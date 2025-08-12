হায়দৰাবাদ : বিশ্ব ফুটবলৰ বাদশ্বাহ তথা পৰ্তুগীজ ফুটবল কিংবদন্তি ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো বিয়াত বহিব ওলাইছে । অৱশেষত তেওঁৰ ৮ বছৰীয়া প্ৰেম আৰু ব্যক্তিগত সম্পৰ্কই পূৰ্ণতা লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । প্ৰেমিকা জৰ্জিনা ৰড্ৰিগেজৰ সৈতে তেওঁৰ বাগদান সম্পূৰ্ণ হয় । ৪০ বছৰীয়া ফুটবল তাৰকাগৰাকীয়ে এটা হীৰা আঙঠিৰে তেওঁৰ প্ৰেমিকালৈ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।
জৰ্জিনাই এই খবৰটো নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ এখন বাগদানৰ ধুনীয়া ফটো আপলোড কৰি এই খবৰ প্ৰকাশ কৰে । আপলোড কৰা ছবিখনত দেখা গৈছে যে তেওঁৰ ধুনীয়াকৈ মেনিকিউৰ কৰা হাত দুখন ৰোনাল্ডোৰ হাতৰ ওপৰত আছে । ৰোনাল্ডোৱে যেতিয়া তেওঁক আঙঠিটো দি বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই তেওঁৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে, তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিয়ে, "হয়, মই বিয়াত বহিম । বৰ্তমান আৰু মোৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ বাবে ।" এই অনুদিত কেপচনটো তেওঁ নিজৰ পোষ্টটোত লিখিছে ।
জৰ্জিনাৰ আঙঠিটোৰ মূল্য কিমান
আনহাতে, জৰ্জিনাই এই আকৰ্ষণীয় হীৰা আঙঠিটোৰ ছবিখন আপলোড কৰাৰ পিছতে জনপ্ৰিয় গহনা ব্যৱসায়ী জুলিয়া চাফে এই গহনাৰ বিষয়ে এটা বিশদ ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি দাবী কৰে যে এই আঙঠিটোৰ মূল্য ৩০ লাখ ডলাৰ । জুলিয়াৰ মতে, আঙঠিটোৰ ওপৰত থকা পাথৰটো ৩৫ কেৰেটৰ ডিম্বাকৃতিৰ হীৰা ।
"আন এটা কথা যিয়ে এই পাথৰটোক ইমান দামী কৰি তুলিছে: এই পাথৰটো নিয়মিতভাৱে পিন্ধিবলৈ হ'লে আঙুলিৰ পুনৰ গঠনৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব । কল্পনা কৰকচোন সমগ্ৰ দিনটো, প্ৰতিদিনে আঙুলিত ১০০ পাউণ্ডৰ কেটলবেল পিন্ধিব । যন্ত্ৰণাদায়ক, কিন্তু ই অতি মূল্যৱান ।" জুলিয়াই তেওঁৰ পোষ্টটোত এইদৰে কয় ।
ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো আৰু জৰ্জিনা ৰড্ৰিগেজৰ প্ৰেম কাহিনী
ৰোনাল্ডোৱে ৯ বছৰ পূৰ্বে মাদ্ৰিদৰ গুচি ষ্ট’ৰত জৰ্জিনাক লগ পাইছিল । তাত তেওঁ ছেলছ এছিছটেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছিল । সময়ৰ লগে লগে এই সম্পৰ্কটো গাঢ় হৈ আহে আৰু বৰ্তমান পৰ্তুগীজ ফুটবলাৰগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰেমিকাক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে । এই যুটিটোৰ বৰ্তমান পাঁচটা সন্তান আছে । তেওঁলোক হৈছে ক্রিষ্টিয়ানো জুনিয়ৰ, যমজ সন্তান ইভা আৰু মেটিঅ', আলানা আৰু বেলা । আনহাতে, ২০২২ চনৰ এপ্ৰিল মাহত নৱজাত যমজ সন্তানৰ এটাক হেৰুৱাই তেওঁলোক কিছু সমস্যাৰো সন্মুখীন হৈছিল ।
ৰোনাল্ডোৰ খেলৰ কেৰিয়াৰ
ৰোনাল্ডোৱে স্প’ৰ্টিং চিপি, মানচেষ্টাৰ ইউনাইটেড, ৰিয়েল মাদ্রিদ আৰু জুভেণ্টাছৰ হৈ খেলিছে ৷ বৰ্তমান তেওঁ ছৌদি প্ৰ’-লীগত আল নাছাৰৰ হৈ খেলি আছে । পৰ্তুগীজ চেণ্টাৰ ফৰৱাৰ্ডগৰাকীয়ে ক্লাব পৰ্যায়ত ৭৯৪টা গ’ল আৰু ২৫৩টা গ'লত সহায় কৰিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁ ১৩৮টা গ’ল আৰু ৪৫টাত সহায় কৰিছে ।
তাৰকা ফুটবলাৰগৰাকীয়ে বৰ্তমান আল নাছাৰৰ ফৰৱাৰ্ড লাইনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।