ভাৰত-পাকিস্তান ক্ৰিকেট মেচৰ বিৰোধিতা, বি চি চি আইলৈ গৌৰৱ গগৈৰ চিঠি - GAURAV GOGOIS LETTER TO BCCI

১৪ ছেপ্টেম্বৰত নিৰ্ধাৰিত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ ক্ৰিকেট মেচৰ পৰা ভাৰতৰ নাম প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে গগৈয়ে ।

Gaurav Gogois letter to BCCI
সাংসদ গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: ভাৰত-পাকিস্তানৰ মাজৰ যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটিলেও কিন্তু এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই উত্তেজনা ৷ জটিল হৈয়ে আছে দুই দেশৰ মাজৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক । তাৰ মাজতেই ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰত-পাকিস্তানৰ মাজৰ এছিয়া কাপৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেট মেচখনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে ।

অৱশ্যে এই মেচখনৰ পৰা ভাৰতৰ নাম প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে দাবী তুলিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপ-দলপতি, যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ গগৈয়ে মেচখনৰ পৰা ভাৰতৰ নাম প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাই ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড (বি চি চি আই) ৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এখন পত্ৰ ।

Gaurav Gogois letter to BCCI
বি চি চি আইলৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

১৪ ছেপ্টেম্বৰত নিৰ্ধাৰিত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ ক্ৰিকেট মেচৰ পৰা ভাৰতৰ নাম প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে গগৈয়ে । বি চি চি আইৰ সচিবজনলৈ লিখা পত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈয়ে ভাৰত-পাকিস্তানৰ মাজত বৰ্তমানো অব্যাহত উত্তেজনাপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৈছে যে ক্ৰিকেট এবিধ জনপ্ৰিয় খেল হ’লেও ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত ।

তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, "সীমান্তৰ উত্তেজনা এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ত্যাগৰ কথা আমি সকলোৱে জানো । এনে পৰিস্থিতিত পাকিস্তানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক ক্ৰিকেট খেলাটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী ৷”

গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে যে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পাছত ভাৰতে বিশ্বৰ বিভিন্ন মঞ্চত পাকিস্তান জড়িত থকাৰ কথা প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত পাকিস্তানৰ সৈতে যিকোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক এৰাই চলিবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

তেওঁ এই বুলিও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে পানী আৰু তেজ একেলগে বৈ যাব নোৱাৰে ।" এনে সময়ত পাকিস্তানৰ সৈতে ক্ৰিকেটৰ সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰখা বিষয়টোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও বুজাবুজি কৰিব নোখোজা দৃঢ় ভাৰতীয় জনতাৰ মনোভাৱৰ বিৰোধী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে মন্তব্য কৰে ।

ইয়াৰোপৰিও পাকিস্তানে সুৰক্ষাৰ কাৰণ দেখুৱাই ভাৰতত হকী খেলাৰ পৰা নিজৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে বি চি চি আইৰ সচিবগৰাকীলৈ দিয়া পত্ৰত কৈছে যে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত পাকিস্তানৰ সৈতে ক্ৰিকেটৰ সম্পৰ্ক পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আৰু কূটনৈতিক বিষয়ৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

গৌৰৱ গগৈয়ে বি চি চি আইক অনুৰোধ কৰিছে যে পাকিস্তানৰ সৈতে ক্ৰিকেটৰ সম্পৰ্ক স্থগিত ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ, সুৰক্ষা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাহে উচিত । এই বিষয়ৰ গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলক পাকিস্তানৰ সৈতে নিৰ্ধাৰিত মেচৰ অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ বি চি চি আইৰ সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াক পত্ৰযোগে আহ্বান জনাইছে ।

উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইবাদিনো ধৰি গৌৰৱ গগৈয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বি চি চি আইৰ সচিবগৰাকী তেওঁৰ বন্ধু হোৱাৰ বাবে ভাৰত-পাকিস্তানৰ ১৪ ছেপ্টেম্বৰৰ মেচখন বাতিল কৰাৰ বাবে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই সামাজিক মাধ্যম এক্সত মন্তব্য কৰি আহিছিল ।

