড়ান্ত টিকটৰ বাবে আজি চীনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব ভাৰত

ৰাজগীৰত চলি আছে হিৰো এছিয়া কাপ হকী ২০২৫ । আজি ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব মেচ ।
ৰাজগীৰ: বিহাৰৰ ৰাজগীৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী ষ্টেডিয়ামত হিৰো এছিয়া কাপ হকী ২০২৫ৰ উত্তেজনা তুংগত উঠিছে ৷ প্ৰতিযোগিতাখনৰ নৱম দিনা অৰ্থাৎ আজি (শনিবাৰে) নিৰ্ণয় হ’ব দেওবাৰে ফাইনেলত কোন দুটা দল মুখামুখি হ’ব ৷ সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা দৰ্শকৰ ভিৰ আৰু খেলুৱৈসকলৰ উৎসাহে স্পষ্টভাৱে দেখুৱাইছে যে এছিয়া কাপৰ এই সংস্কৰণটো ঐতিহাসিক হ’বলৈ গৈ আছে ৷
চীনা টাইপে আৰু কাজাখস্তানৰ মাজত প্ৰথমখন খেল :
দিনটোৰ আৰম্ভণি হ’ব চীনা টাইপে আৰু কাজাখস্তানৰ খেলখনৰ জৰিয়তে ৷ যদিও দুয়োটা দল ছুপাৰ-৪ৰ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হৈছে, তথাপিও এই মেচখন প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা সন্মানজনক বিদায়ৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হ’ব ৷ দুয়োটা দলে তেওঁলোকৰ উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিত শেষ ছাপ এৰি যাব বিচাৰিছে ৷ খেলুৱৈসকলৰ বাবে আত্মসন্মানৰ প্ৰশ্ন, আনহাতে দৰ্শকৰ বাবে এই মেচখনে ৰোমাঞ্চৰ আনন্দ আৰু গ’লৰ বৰষুণ দিব ৷
মালয়েছিয়া আৰু কোৰিয়াৰ মাজত দ্বিতীয়খন মেচ :
দিনটোৰ দ্বিতীয়খন মেচ হ’ব ছুপাৰ ফ‘ৰ ৰাউণ্ডৰ অধীনত, য’ত কোৰিয়া আৰু মালয়েছিয়াই মুখামুখি হ’ব ৷ এই মেচখনেই পোনপটীয়াকৈ ফাইনেলৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷
এই দলসমূহৰ বাবে কৰা অথবা মৰা পৰিস্থিতি :
প্ৰতিযোগিতাখনত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক গ’ল দিয়া দলসমূহৰ ভিতৰত মালয়েছিয়া অন্যতম, আনহাতে কোৰিয়া অনুশাসিত ৰক্ষণ আৰু দ্ৰুত কাউণ্টাৰ আক্ৰমণৰ বাবে বিখ্যাত ৷ দেওবাৰে কোনটো দলে খিতাপৰ যুঁজত প্ৰৱেশ কৰিব তাৰ ইংগিত পোৱা যাব দুয়োটা দলৰ এই সংঘৰ্ষত ৷ মালয়েছিয়াৰ বাবে এইখন কৰা অথবা মৰা মেচ হ’ব, আনহাতে কোৰিয়াইও ফাইনেলৰ দৌৰত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিব ৷
ভাৰতৰ ফাইনেলৰ পথ :
দিনটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অপেক্ষাৰত খেলখন অনুষ্ঠিত হ’ব ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত ৷ বৰ্তমান ভাৰত ছুপাৰ ফ’ৰ পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় স্থানত আছে চীন ৷ এই মেচখন প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেলৰ দৰেই বিবেচিত হৈছে, কাৰণ বিজয়ী দলটোৱে ফাইনেললৈ পোনপটীয়াকৈ টিকট পাব ৷
দৰ্শকৰ হৃদয় জয় ভাৰতীয় দলৰ :
ভাৰতীয় দলে এতিয়ালৈকে শক্তিশালী আক্ৰমণ আৰু শক্তিশালী প্ৰতিৰক্ষাৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ অধিনায়ক আৰু গ’লৰক্ষক দুয়োজনেই উৎকৃষ্ট সমন্বয় দেখুৱাইছে ৷ চীনেও সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত ধাৰাবাহিকভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ৷
দৰ্শকৰ উৎসাহ :
ৰাজগীৰ ষ্টেডিয়ামত দৰ্শকৰ উৎসাহ তুংগত উঠিছে ৷ ত্ৰিৰংগ জোকাৰি ভাৰতীয় সমৰ্থকে ‘India-India’ৰ শ্ল’গানেৰে পৰিবেশ অনুৰণিত কৰিছে ৷ আনহাতে চীন আৰু কোৰিয়াৰ সমৰ্থকসকলেও নিজৰ দলৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ বাবে পিছ পৰি থকা নাই ৷
হকীপ্ৰেমীৰ মাজত উৎসাহ :
ষ্টেডিয়ামত হকী প্ৰেমীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিহাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আবেগ অসাধাৰণ । দিনটোৰ মেচবোৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ফাইনেলৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব । এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱা দলটোৱে পোনপটীয়াকৈ বিশ্বকাপ হকীৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব ।