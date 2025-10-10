ETV Bharat / sports

ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা বক্সিং চেম্পিয়নলৈ এক গৌৰৱময় যাত্ৰা

আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো সফলতাৰ যাত্ৰাত খোজ পেলোৱা এজন যুৱক ।

VAMSI KRISHNA BOXER
ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা বক্সিং চেম্পিয়নলৈ (ETV Bharat Assam)
হায়দৰাবাদ/ৰাজমপেট: ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কৰ্মৰত এজন যুৱক । হায়দৰাবাদত এই যুৱকজনে ডেলিভাৰী বয় হিচাপেই কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে । যুৱকজনে এই কাম কৰিলেও মনত আছিল অদম্য় হেঁপাহ । যুৱকজনৰ মনত আছিল প্ৰত্য়াহ্বান নেওচি জীৱন যুঁজত জয়ী হোৱাৰ স্বপ্ন ।

এই যুৱকজনে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বক্সিঙত স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অন্নমায়্যা জিলাৰ ৰাজাম্পেট মণ্ডলৰ আপাৰ মাণ্ডাপল্লে গাঁৱৰ বামসী কৃষ্ণ নামৰ যুৱকজনে কম বয়সতে পিতৃক হেৰুৱাইছিল । নিজৰ ক্ৰীড়া উচ্চাকাংক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিয়ালটোৰ মূল সহায়ক হৈ আহিছে ।

আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ২০২১ চনৰ অন্নমায়্যা বানপানী (ডাম ট্ৰেজেডী)ত তেওঁৰ ঘৰখন আৰু তেওঁৰ সকলো কৃতিত্ব ধূলিস্য়াৎ কৰে । বামসীয়ে প্ৰশিক্ষক আনন্দ আচাৰীৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ লয় । তেওঁ অলিম্পিকত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ আকাংক্ষাৰে থাই বক্সিং, কাৰাটে আৰু এতিয়া পৰম্পৰাগত বক্সিঙত অসংখ্য পদক অৰ্জন কৰিছে ।

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অন্নমায়া জিলাৰ ৰাজাম্পেত মণ্ডলৰ আপাৰ মণ্ডপল্লেৰ পৰা বামসী কৃষ্ণই সাত বছৰ বয়সতে প্ৰশিক্ষক আনন্দ আচাৰিৰ সৈতে বক্সিং আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ থাই বক্সিং আৰু কাৰাটেৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

বামসীয়ে প্ৰশিক্ষণৰ খৰচ বহন কৰাত অসমৰ্থ হোৱা বাবে মাষ্টৰ আনন্দে তেওঁক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় । তেওঁৰ তিনিগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ বিয়াৰ পিছত ২০২১ চনৰ ১৯ ​​নৱেম্বৰত বানে তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু বামসীৰ সকলো পদক আৰু প্ৰমাণ পত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী নষ্ট কৰি পেলোৱাত পৰিয়ালটোৱে আৰু অধিক কষ্টৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।

বানে সকলো নিঃশেষ কৰাৰ পিচত এই যুৱকজনে গুচি আহে হায়দৰাবাদলৈ । কাৰণ মাতৃক ভৰণ-পোষণ দিবলৈ তেওঁৰ হাতত নাছিল কোনো বিকল্প । হায়দৰাবাদলৈ আহি তেওঁ জ’মেটো, ছুইগি আৰু ৰেপিডোত কাম কৰে । পুৱাৰে পৰাই মাজনিশালৈকে ক্লান্তিকৰ শ্বিফ্টৰ পিছতো তেওঁ বক্সিং অব্যাহত ৰাখে । এই কামৰ হেঁচাৰ মাজতো ৰাজ্যিক, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে একমাত্ৰ নিজৰ লক্ষ্য়ত উপনীত হ'বলৈ । ২০১৯ চনত কুৰ্ণুল বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথমটো সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত গুজৰাটত ৰাষ্ট্ৰীয় থাই বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপতো সাফল্য় অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ পিচত তেওঁ গোৱাত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় থাই বক্সিঙৰ খিতাপ দখল কৰে ।

ইয়াৰ উপৰি তেওঁ থাই বক্সিঙত পাঁচখন প্ৰমাণপত্ৰ আৰু কাৰাটেত ১২টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এতিয়া পৰম্পৰাগত বক্সিঙত মনোনিৱেশ কৰি তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক লাভ কৰিছে । এই যুৱকজনে যোৱা আগষ্টত নেপালত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

বামসী কৃষ্ণৰ মতে যদি চৰকাৰে ক্ৰীড়াত আৰ্থিকভাৱে বঞ্চিত যুৱক-যুৱতীসকলক সহায় আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতে অলিম্পিকত সফল হ'ব । তেওঁ কয় যে বহু যুৱকে ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু অন্যান্য নিচাত অত্যধিক সময় কটায় । যদি তেওঁলোকে সেই শক্তিক ক্ৰীড়াত একাত্ম কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিব ।

লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু কোদুৰ জনসেনাৰ বিধায়ক আৰাভা শ্ৰীধৰৰ পৰা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ বাবে আৰ্থিক সহায় লাভ কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে । বামসী কৃষ্ণৰ মাতৃ লক্ষ্মী দেৱীয়ে আৰ্থিক দুৰ্দশাৰ মাজতো পুত্ৰৰ দৃঢ়তাক লৈ গৌৰৱবোধ কৰে । অৱশ্য়ে জগন চৰকাৰে পৰিয়ালটোক পেঞ্চনও দিয়া নাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটীত ইতিহাস সৃষ্টি : বিশ্ব জুনিয়ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক

বিশ্ব প্ৰেক্ষাপটত পুনৰ উজলিল মীৰাবাঈ চানু

