হায়দৰাবাদ : প্ৰবীণ অফ স্পিনাৰ ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনে নিজৰ ইউটিউব চেনেলত চি এছ কে ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বেটছমেন ডেৱাল্ড ব্ৰেভিছক ৰিপ্লেছমেণ্ট খেলুৱৈ হিচাপে অতিৰিক্ত ধন দিছিল ৷ কিন্তু নিয়ম অনুসৰি যিকোনো ৰিপ্লেচমেণ্ট খেলুৱৈয়ে তেওঁৰ বেছ প্ৰাইচত চুক্তিবদ্ধ হ’ব লাগে যদিও আই পি এল ২০২৫ত খেলিবলৈ তেওঁক বেছ প্ৰাইছতকৈ অধিক ধন দিয়া হৈছিল ৷
উল্লেখ্য যে মেগা নিলামত ব্ৰেভিছ বিক্ৰী নোহোৱাকৈয়ে আছিল, কিন্তু গুৰজপনীত সিঙৰ আঘাতৰ বাবে চি এছ কেয়ে তেওঁক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ৷ ২২ বছৰীয়া ব্ৰেভিছৰ বেচ প্ৰাইজ আছিল ৭৫ লাখ টকা যদিও চি এছ কে ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে তেওঁক ২.২০ কোটি টকাত চুক্তিবদ্ধ কৰিছিল ৷
অশ্বিনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰি দিলে চি এছ কেয়ে
অশ্বিনৰ এই অভিযোগৰ পিছতে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে সেই দাবীসমূহ অস্বীকাৰ কৰি এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কয় যে ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে আই পি এলৰ খেলুৱৈৰ নিয়ম অনুসৰি কাম কৰিছে ৷
ফ্ৰেঞ্চাইজিটোৱে নিজৰ বিবৃতিত কয় যে, ‘চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে স্পষ্টভাৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে টাটা ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ (আই পি এল) ২০২৫ৰ বাবে ডেৱাল্ড ব্ৰেভিছক ৰিপ্লেচমেণ্ট খেলুৱৈ হিচাপে চুক্তিবদ্ধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে গ্ৰহণ কৰা সকলো পদক্ষেপ আই পি এলৰ নিয়ম অনুসৰি আছিল ৷ উল্লেখযোগ্য যে এই মেগা নিলামত গুৰজপনীত সিঙক চি এছ কেয়ে ২.২০ কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছিল ৷ আঘাতৰ বাবে তেওঁ টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত ব্ৰেভিছকো একে পৰিমাণৰ ধনৰাশি দিয়া হৈছিল ৷
চি এছ কেই আনুষ্ঠানিক বিবৃতিটোত ‘ৰিপ্লেচমেণ্ট প্লেয়াৰ’ৰ অধীনস্থ ৬.৬ নং দফা উল্লেখ কৰিছে, য’ত কোৱা হৈছে, “অনুচ্ছেদ ৬.১ বা ৬.২ অনুসৰি চুক্তিবদ্ধ হোৱা ৰিপ্লেচমেণ্ট খেলুৱৈক সংশ্লিষ্ট সংস্কৰণৰ বাবে লীগ মাচুলৰ বিনিময়ত নিযুক্তি দিব পাৰি, যিটো সংশ্লিষ্ট সংস্কৰণৰ বাবে আঘাতপ্ৰাপ্ত/অনুপলব্ধ খেলুৱৈক প্ৰদান কৰিবলগীয়া লীগ মাচুলতকৈ বেছি হ’ব নালাগে ।"
আই পি এল ২০২৫ত ব্ৰেভিছৰ প্ৰদৰ্শন
ব্ৰেভিছে ২০২৫ চনৰ আই পি এলত চি এছ কেৰ হৈ ছয় ইনিংছত ২২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পইণ্ট তালিকাৰ দশম স্থান দখল কৰে ৷ চি এছ কেৰ পূৰ্বে ব্ৰেভিছে আই পি এলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ৷