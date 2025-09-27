খোজকঢ়াটোক নিচাত পৰিণত কৰক: সুস্বাস্থ্য আৰু সুস্থ জীৱনশৈলীৰ বাবে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপছ
শচীন তেণ্ডুলকাৰে মত প্ৰকাশ কৰে যে মানুহে কম দূৰত্ব অতিক্ৰম যাবলৈ বাইক বা গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে খোজকাঢ়ি যোৱাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে ।
Published : September 27, 2025 at 6:59 PM IST
হায়দৰাবাদ : এটা সময় আছিল যেতিয়া শিশুসকলে বেছিভাগ সময় মাটিতে উমলি-জামলি কটাইছিল, খেলপথাৰত বিভিন্ন খেলা-ধূলাত জড়িত হৈ আছিল । কিন্তু বৰ্তমান সেই সময়ৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে । শিশুক খেলপথাৰলৈ যাবলৈ অভিভাৱকে তাগিদা দিবলগা হৈছে ।
আনহাতে, এনে এক সময়ো আছিল যেতিয়া ল’ৰা-ছোৱালীয়ে দশম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হ’লে পিতৃ-মাতৃৰ পৰা চাইকেল বিচাৰিছিল । কিন্তু এতিয়া পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লে আধুনিকতাৰ ৰঙেৰে ৰঙিয়াল হ’বলৈ সন্তানে পিতৃ-মাতৃৰ পৰা টেবলেট বা অন্যান্য ডিজিটেল গেজেট দাবী কৰে ।
আধুনিক যুগত জীৱনশৈলী সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছে । বৰ্তমানৰ পৰিৱেশটোক আগুৰি আছে স্মাৰ্টফোন, ডিজিটেল গেজেটে । ইয়াৰ লগে লগে এই সামগ্ৰীবোৰৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু পৰ্দাৰ সৈতে ব্যস্ত থকা সময়, যাক আমি জনপ্ৰিয়ভাৱে 'স্ক্ৰীণ টাইম' বুলি কওঁ, অভূতপূৰ্বভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।
নিজৰ জীৱনত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কমি অহাৰ লগে লগে মানুহে কম বয়সতে উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু মধুমেহ ৰোগৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । আশ্চৰ্যজনকভাৱে শেহতীয়াকৈ কিছুসংখ্যক যুৱক-যুৱতীৰ হৃদৰোগৰ সমস্যাও হৈছে ।
ঈনাডু ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ভাৰতৰত্ন বঁটা বিজয়ী তথা কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰে সুস্থ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ মনোভাব আৰু ফিট আৰু সুস্থ জীৱন যাপনৰ বাবে মানুহে নিজৰ জীৱনত কি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ কয় যে বৰ্তমানৰ জীৱনশৈলীত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰিলে স্বাস্থ্য অটুট ৰাখিব পাৰি । অত্যধিক পৰ্দাৰ সময় নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, বিভিন্ন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা, ব্যায়াম কৰা আৰু খোজকঢ়া আদি কিছুমান অভ্যাসৰ জৰিয়তে সুস্থ হৈ থাকিব পাৰি ।
বৰ্তমান পৰ্দাৰ নিচাৰ যুগত সুস্থ ভৱিষ্যতৰ দিশত কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি ?
এজন ব্যক্তি সুখী হ’বলৈ হ'লে সুস্থ হোৱাটোৱেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্ত । ভাৰতৰ দৰে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ দেশত, য’ত মানুহে সফল হ’বলৈ বুদ্ধিমত্তা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈ পৰে । পথাৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা কৃষকেই হওক, খেলপথাৰত অনুশীলন কৰা খেলুৱৈয়েই হওক, কাৰ্যালয়ত কাম কৰা কৰ্মচাৰীয়েই হওক, সুখী জীৱন যাপনৰ একমাত্ৰ ভেটিয়ে হৈছে স্বাস্থ্য ।
ক্ৰীড়া আৰু শাৰীৰিক ব্যায়ামে মানুহক স্বাস্থ্য আৰু সুখ লাভ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । ভাৰতৰ বাবে ক্ৰীড়া সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু পৰ্দাৰ নিচা বৃদ্ধিৰ প্ৰেক্ষাপটত ই এক সুস্থ ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ মূল চাবিকাঠি ।
বৰ্তমানৰ বহি বহি কটোৱা জীৱনশৈলী, মেদবহুলতা, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ কাৰণ কি ?
আমাৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল’বলৈ আৰু ফিট হৈ থাকিবলৈ বৰ্তমান সময়, প্ৰেৰণা আৰু পৰিৱেশ নাই । প্ৰযুক্তিয়ে অসাধাৰণ আৰু অপৰিসীম লাভ কঢ়িয়াই আনিছে যদিও ডিজিটেল গেজেট চলোৱাৰ সময়ত একে ঠাইতে বহি থকাৰ বাবে মানুহক অলস কৰি তুলিছে । টিভি বা কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত কাম কৰি, মোবাইল ফোনত স্ক্ৰল কৰি আমি বহু সময় বহি থাকিবলগীয়া হয় ।
অত্যধিক পৰ্দাৰ সময় এতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এক ডাঙৰ ভাবুকি হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ শিশু আৰু যুৱক-যুৱতীসকল ইয়াৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিছে । এই ধাৰাটোৱে টোপনি আৰু একাগ্ৰতাকে ধৰি স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় । ফলত কম বয়সতে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই তেওঁলোকক খেদি ফুৰিছে আৰু যুৱ প্ৰজন্মই মেদবহুলতা, ৰক্তচাপ, ডায়েবেটিছ আদি সমস্যাত ভুগিছে । হাৰ্ট এটেকৰ আশংকাৰো সন্মুখীন হৈছে ।
পিতৃ হিচাপে সন্তানৰ বাবে সুস্থ শৈশৱ গঢ়ি তোলাৰ বাবে আপোনাৰ কৰণীয় কি ?
আমি আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীক দিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ উপহাৰটো হ’ল উপযুক্ত খেলাৰ সময় । শিশুসকলক বেছিভাগ সময় খেলপথাৰত কটাবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে । শিশুসকলক খেলিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ বাবে সমাজত পৰিৱৰ্তন অনাৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ ঘৰখনৰ পৰাই আৰম্ভ হ’ব লাগিব । ঘৰৰ বাহিৰত বা খেলপথাৰত দৌৰা, মাটি জঁপিয়াই পৰি যোৱা, উঠিবলৈ পুনৰ চেষ্টা কৰা এইবোৰ হৈছে ল’ৰা-ছোৱালীৰ বাবে অতুলনীয় আনন্দ আৰু অমূল্য অনুভৱ ।
এখন সুস্থ ভাৰতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় সৰু সৰু খোজেৰে । কম দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ বাইক বা গাড়ীৰে যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে খোজকাঢ়ি যোৱাটোৱেই বেছিকৈ পছন্দ কৰা উচিত । ইয়াক এক প্ৰকাৰ নিচাত পৰিণত কৰি তুলিব লাগে । অত্যধিক স্ক্ৰীণ টাইমৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মানুহে ডিজিটেল গেজেটৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিব লাগে । প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে দিনটোত কমেও আধা ঘণ্টা সময় ব্যায়ামৰ বাবে উছৰ্গা কৰিব লাগে ।
এক সুস্থ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰাটো কঠিন নেকি ?
এইটো কোনোপধ্যে নহয় । কিছুমান সৰল অভ্যাসে আমাক সেই পথলৈ লৈ যাব পাৰে । পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱা, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি অহা আৰু প্ৰতিদিনে কিছু খেলা-ধূলা বা ব্যায়াম কৰা আদি দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যিয়ে সুস্থ জীৱনশৈলীৰ ক্ষতিপূৰণ কৰিব পাৰে । এইবোৰ প্ৰথা বা দৈনন্দিন অভ্যাস মানি চলিলেহে আমি এখন সুস্থ ভাৰত গঢ়িব পাৰিম আৰু আগন্তুক প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰিম ।
আপুনি আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে দেশৰ দুৰ্গম অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি আছে । তৃণমূল পৰ্যায়ত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰি ?
গাঁৱে-ভূঞে ৰাইজৰ জীৱনৰ মান উন্নীত হ’লেহে দেশ উন্নত হ’ব ৷ গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত ক্ৰীড়াত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ যথেষ্ট উৎসাহ আৰু আকাংক্ষা আছে আৰু সেয়েহে ক্ৰীড়াৰ সুবিধা আৰু পুষ্টিৰো অতি প্ৰয়োজন । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ৰীড়া আদি উন্নয়নৰ আহিলা ।
শিশুক সৰুৰে পৰা সন্মান, সৌজন্যতা আৰু আৱেগ বুজিব পৰা গুণ শিকাব লাগে । শক্তিশালী সংগঠনসমূহে দুৰ্গম অঞ্চলৰ লোকসকলৰ ভৱিষ্যত পুনৰ নিৰ্মাণৰ উদ্যোগ লোৱা উচিত । এখন শক্তিশালী, অধিক সংহত ভাৰত কেৱল স্বাস্থ্য সচেতন গাঁও আৰু জনগোষ্ঠীৰ সৈতেহে সম্ভৱ ।