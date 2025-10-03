ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপৰ অফিচিয়েল মেচ বল ট্ৰাইঅণ্ডা মুকলি

ট্ৰাইঅণ্ডা নামৰ এই বলটো সাজি উলিয়াইছে এডিডাছে আৰু ইয়াক ২০২৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।

FIFA World Cup 2026
ট্ৰাইঅণ্ডা বল (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: আগন্তুক বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ’বলগা বিশ্বকাপৰ অফিচিয়েল বলটো মুকলি কৰিলে ফিফাই । ট্ৰাইঅণ্ডা নামৰ এই বলটো সাজি উলিয়াইছে এডিডাছে ৷ এই নামটোৱে আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকোৱে যুটীয়াভাৱে আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাখনক সূচাইছে ।

ফিফাৰ সভাপতি জিয়ানি ইনফাণ্টিনোৱে কয় যে এডিডাছে ট্ৰাইঅণ্ডাক উপহাৰ দি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে আৰু এই বলত আয়োজক দেশসমূহৰ ঐক্য আৰু উৎসাহ প্ৰতিফলিত হৈছে । বলৰ নাম দুটা স্পেনিছ শব্দৰ সংমিশ্ৰণ । স্পেনিছ ভাষাত tria মানে তিনিটা আৰু onda মানে wave বা vibe ।

তিনি জাতিক সন্মান জনাই কৰা হৈছে ডিজাইন

বলটোত আমেৰিকা, মেক্সিকো আৰু কানাডাক সন্মান জনাই গাঢ় ৰঙা, সেউজীয়া আৰু নীলা গ্ৰাফিক্স আছে । বলটোত আমেৰিকাৰ তৰা, কানাডাৰ মেপল পাত আৰু মেক্সিক’ৰ ঈগলকে ধৰি প্ৰতিখন দেশৰ বিশেষ চিত্ৰ সম্বলিত আছে । ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফীটোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই বলটোত সোণেৰে কাম কৰা হৈছে ৷

এডিডাছ ট্ৰাইঅণ্ডাত চাৰিটা পেনেলৰ নতুন গঠন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ পৰম্পৰাগত ক’লা-বগা ডিজাইনৰ বাহিৰত ৷ বলটোক স্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ গভীৰ চিম আৰু ডিবছত লাইনবোৰ ডিজাইন কৰা হৈছে । ইহঁতে তীব্ৰ গতিবেগত সঠিকতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ নিশ্চিত কৰে । এডিডাছে নিৰ্মাণ কৰা বিশ্বকাপৰ আটাইতকৈ উজ্জ্বল আৰু দৃশ্যগতভাৱে আকৰ্ষণীয় বলসমূহৰ ভিতৰত ই অন্যতম ।

ট্ৰাইঅণ্ডাৰ মূল অংশ হৈছে এডিডাছৰ কানেক্টেড বল প্ৰযুক্তিৰ শেহতীয়া সংস্কৰণ । বলৰ এটা পেনেলৰ ভিতৰত এটা 500Hz জড়তা জোখ-মাখ ইউনিট (IMU) চেন্সৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হয়, যাৰ ফলত VAR ব্যৱস্থাই বলৰ গতিবিধি সঠিকভাৱে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত অধিক সঠিক অফছাইড সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা যায় ।

আনহাতে, হেণ্ডবল ইভেণ্টতো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰে । আগন্তুক বিশ্বকাপৰ কোৱালিফায়াৰত ট্ৰাইঅণ্ডাক খেলুৱৈৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া হ’ব । ২০২৬ চনৰ ১১ জুনৰ পৰা ১৯ জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ফিফা বিশ্বকাপ ৷ ফুটবলৰ ইতিহাসত এইবেলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিখন দেশে বিশ্বকাপৰ আয়োজন কৰিব আৰু ইয়াত ৪৮ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

