হায়দৰাবাদ: কল্পনা কৰক ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো ভাৰতীয় ক্লাবৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ ভাৰতলৈ আহিছে ৷ দৰ্শক উৎসাহিত হৈ পৰিছে আৰু পৰ্তুগীজ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ ফটো তুলিবলৈ সাজু হৈছে ৷ আৰু তাৰ পিছত বিপুল দৰ্শকৰ উপস্থিতিত ৰোনাল্ডোৱে তেওঁলোকৰ হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত গ’ল দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ সেই চিৰপৰিচিত সচৰাচৰ ‘ছিউউউ’ ৰে বিজয় উদযাপন কৰে ৷ এয়া কোনো কল্পনা নহয়, অতি সোনকালে ই বাস্তৱত পৰিণত হ’ব পাৰে ৷
এ এফ চি চেম্পিয়নছ লীগ টু ২০২৫-২৬ৰ আঠোটা গ্ৰুপৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিটো গ্ৰুপত চাৰিটা দলক স্থান দিয়া হৈছে ৷ ভাৰতীয় ক্লাব এফ চি গোৱাৰ সৈতে গ্ৰুপ ডিত স্থান লাভ কৰিছে চৌদি ক্লাব আল নাছৰে ৷ যাৰ ফলত ছুপাৰষ্টাৰ ফুটবলাৰ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো ভাৰতলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে ৷
You manifested it, you got it! 😉🔮— FC Goa (@FCGoaOfficial) August 15, 2025
We’ve been drawn into Group D of the AFC Champions League 2. Stay tuned for fixture details 🔜 pic.twitter.com/0i2FV8Wz42
ৰোনাল্ডোৱে চৌদি ক্লাব আল নাছৰৰ হৈ খেলে, গতিকে একেটা গ্ৰুপত থকাৰ বাবে দুয়োটা দলৰ সংঘৰ্ষ নিশ্চিত হৈছে ৷ যাৰ বাবে ৪০ বছৰীয়া ৰোনাল্ডো ভাৰতলৈ আহি এফ চি গোৱাৰ বিৰুদ্ধে এখন মেচ খেলাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ৷
ভাৰতলৈ আহিব নেকি ৰোনাল্ডো ?
ৰোনাল্ডোৰ ভাৰত ভ্ৰমণ নিশ্চিত কাৰণ এফ চি গোৱাই আল নাছৰৰ সৈতে ফাটৰ্ডা ষ্টেডিয়ামত খেলখন আয়োজন কৰিব ৷ কিন্তু একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিয়ে দাবী কৰিছে যে ৰোনাল্ডো ভাৰতলৈ নাহে কাৰণ তেওঁৰ চুক্তিত লিখা আছে যে তেওঁ কেৱল ঘৰুৱা মেচহে খেলিব, বিদেশৰ মেচ খেলিব নোৱাৰিব ৷ গতিকে তেওঁ ভাৰতলৈ নাহে ৷ ইফালে ফুটবল ছুপাৰষ্টাৰ ৰোনাল্ডোৰ সন্মানত ইতিমধ্যে গোৱাৰ পানাজীত তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে ৷
এফ চি গোৱাই যোগ্যতা অৰ্জন কৰে
এফ চি গোৱাই ওমানৰ আল ছিবক পৰাস্ত কৰি এ এফ চি চেম্পিয়নছ লীগ টুৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ত স্থান নিশ্চিত কৰে ৷ ছুপাৰ কাপ ২০২৫ বিজয়ী এফ চি গোৱাক আল-নাছৰ ক্লাব (চৌদি আৰব), আল জাৱৰা এছ চি (ইৰাক) আৰু এফ চি ইষ্টিকলল (তাজাকিস্তান)ৰ সৈতে গ্ৰুপ ডিত স্থান দিয়া হৈছে ৷ ২০২৪-২৫ চনৰ ছৌদি প্ৰ’ লীগৰ তৃতীয় স্থানৰ দল আল নাছৰ, ২০২৪-২৫ চনৰ ইৰাক ষ্টাৰছ লীগৰ ৰানাৰ্ছ আপ আল জাৱৰা এছ চি আৰু ২০২৪ চনৰ তাজাকিস্তান হায়াৰ লীগৰ চেম্পিয়ন হৈছে এফ চি ইষ্টিকলল ৷
Another chapter begins 📖— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 15, 2025
AlNassr’s group in the AFC Champions League Two:
🇮🇶 Al Zawraa
🇹🇯 FC Istiklol
🇮🇳 FC Goa
Good Luck to our Nassr! 💛 pic.twitter.com/N4wslAvzIn
গ্ৰুপ চিত মোহন বাগান
দ্বিতীয় আৰু আই এছ এল শ্বিল্ড ২০২৪-২৫ বিজয়ী মোহন বাগান ছুপাৰ জায়েণ্টক গ্ৰুপ চিত স্থান দিয়া হৈছে ৷ য’ত ইৰাণৰ চেপাহান এছ চি, জৰ্ডানৰ আল হুছেইন এছ চি আৰু তুৰ্কমেনিস্তানৰ আহল এফ চিও আছে ৷ মোহন বাগান এছ জিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী চেপাহান এছ চিয়ে ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ পাৰ্চী গালফ প্ৰ’ লীগৰ ৰানাৰ্ছ আপ হোৱাৰ বিপৰীতে আল হুছেইন এছ চিয়ে জৰ্ডান প্ৰ’ লীগ ২০২৪-২৫ৰ চেম্পিয়ন আৰু আহাল এফ চিয়ে ২০২৪ চনৰ যোকেয়াৰ লীগৰ ৰানাৰ্ছ আপ ৷
এ এফ চি চেম্পিয়নছ লীগ টু ২০২৫-২৬
লীগত মুঠ ৩২টা দলক ৮টা গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হৈছে ৷ ১৬ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই প্ৰতিযোগিতাখন আৰু ২০২৬ চনৰ ১৬ মে’ত চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷