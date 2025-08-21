ETV Bharat / sports

এছিয়া কাপত ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচ ! সেউজ সংকেত কেন্দ্ৰৰ - ASIA CUP 2025

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈসকলে পাকিস্তানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক মেচ খেলাত বাধা আৰোপ ৷

ASIA CUP 2025
এছিয়া কাপত মুখামুখি হ’ব ভাৰত-পাকিস্তান (IANS Photo)
Published : August 21, 2025 at 10:59 PM IST

নতুন দিল্লী: ভাৰত চৰকাৰে পাকিস্তানৰ সৈতে ক্ৰীড়া ইভেণ্টত নিজৰ নীতি উন্নত কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় খেলুৱৈ আৰু দলসমূহক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে খেলিবলৈ দিয়া হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ।

অৱশ্যে ভাৰতে দ্বিপাক্ষিক মেচত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিব । ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ এক সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে সংবাদ সংস্থা এ এন আইয়ে ।

কি ক’লে ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে ?

ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ উত্থানৰ কথা মনত ৰাখি আয়োজন কৰা বহুজাতিক প্ৰতিযোগিতাখনত ব্যক্তিগত খেলুৱৈ আৰু দেশসমূহৰ দলসমূহে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব ।

‘‘তদুপৰি ভাৰত বা বিদেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বহুপক্ষীয় অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সংস্থাসমূহৰ নিয়ম আৰু আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ স্বাৰ্থৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হওঁ । চিৰবৈৰী দেশ দুখনৰ দ্বিপাক্ষিক ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত যথাসম্ভৱ ভাৰতীয় দলসমূহে পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ নকৰে নতুবা আমি পাকিস্তানী দলক ভাৰতত খেলিবলৈ নিদিওঁ’’ বুলি দেশৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰে ৷

এছিয়া কাপত ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচৰ বিৰুদ্ধে অনুৰাগীৰ ক্ষোভ

আগন্তুক এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মতানৈক্য অব্যাহত থকাৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা ক্ষোভৰ মাজতে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত ৷ পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতক খেলিবলৈ দিয়াত সকলোৱে বি চি চি আইক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে । ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছিয়া কাপত মুখামুখি হ’ব ভাৰত-পাকিস্তান ।

এছিয়া কাপ ২০২৫ ত ভাৰত

উল্লেখ্য যে, ৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীত আৰম্ভ হ’ব এছিয়া কাপ ২০২৫ । এইবেলি এই প্ৰতিযোগিতাখন ২০২৬ চনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া টি-২০ বিশ্বকাপৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি টি-২০ ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ’ব । মুঠ ৮ টা দলে এছিয়া কাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ দলসমূহক দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছে ।

ভাৰত, পাকিস্তান, সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী আৰু ওমানক ‘এ’ গ্ৰুপত স্থান দিয়াৰ বিপৰীতে শ্ৰীলংকা, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ আৰু হংকঙক ‘বি’ গ্ৰুপত স্থান দিয়া হৈছে ৷

ভাৰতে ১০ ছেপ্টেম্বৰত সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহীৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব । ইয়াৰ পিছত ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন খেল ১৪ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পিছত ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ অন্তিমখন গ্ৰুপ মেচ হ’ব ওমানৰ বিৰুদ্ধে । ২৮ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইত অনুষ্ঠিত হ’ব এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল মেচ ।

লগতে পঢ়ক: এছিয়া কাপৰ দল ঘোষণাৰ দুদিন পিছতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰে ত্যাগ কৰিলে অধিনায়কত্ব

