তেজপুৰ : ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ তত্বাৱধানত আধুনিক ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত ভাৰতীয় সেনাৰ ‘‘BLAZING SWORD DIVISION’’-এ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠাকুৰবাৰী চাহ বাগিচাত আয়োজন কৰা চতুৰ্থ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ঝাগৰু গৌৰ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সফলতাৰে সামৰণি পৰে ৷
ওদালগুৰিৰ ওৰংগাজুলি চাহ বাগিচাৰ কিংবদন্তি আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ঝাগৰু গৌড়ৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত এই প্ৰতিযোগিতাখন অসমৰ ৮০০ খন চাহ বাগিচাত আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ বাবে গৌৰৱ আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীকলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।
এইবাৰৰ সংস্কৰণত ১৬ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । প্ৰত্যেকেই চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন স্থানত ১৫ খন হাই ভল্টেজ মেচত দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । দুসপ্তাহৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত চেছা এফ চি আৰু ছ'নাবিল এফ চিয়ে চূড়ান্ত প্ৰতিযোগী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । ৬ সহস্ৰাধিক দৰ্শকৰ উপস্থিতিত চূড়ান্ত খেলত জয়লাভ কৰি ২০২৫ চনৰ চেম্পিয়ন হিচাপে ইতিহাসত নিজৰ নাম খোদিত কৰে চেছা এফ চিয়ে ।
চূড়ান্ত খেলত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মেজৰ জেনেৰেল এইচ এছ গিল । পৰম্পৰাগত আদিবাসী সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ পাইপ বেণ্ডৰ মহিমামণ্ডিত সুৰে পৰিৱেশ আৰু অধিক মনোগ্ৰাহী কৰি তোলে ।
বিজয়ী আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক ট্ৰফী, পদক, প্ৰমাণপত্ৰ আৰু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আৰু নগদ ধনেৰে সন্মানিত কৰা হয় । এই প্ৰতিযোগিতাখনত কেৱল ফুটবলৰে কথা নাছিল-এয়া আছিল পৰিচয়, ঐতিহ্য আৰু সৱলীকৰণৰ উদযাপন । চাহ বাগিচা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে ই ইমান বৃহৎ পৰিসৰৰ অনুষ্ঠান আছিল যে ই এক অভূতপূৰ্ব ।
বহুতে আশা কৰিছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা আদিবাসী যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস আৰু প্ৰেৰণাৰ নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি হ'ব । তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন সংগ্ৰামৰ পৰিসীমাৰ বাহিৰলৈ গৈ ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব । ২০২২ চনত ঢেকীয়াজুলিৰ গোৰপাৰা খেলপথাৰত সামান্য আৰম্ভণিৰ পৰাই ঝাগৰু গৌৰ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনে ক্ৰীড়া আৰু সংস্কৃতিৰ বেনাৰত জনগোষ্ঠীসমূহক একত্ৰিত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ঝাগৰু গৌৰৰ উত্তৰাধিকাৰ জীয়াই ৰাখি ঐক্য আৰু আকাংক্ষাৰ এক আন্দোলনলৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।
অনুষ্ঠানৰ সামৰণিত মুখ্য অতিথি মেজৰ জেনেৰেল এইচ এছ গিলয়ে কয়, "আজি ৬,০০০ কণ্ঠৰ গৰ্জন আৰু এই যুৱ ফুটবলাৰসকলৰ আত্মাই প্ৰমাণ কৰিছে যে ঝাগৰু গৌড়ৰ উত্তৰাধিকাৰ জীয়াই আছে । অসমৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা কেৱল শ্ৰমিকেই নহয় চেম্পিয়ন, নেতাৰো জন্ম হৈছে ।"
