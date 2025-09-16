ETV Bharat / sports

দুজন কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰলৈ ই ডিৰ চমন জাৰি, নাম আৰু কাৰণ জানিলে হ’ব আচৰিত

ইয়াৰ পূৰ্বে ই ডিয়ে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুৰেশ ৰাইনা আৰু শিখৰ ধাৱনক জেৰা কৰিছিল ।

Online Betting App Case
EDৰ লক্ষ্যত ক্ৰিকেটাৰ, দুজন কিংবদন্তি ক্ৰিকেটাৰলৈ চমন জাৰি (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ চাৰিগৰাকী প্ৰাক্তন খেলুৱৈ বৰ্তমান বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ ৰাডাৰত আছে ৷ ইয়াৰে দুগৰাকী খেলুৱৈ সুৰেশ ৰাইনা আৰু শিখৰ ধাৱনক ইতিমধ্যে সোধা-পোছা কৰাৰ বিপৰীতে ৰবিন উথাপ্পা আৰু যুৱৰাজ সিঙক চমন জাৰি কৰা হৈছে ৷

এই চাৰিজন খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে অনলাইন বেটিং এপ ‘1xBet’ ৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে বহু লোক আৰু বিনিয়োগকাৰীক কোটি কোটি টকা প্ৰতাৰণা কৰিছে তথা বৃহৎ পৰিমাণৰ কৰ ফাঁকি দিছে ৷

ই ডিয়ে কেতিয়া জেৰা চলাব উথাপ্পা-যুৱৰাজক ?

পি টি আইৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ই ডিৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, উথাপ্পা আৰু যুৱৰাজ সিঙক অহা সপ্তাহত ‘1xBet’ নামৰ প্লেটফৰ্মৰ সৈতে জড়িত ধন সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইন (পি এম এল এ)ৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ৷ উথাপ্পাক ২২ ছেপ্টেম্বৰত আৰু যুৱৰাজ সিঙক ২৩ ছেপ্টেম্বৰত ই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ’বলৈ কোৱা হৈছে ৷

এই দুজন খেলুৱৈৰ উপৰিও একেটা গোচৰতে চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা চনু ছুদকো চমন কৰা হৈছে ৷ ই ডিয়ে তেওঁক ২৪ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ কৈছে ৷ মঙলবাৰে বিষয়াসকলে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে ৷

ই ডিৰ এই তদন্তত কেৱল খেলুৱৈ আৰু অভিনেতা নহয় ৰাজনীতিবিদো আছে ৷ সোমবাৰে এই গোচৰত টি এম চিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্ৰী মিমি চক্ৰৱৰ্তীৰ বক্তব্যও লিপিবদ্ধ কৰা হয় ৷ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ইয়াৰ বাহিৰেও ‘1xBet’ ৰ ইণ্ডিয়া ব্ৰেণ্ড এম্বেছাদৰ তথা অভিনেত্ৰী উৰ্বশী ৰাউটেলা এতিয়াও মঙলবাৰৰ নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত উপস্থিত হোৱা নাই ৷

উল্লেখ্য যে, এই তদন্তটো কথিত অবৈধ পণ এপৰ সৈতে জড়িত ৷ কোম্পানীটোৱে কয় যে ’1xBet’ হৈছে বিশ্বজুৰি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বুকমেকাৰ যিয়ে ১৮ বছৰ ধৰি বেটিং উদ্যোগত কাম কৰি আহিছে ৷ কোম্পানীটোৰ মতে, ব্ৰেণ্ডটোৰ গ্ৰাহকে হাজাৰ হাজাৰ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানত বাজি ধৰিব পাৰে, কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইট আৰু এপ ৭০টা ভাষাত উপলব্ধ ৷

