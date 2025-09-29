আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটক বিদায় দিলে তাৰকা অলৰাউণ্ডাৰে, কোন জানেনে
এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ নামত আছে ৬২ খন টেষ্ট, ১২২ খন এদিনীয়া আৰু ৩৩ খন টি-২০ মেচ খেলাৰ অভিলেখ ৷
Published : September 29, 2025 at 11:48 PM IST
হায়দৰাবাদ: এগৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰৰ অৱসৰৰ সিদ্ধান্ত ৷ ইংলেণ্ডৰ এছেছ দলৰ পৰা আঁতৰি থকা তাৰকা অলৰাউণ্ডাৰ ক্ৰিছ ৱ’কছে সোমবাৰে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিলে । তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হ’ব ৱ’কছৰ এই সিদ্ধান্ত ৷
ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ কাউণ্টি ক্ৰিকেট খেলি থাকিব আৰু ভৱিষ্যতেও ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ সুযোগ বিচাৰিব ।
২০১৩ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অভিষেক ঘটোৱা ৩৬ বছৰীয়া ৱ’কছে ইংলেণ্ডক ২১৭ খন মেচত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । তেওঁ ইংলেণ্ডৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী দলৰ অংশ আছিল । ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তিনিটা উইকেট দখল কৰি লৰ্ডছত অনুষ্ঠিত ২০১৯ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত নিজৰ দলটোক জয়ী কৰাত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ইয়াৰোপৰি ২০২২ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপত তেওঁ ইংলেণ্ডৰ জয়ৰ অংশ আছিল ৷ দলটোৱে মেলব’ৰ্ণত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে টি-২০ বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল ।
ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ আবেগিক পোষ্ট
ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰা এক পোষ্টত ৱ’কছে কয় যে সেই মুহূৰ্ত আহিল আৰু মই সিদ্ধান্ত লৈছো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ এই সময় মোৰ বাবে উপযুক্ত ।
পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, ‘‘ইংলেণ্ডৰ হৈ খেলাটো মই সৰুৰে পৰা সপোন দেখিছিলো আৰু সেই সপোনবোৰ জীয়াই থকাত মই নিজকে অতি ভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰোঁ । যোৱা ১৫ বছৰত ইংলেণ্ডক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, থ্ৰী লায়ন্স পিন্ধা আৰু সতীৰ্থৰ সৈতে খেলপথাৰ শ্বেয়াৰ কৰা, যাৰ বহুতেই আজীৱন বন্ধু হৈ পৰিল, সেইবোৰ কথা মই অতি গৌৰৱেৰে স্মৰণ কৰো ।’’
Pleasure has been all mine. No regrets 🏴 pic.twitter.com/kzUKsnNehy— Chris Woakes (@chriswoakes) September 29, 2025
ৱ’কছে লগতে কয় যে ২০১১ চনত অষ্ট্ৰেলিয়াত অভিষেক ঘটোৱাটো কালিৰ দৰেই লাগে ৷ কিন্তু যেতিয়া আপুনি স্ফুৰ্তিত মতলীয়া হৈ থাকে, তেতিয়াই সময়বোৰ পাৰ হৈ যায় ।
‘‘মোৰ পিতৃ-মাতৃ, মোৰ পত্নী এমি আৰু আমাৰ ছোৱালী লাইলা আৰু ইভিলৈ বছৰ বছৰ ধৰি আগবঢ়াই অহা অটল মৰম, সমৰ্থন আৰু ত্যাগৰ বাবে ধন্যবাদ । আপোনালোকৰ অবিহনে এইবোৰৰ কোনোটোৱেই সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন’’ - আবেগিক হৈ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে পোষ্টত উল্লেখ কৰে ৷
ক্ৰিছ ৱ’কছৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ
ক্ৰিছ ৱ’কছে ৬২ খন টেষ্ট মেচ খেলি ১৯২ টা উইকেট দখল কৰিছিল, য’ত ৫ বাৰকৈ ৫ টা উইকেট দখল কৰি অভিলেখ গঢ়িছিল ৷ তদুপৰি তেওঁ ২০১৮ চনত লৰ্ডছত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে টেষ্টত শতক অৰ্জন কৰিছিল ৷ এদিনীয়াত তেওঁ ১২২ খন মেচত ১৭৩ টা উইকেট দখল কৰিছে আৰু ৩৩ খন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ৩১ টা উইকেট দখল কৰিছে ।
