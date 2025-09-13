এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জয় পাকিস্তানৰ, ৯৩ ৰাণত পৰাস্ত ওমান
পাকিস্তানে ওমানক ৯৩ ৰাণত পৰাস্ত কৰে । এছিয়া কাপ ২০২৫ত ৰাণৰ হিচাপত এইটোৱেই দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ জয় ।
Published : September 13, 2025 at 10:38 AM IST
ডুবাই : শুকুৰবাৰে এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ চতুৰ্থখন মেচত পাকিস্তানে ওমানক ৯৩ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ প্ৰথমে বেটিং কৰি পাকিস্তানে ২০ অভাৰত ৭ উইকেট হেৰুৱাই ১৬০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ওমান দলে ১৬.৪ অভাৰত সকলো উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ৬৭ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ ওমানৰ সাতজন বেটছমেনে দুটা অংকৰ সংখ্যা স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে ৷ ওমানৰ হৈ হাম্মাদ মিৰ্জাই সৰ্বাধিক ২৭ ৰাণত সংগ্ৰহ কৰে ৷
পাকিস্তানৰ হৈ মহম্মদ হাৰিছে সৰ্বাধিক ৬৬ ৰাণত সংগ্ৰহ কৰে ৷ প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ অহা পাকিস্তানৰ আৰম্ভণি অত্যন্ত শোচনীয় আছিল ৷ প্ৰথম অভাৰতে দলটোৱে অ’পেনাৰ ছাইম আয়ুবৰ উইকেট হেৰুৱাইছিল ৷ তেওঁ একাউণ্টটো খুলিব নোৱাৰিলে ৷ ফাৰহানে ২৮টা বলত ২৮ ৰাণত সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় ৷ ৪৪টা বলত ৬৭ ৰাণত সংগ্ৰহ কৰি পেভেলিয়নমুখী হয় মহম্মদ হাৰিছ ৷
অধিনায়ক ছলমান আলীয়েও একাউণ্ট খুলিব নোৱাৰিলে ৷ হাছান নৱাজে ১৫টা বলত ৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ মহম্মদ নৱাজে ১০টা বলত ১৯ ৰাণ আৰু ফাহীম আশ্ৰফে ৪ বলত ৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ফাখৰ জামানে ১৬টা বলত ২৩ ৰাণ (অপৰাজিত)সংগ্ৰহ কৰে ৷ ওমানৰ হৈ আমিৰ আৰু ফৈজালে ৩-৩ উইকেট দখল কৰে ৷
ইফালে পাকিস্তানে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ১৬১ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি খেলপথাৰলৈ অহা ওমানে ভাল আৰম্ভণি নকৰিলে ৷ ওমানে দ্বিতীয় অভাৰতে অধিনায়কৰ উইকেট হেৰুৱাইছিল ৷ জিতেন্দৰ সিঙে মাত্ৰ এক ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল ৷ ১১টা বলত ১৩ ৰাণত সংগ্ৰহ কৰি চতুৰ্থ অভাৰত আউট হয় আমিল কালিম ৷ নদীমে মাত্ৰ তিনি ৰাণ আৰু চুফিয়ানে মাত্ৰ এক ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ বিনায়ক ৰাণত আউট হয় ৷
হামাদ মিৰ্জাই ২৩টা বলত ২৭ ৰাণত সংগ্ৰহ কৰে ৷ জিক্ৰিয়া ইছলামে ৮টা বল খেলিও নিজৰ একাউণ্ট খুলিব পৰা নাছিল ৷ ফৈজল আৰু হছনেনে ১-১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ অব্ৰাৰ আহমেদে শ্বাকিল আহমেদক আউট কৰি ওমানৰ ইনিংছ সমাপ্ত কৰে ৷ পাকিস্তানৰ হৈ ছাইম, চুফিয়ান আৰু ফাহিমে ২-২ উইকেট দখল কৰে ৷
এছিয়া কাপ ২০২৫ৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জয় পাকিস্তানৰ
এছিয়া কাপ ২০২৫ত ৰাণৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক জয় পঞ্জীয়ন কৰিছে পাকিস্তানে । এই তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে আফগানিস্তান, যিয়ে প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন মেচত হংকঙক ৯৪ ৰাণেৰে পৰাস্ত কৰিছিল । আনহাতে পাকিস্তানে ওমানক ৯৩ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ।