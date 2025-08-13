ETV Bharat / sports

বেটিং এপ গোচৰত আজি ইডিয়ে জেৰা চলাব এইগৰাকী প্ৰবীণ ক্ৰিকেটাৰক

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ তাৰকা খেলুৱৈ সুৰেশ ৰাইনাক বেটিং এপ গোচৰৰ সোধা-পোছাৰ বাবে ইডিয়ে চমন জাৰি কৰিছে ৷

ED SUMMONS SURESH RAINA
সুৰেশ ৰাইনা (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2025 at 9:20 AM IST

হায়দৰাবাদ : টীম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুৰেশ ৰাইনাক বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে ১৩ আগষ্টত বেটিং এপ গোচৰৰ সোধা-পোছাৰ বাবে চমন কৰিছে ৷ দিল্লীৰ ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হ’ব জেৰা চলোৱা হ’ব ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক ৷ এই গোচৰত ৰাইনাৰ উপৰিও আন বহু ক্ৰিকেটাৰ আৰু বলীউডৰ চেলিব্ৰিটিৰো তদন্ত চলি আছে ৷

অনলাইন বেটিং এপৰ প্ৰচাৰৰ গোচৰ

এই গোচৰটো এটা অনলাইন বেটিং এপ 1xBET ৰ প্ৰচাৰৰ সৈতে জড়িত ৷ সুৰেশ ৰাইনা এই এপটোৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাদৰ ৷ অনুমান কৰা হৈছে যে ভাৰতীয় প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে কিছু বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে এই এপটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ৷ ইডিৰ বিষয়াসকলে জেৰাৰ সময়ত এই এপৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক বুজিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

বহু লোক আৰু বিনিয়োগকাৰীক কোটি কোটি টকা প্ৰতাৰণা কৰা বা বিপুল পৰিমাণৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা অবৈধ বেটিং এপৰ সৈতে জড়িত এনে বহু গোচৰৰ তদন্ত চলাই আছে সংস্থাটোৱে ৷ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুৰেশ ৰাইনাই ভাৰতৰ হৈ ১৮খন টেষ্ট, ২২১খন এদিনীয়া আৰু ৭৮খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলিছে ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ আই পি এলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ হৈ খেলিছে ৷

বহু চেলিব্ৰিটিৰ ওপৰতো চলি আছে তদন্ত

বহু চেলিব্ৰিটিৰ বিৰুদ্ধেও অবৈধ বেটিং এপ প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ যাৰ বাবে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে ৰাণা ডাগ্গুবাটি আৰু প্ৰকাশ ৰাজকে ধৰি ২৫ জন জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৷ কিন্তু দুয়োজন অভিনেতাই কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ কথা অস্বীকাৰ কৰি কয় যে তেওঁলোকে আৰু এনে মঞ্চক সমৰ্থন নকৰে ৷ বৰ্তমান ইডিয়ে তেওঁলোকক সোধা-পোছাৰ বাবে মাতিছে ৷

ইডিয়ে এজাহাৰত নাম উল্লেখ কৰা আন বহু চেলিব্ৰিটিৰ বিত্তীয় লেনদেন আৰু ডিজিটেল ট্ৰেইলৰ তদন্ত চলাই আছে, য’ত অভিনেতা মাঞ্চু লক্ষ্মী, নিধি আগৰৱালা, অনন্যা নাগল্লা, টেলিভিছনৰ এংকৰ শ্ৰীমুখীকে ধৰি বহু ব্যক্তিৰ আৰ্থিক লেনদেন আৰু ডিজিটেল ট্ৰেইলৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ৷

লগতে পঢ়ক : অভিনেতা ছাহিল খানক মহাদেৱ বেটিং এপ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ - Actor Sahil Khan

