হায়দৰাবাদ : অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ, অধিনায়ক তথা প্ৰশিক্ষক বব চিম্পছন আৰু নাই । আজি (১৬ আগষ্ট) ৮৯ বছৰ বয়সত ছিডনীত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
চিম্পছন আছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেটৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি, কিয়নো আকৰ্ষণীয় খেলৰ কেৰিয়াৰৰ উপৰিও তেওঁ প্ৰশিক্ষকৰ কাৰ্যকালত অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটৰ সোণালী যুগ গঢ় দিছিল ।
ক্ৰিকেট অষ্ট্ৰেলিয়াই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মাইক বেয়াৰ্ডে কয়, ‘‘বব চিম্পছন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেটৰ অন্যতম মহান খেলুৱৈ আছিল আৰু তেওঁক খেলা দেখি থকা বা তেওঁৰ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱা সকলোৰে বাবে এইটো এটা দুখৰ দিন ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজে শোক প্ৰকাশ কৰে
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিছেও বব চিম্পছনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ এক্সত লিখিছে, ''বব চিম্পছনে অসাধাৰণ সেৱাৰে কেইবাটাও প্ৰজন্ম ধৰি অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেট সেৱা আগবঢ়াইছিল । খেলুৱৈ, অধিনায়ক আৰু তাৰ পিছত প্ৰশিক্ষক হিচাপে । তেওঁ নিজৰ আৰু তেওঁ নেতৃত্ব দিয়া চেম্পিয়নসকলৰ বাবে সৰ্বোচ্চ মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল । তেওঁৰ প্ৰিয় খেলৰ বাবে তেওঁক বহুদিনলৈ স্মৰণ কৰা হ’ব । তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ।''
বব চিম্পছনৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ
সোঁহাতৰ বেটছমেনগৰাকীয়ে ১৯৫৭ চনৰ পৰা ১৯৭৮ চনৰ ভিতৰত ৬২ খন টেষ্ট মেচ খেলিছিল । ১৯৫৭ চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট খেলত অভিষেক ঘটা চিম্পছনে গড়ে ৪৬.৮১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
তেওঁৰ কেৰিয়াৰত ১০টা শতক আৰু ২৭টা অৰ্ধশতক অন্তৰ্ভুক্ত আছে । বলিংতো ৭১টা উইকেট দখল কৰি সেই সময়ৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ স্লিপ ফিল্ডাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল । ১৬ বছৰ বয়সত নিউ চাউথ ৱেলছৰ হৈ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেট খেলত অভিষেক ঘটোৱা ছিম্পছনে বেটৰ সৈতে ২১,০২৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে লেগ ব্ৰেক বলিঙৰ জৰিয়তে ৩৪৯টা উইকেট দখল কৰে ।
অৱসৰৰ পিছৰ কামবেক
১৯৬৮ চনত বব চিম্পছনে ৫০ খন টেষ্ট মেচ খেলি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । কিন্তু ১৯৭৭ চনত তেওঁ টেষ্টৰ অধিনায়ক হিচাপে দললৈ উভতি আহে । তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰত দহটা শতক অৰ্জন কৰে, এই সকলোবোৰ শতক তেওঁ দলৰ অধিনায়কত্বৰ সময়ত কৰে, য’ত ১৯৬৪ চনত মানচেষ্টাৰত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৩১১ ৰাণৰ উল্লেখযোগ্য ইনিংছ খেলিছিল ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আটাইতকৈ সফল মুকলি যুটি
বিল ল’ৰীৰ সৈতেও চিম্পছনে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সফল উদ্বোধনী যুটি গঠন কৰিছিল আৰু ১৯৬৫ চনত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে দুয়োজনে ৩৮২ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব ভাগ কৰিছিল । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হৈ প্ৰথম উইকেটৰ সৰ্বাধিক অংশীদাৰিত্বৰ অভিলেখ গঢ়িছিল, যিটো আজিও আছে ।
প্ৰশিক্ষক আৰু নিৰ্বাচক হিচাপে বব চিম্পছনৰ প্ৰদৰ্শন
খেলৰ দিনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট দললৈ উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱাৰ পিছত ১৯৮৬ চনত তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হয় কাৰণ দলটোৱে দুবছৰতকৈ অধিক সময় টেষ্ট শৃংখলাত জয়ী নোহোৱাৰ পিছত কঠিন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল । ডেভিদ বুন, ডিন জ’নছ, ষ্টিভ ৱা, ক্ৰেগ মেকডাৰমট আৰু মেৰভ হিউজৰ দৰে খেলুৱৈৰ দল এটাত তেওঁ অনুশাসন আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।
১৯৮৭ চনত ল’ৰী ছ’লিৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা বাছনি পেনেলত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সোণালী প্ৰজন্মৰ উত্থানৰ আৰম্ভণিৰ নেতৃত্ব দিয়ে । তেওঁৰ কাৰ্যকালত নিৰ্বাচিত হোৱা খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত মাৰ্ক টেইলৰ, ইয়ান হিলি, মাৰ্ক ৱা, শ্বেন ৱাৰ্ণ, জাষ্টিন লেংগাৰ, মেথিউ হেডেন, ডেমিয়েন মাৰ্টিন, গ্লেন মেকগ্ৰাথ আৰু ৰিকি পণ্টিং আদি অন্যতম ।
বব চিম্পছনৰ প্ৰশিক্ষকতা আৰু নিৰ্বাচক পদত দলটোৱে ব্যতিক্ৰমীভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায়, যাৰ ফলত ১৯৮৭ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াই বিশ্বকাপ, ১৯৮৯ চনত এছেছ ছিৰিজ আৰু ১৯৯৫ চনত ফ্ৰেংক ৱৰেল ট্ৰফী পুনৰ লাভ কৰে, যাৰ ফলত অষ্ট্ৰেলিয়াই বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ অন্যতম শীৰ্ষ দল হিচাপে পৰিগণিত হয় ।