পঞ্জাব এফ চিক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপ ডিৰ শীৰ্ষস্থানত বড়োলেণ্ড এফ চিৰ - DURAND CUP 2025

১২ আগষ্টত আই টি বি পি এফ টিৰ বিৰুদ্ধে বিজয়ী হ’লে বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে ১৬ আগষ্টত হ’বলগীয়া কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব ৷

DURAND CUP 2025
বড়োলেণ্ড এফ চি বনাম পঞ্জাব এফ চি খেলখনৰ কিছু মূহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2025 at 7:54 AM IST

কোকৰাঝাৰ : ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা আয়োজিত ইণ্ডিয়ান অইল ডুৰাণ্ড কাপৰ গ্ৰুপ ডিৰ মেচত শনিবাৰে বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে দ্বিতীয়াৰ্ধত কলম্বিয়াৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ ৰবিনছন ব্লেণ্ডন ৰেণ্ডনৰ গ’লৰ সহায়ত ঘৰুৱা দৰ্শকৰ সন্মুখত পঞ্জাব এফ চিক পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ৷ এই পৰাজয়ৰ লগে লগে যোৱা বছৰৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলিষ্ট পঞ্জাব এফ চিয়ে দুখন মেচৰ পৰা ৪ পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অভিযান সমাপ্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হয় ৷ আনহাতে বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে দুখন মেচৰ পৰা ৬ পইণ্ট লাভ কৰে ।

বড়োলেণ্ড এফ চিৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক বিকাশ পান্থীয়ে নিজৰ আৰম্ভণিৰ লাইন আপত এটা পৰিৱৰ্তন কৰি ডানাছৱ্ৰাং বসুমতাৰীৰ ঠাইত ঘানাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আব্দুল ছামাদ আংগোক ৪-২-৩-১ ফৰ্মেচনত অনাৰ বিপৰীতে পঞ্জাব এফ চিৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক পানাজিঅ’টিছ ডিলাম্পাৰিছে নিজৰ আৰম্ভণি লাইন আপত দুটা পৰিৱৰ্তন কৰি বিজয় ভাৰ্গেজ আৰু লিঅ’ন অগাষ্টিনৰ ঠাইত অভিজ্ঞ মিডফিল্ডাৰ প্ৰিন্সটন ৰেবেলো আৰু ডিফেণ্ডাৰ প্ৰমবীৰ সিঙক ৪-২-৩-১ ফৰ্মেচনত আনিছিল ।

DURAND CUP 2025
বড়োলেণ্ড এফ চি বনাম পঞ্জাব এফ চি খেলখনৰ কিছু মূহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে প্ৰথমাৰ্ধ আৰম্ভ হয়, বড়োলেণ্ড এফ চিৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জাৱ এফ চিয়ে তাৎক্ষণিক অগ্ৰগতি লাভ কৰে । নিখিল প্ৰভুৱে পিছফালৰ পৰা নেতৃত্ব দি মিডফিল্ডলৈ পাছ দিয়ে, য’ত প্ৰিন্সটন ৰেবেলোৱে ক্ৰছবাৰৰ ওপৰেৰে যোৱা এটা আগতীয়া শ্বটত হেড কৰে । উইংছৰ বিশাল আৰু সুহেলে সুযোগ বিচাৰি পাইছিল আৰু প্ৰথমাৰ্ধত বড়োলেণ্ডে নিজৰ দখলত ৰাখিছিল ।

DURAND CUP 2025
বড়োলেণ্ড এফ চি বনাম পঞ্জাব এফ চি খেলখনৰ কিছু মূহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)

হেঁচাত পৰিলেও বড়োলেণ্ডে আক্ৰমণাত্মকতা প্ৰদৰ্শন কৰে । গ্ৱুগৱামছাৰে জুনিয়ৰক এটা চমৎকাৰ থ্ৰু দিয়ে, যিটো পঞ্জাৱৰ গ’লৰক্ষক ৰবি কুমাৰে নিৰাপদে ৰক্ষা কৰে । শাৰীৰিক সংঘৰ্ষ আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰে যেতিয়া এছ মেইটেইয়ে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানক প্ৰতিহত কৰি খেলখনৰ প্ৰথমখন হালধীয়া কাৰ্ড লাভ কৰে । পঞ্জাৱৰ ক্ষেত্ৰীয় আধিপত্য থকাৰ পাছতো বড়োলেণ্ডৰ ডিফেন্সিভ যুটি মোছাং বসুমতাৰী আৰু দীনেশ বসুমতাৰীয়ে ক্ৰছ আৰু শ্বট ব্লক কৰি দৃঢ়তাৰে থিয় দিছিল । অৱশেষত ০-০ গ’লত হাফ টাইম সমাপ্ত হয় আৰু পঞ্জাব এফ চিৰ আক্ৰমণাত্মক দলটোৱে বড়োলেণ্ডৰ অনুশাসিত আৰু বৰষুণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত দলটোক ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হয় ।

DURAND CUP 2025
গ্ৰুপ ডিৰ শীৰ্ষস্থানত বড়োলেণ্ড এফ চি (ETV Bharat Assam)

দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিতে ছাই ষ্টেডিয়ামত বৰষুণ কম হোৱাৰ লগে লগে বড়োলেণ্ডে দ্ৰুতগতিত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ দ্বিতীয়াৰ্ধত টাৰ্নিং পইণ্ট আহিল যেতিয়া গ্ৱাংছাৰ গ্যাৰীয়ে পঞ্জাৱৰ বাকচত এটা প্ৰলোভনমূলক ক্ৰছ প্ৰদান কৰে । বিশৃংখলতাৰ মাজতে কলম্বিয়াৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ ৰবিনছন ব্লেণ্ডন ৰেণ্ডনে নিজৰ আক্ৰমণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰিবাউণ্ডত গ’লৰক্ষক ৰবি কুমাৰৰ কাষেৰে বলটো হেড গ’লত পেলায় আৰু বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে ১-০ গ’লত খেলখনত জয়লাভ কৰে ।

DURAND CUP 2025
বড়োলেণ্ড এফ চি বনাম পঞ্জাব এফ চি খেলখনৰ কিছু মূহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)

বড়োলেণ্ড এফ চিয়ে আজি বিজয়ী হোৱাত পূৰ্বৰ তিনি পইন্টৰ পৰা ছয় পইন্ট পাবলৈ সক্ষম হয় । অহা ১২ আগষ্টত পুনৰ বড়োলেণ্ড এফ চি আৰু আই টি বি পিৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ উক্ত দিনা যদি বড়োলেণ্ড এফ চি বিজয়ী হয় তেন্তে ১৬ আগষ্টৰ দিনা হ’বলগীয়া কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব ৷

