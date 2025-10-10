ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা বক্সিং চেম্পিয়নলৈ এক গৌৰৱময় যাত্ৰা

ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা বক্সিং চেম্পিয়নলৈ এক গৌৰৱময় যাত্ৰা
আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো সফলতাৰ যাত্ৰাত খোজ পেলোৱা এজন যুৱক ।
Published : October 10, 2025 at 9:56 PM IST
হায়দৰাবাদ/ৰাজমপেট: ডেলিভাৰী বয় হিচাপে কৰ্মৰত এজন যুৱক । হায়দৰাবাদত এই যুৱকজনে ডেলিভাৰী বয় হিচাপেই কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে । যুৱকজনে এই কাম কৰিলেও মনত আছিল অদম্য় হেঁপাহ । যুৱকজনৰ মনত আছিল প্ৰত্য়াহ্বান নেওচি জীৱন যুঁজত জয়ী হোৱাৰ স্বপ্ন ।
এই যুৱকজনে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বক্সিঙত স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অন্নমায়্যা জিলাৰ ৰাজাম্পেট মণ্ডলৰ আপাৰ মাণ্ডাপল্লে গাঁৱৰ বামসী কৃষ্ণ নামৰ যুৱকজনে কম বয়সতে পিতৃক হেৰুৱাইছিল । নিজৰ ক্ৰীড়া উচ্চাকাংক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিয়ালটোৰ মূল সহায়ক হৈ আহিছে ।
আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ২০২১ চনৰ অন্নমায়্যা বানপানী (ডাম ট্ৰেজেডী)ত তেওঁৰ ঘৰখন আৰু তেওঁৰ সকলো কৃতিত্ব ধূলিস্য়াৎ কৰে । বামসীয়ে প্ৰশিক্ষক আনন্দ আচাৰীৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ লয় । তেওঁ অলিম্পিকত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ আকাংক্ষাৰে থাই বক্সিং, কাৰাটে আৰু এতিয়া পৰম্পৰাগত বক্সিঙত অসংখ্য পদক অৰ্জন কৰিছে ।
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অন্নমায়া জিলাৰ ৰাজাম্পেত মণ্ডলৰ আপাৰ মণ্ডপল্লেৰ পৰা বামসী কৃষ্ণই সাত বছৰ বয়সতে প্ৰশিক্ষক আনন্দ আচাৰিৰ সৈতে বক্সিং আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ থাই বক্সিং আৰু কাৰাটেৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
বামসীয়ে প্ৰশিক্ষণৰ খৰচ বহন কৰাত অসমৰ্থ হোৱা বাবে মাষ্টৰ আনন্দে তেওঁক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় । তেওঁৰ তিনিগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ বিয়াৰ পিছত ২০২১ চনৰ ১৯ নৱেম্বৰত বানে তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু বামসীৰ সকলো পদক আৰু প্ৰমাণ পত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী নষ্ট কৰি পেলোৱাত পৰিয়ালটোৱে আৰু অধিক কষ্টৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।
বানে সকলো নিঃশেষ কৰাৰ পিচত এই যুৱকজনে গুচি আহে হায়দৰাবাদলৈ । কাৰণ মাতৃক ভৰণ-পোষণ দিবলৈ তেওঁৰ হাতত নাছিল কোনো বিকল্প । হায়দৰাবাদলৈ আহি তেওঁ জ’মেটো, ছুইগি আৰু ৰেপিডোত কাম কৰে । পুৱাৰে পৰাই মাজনিশালৈকে ক্লান্তিকৰ শ্বিফ্টৰ পিছতো তেওঁ বক্সিং অব্যাহত ৰাখে । এই কামৰ হেঁচাৰ মাজতো ৰাজ্যিক, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে একমাত্ৰ নিজৰ লক্ষ্য়ত উপনীত হ'বলৈ । ২০১৯ চনত কুৰ্ণুল বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথমটো সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত গুজৰাটত ৰাষ্ট্ৰীয় থাই বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপতো সাফল্য় অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ পিচত তেওঁ গোৱাত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় থাই বক্সিঙৰ খিতাপ দখল কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি তেওঁ থাই বক্সিঙত পাঁচখন প্ৰমাণপত্ৰ আৰু কাৰাটেত ১২টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এতিয়া পৰম্পৰাগত বক্সিঙত মনোনিৱেশ কৰি তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক লাভ কৰিছে । এই যুৱকজনে যোৱা আগষ্টত নেপালত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
বামসী কৃষ্ণৰ মতে যদি চৰকাৰে ক্ৰীড়াত আৰ্থিকভাৱে বঞ্চিত যুৱক-যুৱতীসকলক সহায় আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতে অলিম্পিকত সফল হ'ব । তেওঁ কয় যে বহু যুৱকে ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু অন্যান্য নিচাত অত্যধিক সময় কটায় । যদি তেওঁলোকে সেই শক্তিক ক্ৰীড়াত একাত্ম কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিব ।
লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু কোদুৰ জনসেনাৰ বিধায়ক আৰাভা শ্ৰীধৰৰ পৰা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ বাবে আৰ্থিক সহায় লাভ কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে । বামসী কৃষ্ণৰ মাতৃ লক্ষ্মী দেৱীয়ে আৰ্থিক দুৰ্দশাৰ মাজতো পুত্ৰৰ দৃঢ়তাক লৈ গৌৰৱবোধ কৰে । অৱশ্য়ে জগন চৰকাৰে পৰিয়ালটোক পেঞ্চনও দিয়া নাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।