জামছেদপুৰ: শুকুৰবাৰে জে আৰ ডি টাটা স্প’ৰ্টছ কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হোৱা ১৩৪ সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপৰ গ্ৰুপ চি-ৰ এখন মেচত ১ লাডাখ এফ চিক ২-০ গ’লত পৰাস্ত কৰে জামছেদপুৰ এফ চিয়ে ৷ এই জয়ে ডুৰাণ্ড কাপৰ নকআউট পৰ্যায়ত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰে দলটোক ।
খেলখনৰ ২৮ মিনিটত ছিজুৰে দিয়া গ’লে ঘৰুৱা দলটোক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ৷ খেল পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ডিফেণ্ডাৰ প্ৰফুলে ক্ল’জ ৰেঞ্জৰ গ’লে দলটোৰ বিজয় নিশ্চিত কৰে ৷ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ পাইছে এই ফলাফলৰ কথা ৷
জামছেদপুৰ এফ চিৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক খালিদ আহমেদ জামিলে নিজৰ আৰম্ভণিৰ লাইন আপত দুটা পৰিৱৰ্তন কৰি প্ৰবীণ সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ মেহতাৰ ঠাইত ৪-৪-২ ফৰ্মেচনত ফৰৱাৰ্ড সুহাইৰ ভি পি আৰু ডিফেণ্ডাৰ সৰ্থক গোলাউইক দলত স্থান দিয়ে ৷ জাপানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেই টাচিকাৱা বেঞ্চত থকাৰ বিপৰীতে ১ লাডাখ এফ চিৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক ৰাজন মণিয়ে ৪-৩-৩ ফৰ্মেচনত প্ৰথমখন খেলৰ পৰা আৰম্ভণিৰ এঘাৰ নং স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখে ।
খেলখন দ্ৰুতগতিৰে আৰম্ভ হৈছিল আৰু দুয়োটা দলে নিজৰ নিজৰ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি খেলত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল যদিও আৰম্ভণিতে দুয়োটা দলৰ কোনোটোৱেই গ’ল প্ৰদানৰ পোনপটীয়া সুযোগ লাভ কৰা নাছিল । খেলৰ প্ৰথমটো মিনিটৰ পৰাই জামছেদপুৰ এফ চিয়ে উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰি সুযোগ সৃষ্টি কৰে । অৱশ্যে খেলৰ আৰম্ভণিতে দলটোৱে এটা সোণালী সুযোগ লাভ কৰিছিল, যেতিয়া প্ৰাণয় দাসে প্ৰফুল্ল কুমাৰক নিখুঁত পাছ খেলিছিল ৷
এই ব্ৰেকথ্ৰ’টো আহিল যেতিয়া লাডাখৰ ডিফেণ্ডাৰ ছিজুৱে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ভিঞ্চি বাৰেটোৰ সোঁফালৰ পৰা দিয়া চতুৰ ক্ৰছৰ পৰা অ’ন গ’ল দি আয়োজক দলটোক ১-০ গ’লৰ অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে ৷ এই গ’লটোৱে এক উল্লেখযোগ্য টাৰ্ণআউটৰ সূচনা কৰে কাৰণ জামছেদপুৰে ইতিমধ্যে খেলত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল ৷ ১ লাডাখ এফ চিয়ে নিজৰ ছন্দ বিচাৰি সংগ্ৰাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল যদিও সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ৷ হাফ টাইমৰ বিৰতিলৈকে ১-০ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে জামছেদপুৰ এফ চিয়ে ।
এটা ফ্ৰী কিকৰ পিছত বক্সৰ ভিতৰত পিং পং চেজৰ অন্ত পৰে ডিফেণ্ডাৰ প্ৰফুলে খেলৰ ৪৬ মিনিটত জামছেদপুৰৰ হৈ দ্বিতীয়টো গ’ল দি দলত আকাংক্ষিত জয় প্ৰদান কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, তিনিখন মেচত তিনিবাৰৰ জয়ৰে ডুৰাণ্ড কাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে জামছেদপুৰ এফ চিয়ে ।
