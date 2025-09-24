ETV Bharat / sports

১৫ লাখৰ সোণৰ মোবাইল ক'ভাৰেৰে বিৰাট কোহলীক সন্মান এগৰাকী অনুৰাগীৰ

ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলীৰ চুৰাটৰ এজন অনুৰাগীয়ে কোহলীৰ ছবি আৰু নামেৰে সোণৰ মোবাইল ক'ভাৰ বনাইছে ।

Kohli Gold Mobile Cover
১৫ লাখৰ সোণৰ মোবাইল ক'ভাৰেৰে বিৰাট কোহলীক সন্মান এগৰাকী অনুৰাগীৰ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read
চুৰাট : ক্ৰিকেটৰ কিং নামেৰে খ্যাত বিৰাট কোহলীৰ অনুৰাগী সমগ্ৰ বিশ্বতে আছে । এই অনুৰাগীসকলে কোহলীক প্ৰাণভৰি ভাল পায় । লগতে নিজৰ প্ৰিয় খেলুৱৈগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণে সন্মানিত কৰাৰো চেষ্টা চলায় ।

কিন্তু চুৰাটৰ কুডছাদ গাঁৱৰ এগৰাকী অনন্য অনুৰাগী আছে । অংকিত পেটেল নামৰ এইগৰাকী অনুৰাগীয়ে খেলপথাৰত বিৰাট কোহলীৰ প্ৰদৰ্শনত ইমানেই আপ্লুত যে তেওঁ বিৰাট কোহলীক ক্ৰিকেটৰ গডফাদাৰ হিচাপে গণ্য কৰে ।

সেয়ে নিজৰ প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰজনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই অংকিত পেটেলে ১৫ লাখ টকাৰ ১৫ তোলা সোণৰ মোবাইল ক'ভাৰৰ লগতে সোণৰ ব্ৰেচলেট নিৰ্মাণ কৰিছে । সোণৰ মোবাইলৰ ক'ভাৰত বিৰাট কোহলীৰ ছবি আৰু নাম অংকন কৰা হৈছে । কোহলীৰ সন্মানত নিৰ্মিত এই সোণৰ মোবাইল ক'ভাৰটো বৰ্তমান চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে ।

১৫ লাখৰ সোণৰ মোবাইল ক'ভাৰেৰে বিৰাট কোহলীক সন্মান এগৰাকী অনুৰাগীৰ (ETV Bharat)

অংকিতে নিৰ্মাণ কৰা সোণৰ মোবাইল ক'ভাৰটো চাবলৈ চহৰখনৰ লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ আৰু কৌতুহল সৃষ্টি হৈছে । আনহাতে, কোহলীৰ প্ৰতি অংকিতৰ এই প্ৰশংসা দেখি সকলো আচৰিত হৈ পৰিছে ।

তাৰকা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ দেশত বহু অনুৰাগী আছে যদিও সোঁহতীয়া বেটছমেনগৰাকীক সন্মান জনোৱাৰ বাবে অংকিতে এক অনন্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অংকিতে কোহলীৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিৰে পৰা তেওঁক অনুসৰণ কৰি আহিছে আৰু তেওঁৰ এগৰাকী ডাঙৰ অনুৰাগী হৈ পৰিছে ।

১৫ লাখৰ সোণৰ মোবাইল ক'ভাৰেৰে বিৰাট কোহলীক সন্মান এগৰাকী অনুৰাগীৰ (ETV Bharat)

কেৱল নিজৰ প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰক লগ কৰিবলৈয়ে অংকিতে তিনিবাৰ লণ্ডন ভ্ৰমণ কৰিছে । অংকিত পেটেলে বিৰাট কোহলীক নিজৰ ক্ৰিকেট গুৰু বুলি গণ্য কৰি টিভিত বিৰাটৰ বেটিং চাই ক্ৰিকেট খেল শিকিছে । তেওঁ এই কৃতিত্ব অৰ্জন আৰু ক্ৰিকেটত সফলতাৰ কৃতিত্বও বিৰাট কোহলীক দিয়ে । অংকিত নিজেও এজন মানসম্পন্ন ক্ৰিকেটাৰ আৰু ক্ৰিকেট মেচত বহু ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে ।

১৫ লাখৰ সোণৰ মোবাইল ক'ভাৰেৰে বিৰাট কোহলীক সন্মান এগৰাকী অনুৰাগীৰ (ETV Bharat)

অৱশ্যে এক আচৰিত কথা যে অংকিত পেটেলে এতিয়ালৈকে বহু ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰক লগ পাইছে যদিও বিৰাট কোহলীক এতিয়ালৈকে লগ কৰিব পৰা নাই । জীৱনত এবাৰ হ'লেও বিৰাট কোহলীক লগ কৰিব বিচাৰিছে অংকিতে । অংকিত পেটেলৰ বিৰাট কোহলীৰ প্ৰতি থকা অদম্য মৰম দেখি তেওঁৰ বন্ধুসকলো আচৰিত হৈছে । লগতে তেওঁলোকেও ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে অংকিতে বিৰাট কোহলীক সোনকালে লগ পায় ।

