ITC লিমিটেডৰ পৰা এপ'ল' টায়াৰ্চলৈকে, ভাৰতীয় টীমৰ জাৰ্ছীৰ পৃষ্ঠপোষকৰ সূচী

ভাৰতীয় টীমৰ জাাৰ্ছীৰ প্ৰযোজকৰ সূচী (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 18, 2025 at 2:58 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ জাৰ্ছী পৃষ্ঠপোষকৰ হ'ব খোজা কোম্পানীসমূহৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এয়ে যে, তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ডে তেতিয়াহে বহুল প্ৰসাৰ লাভ কৰে, যেতিয়া তেওঁলোকৰ নাম ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈসকলৰ দ্বাৰা পিন্ধা জাৰ্ছীত প্ৰদৰ্শিত হয় । মঙলবাৰে এপ’ল' টায়াৰ্চে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ সপ্তম জাৰ্ছী পৃষ্ঠপোষক হিচাপে ঘোষিত হয়, য'ত ড্ৰীম ১১ ত স্থানত স্থান লাভ কৰে । বিচিচিআইয়ে ২০২৮ লৈকে কোম্পানীৰ সৈতে দুই বছৰ ৬ মাহৰ বুজাবুজি কৰে । মিডিয়াৰ ৰিপ'ৰ্ট অনুসৰি, এই বুজাবুজি ১২১ দ্বিপক্ষীক মেচ আৰু ২১ আইচিচি খেলো সাঙুৰি লয় ।

যিদৰে এপ‘ল' টায়াৰ্চ হৈছে টীমটোৰ নতুন পৃষ্ঠপোষক, ক্ৰিকেট টীমৰ পুৰণি পৃষ্ঠপোষকসকলৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাও আহক ।

আটিচি লিমিটেড(১৯৯৩-২০০১):

বিচিচিআইৰ বাবে প্ৰথম তথা মুখ্য পৃষ্ঠপোষকৰ চুক্তি আইটিচিৰ সৈতে ১৯৯৩ ত হৈছিল । সেই সময়ত, চুক্তি অনুসৰি ৩৫ লাখ টকা আছিল, প্ৰতিখন এদিনীয়া মেচৰ বাবে ৩২ লাখ টকালৈকে নিশ্চিত কৰা হৈছিল । আইটিচিৰ বিচিচিআইৰ সৈতে বুজাবুজি ২০০১ লৈকে আছিল, কিন্তু চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি চিগাৰেট কোম্পানীক খেলৰ পৃষ্ঠপোষক হোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল, যাৰ পৰিণামস্বৰূপে আইটিচিক বাহিৰ কৰা হৈছিল ।

চাহাৰা ইণ্ডিয়া(২০০১-২০১৩):

চাহাৰা ইণ্ডিয়াৰ সৈতে জুন ২০০১ চনত পৃষ্ঠপোষকৰ বুজাবুজি কৰা হৈছিল । ২০১০ লৈকে এই বুজাবুজিত প্ৰত্যেক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচৰ বাবে ৩.৩৪ কোটিৰ খৰচ জড়িত আছিল । কিন্তু বিচিচিআইৰ সৈতে মতবিৰোধৰ বাবে ২০১৩ চনত এই সম্পৰ্কৰো অন্ত পৰে ।

ষ্টাৰ ইণ্ডিয়া(২০১৪-২০১৭):

ষ্টাৰ ইণ্ডিয়া সমুখলৈ আহিল আৰু ২০১৪ ত আন আন প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পিছ পেলাই দৰদাম কৰে । বিচিচিআইয়ে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে দ্বিপাক্ষিক মেচৰ বাবে ১.৯২ কোটি আৰু আইচিচি খেলৰ বাবে ৬১ লাখ লাভ কৰে । এই চুক্তি ২০১৭ ত আৰম্ভণিতে সমাপ্ত হয় ।

অপ' ম'বাইল(২০১৭-২০১৯):

চীনা স্মাৰ্ট ফোনে সকলোকে পিছ পেলাই ১,০৭৯ কোটিৰ এক অভিলেখ গঢ়ি হস্তাক্ষৰ কৰে । বিচিচিআইয়ে দ্বিপাক্ষীক খেলৰ বাবদ ৪.৬১ কোটি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ প্ৰতিখন মেচৰ বাবে ১.৫১ কোটি লাভ কৰে । কিন্তু মাত্ৰ দুই বছৰৰ ভিতৰত অপ'য়েও এই বুজাবুজিৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

বায়জু(২০১৯-২০২৩):

ভাৰতৰ এডু-টেক লীডাৰ বায়জুয়ে ২০১৯ মধ্যভাগত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ পৃষ্ঠপোষক কৰে । এই বুজাবুজি ২০২৩ ৰ মাৰ্চত সমাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে তিনি বছৰ আৰু ৬ মাহলৈ চলে ।

ড্ৰীম ১১(২০২৩-২০২৫):

ভাৰতৰ মুখ্য ফেণ্টাছী স্পৰ্টছ প্লেটফৰ্মে বিচিচিআইৰ সৈতে ১৫৮ মেচৰ বাবে ৩৫৮ কোটিৰ পৃষ্ঠপোষকৰ চুক্তি সম্পন্ন কৰে । নতুন পৃষ্ঠপোষকে বিচিচিআইক ৪ কোটি আৰু আইচিচি মেচৰ বাবে ১ কোটিৰ খৰচ দিয়ে । কিন্তু চৰকাৰে গেমিং প্লেটফৰ্মত চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছতে বিচিচিআইয়ে কোম্পানীৰ সৈতে চুক্তি সমাপ্ত কৰে ।

