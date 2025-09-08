ষষ্ঠবাৰৰ বাবে ইউ এছ অ’পেনৰ খিতাপ দখল কাৰ্লোছ আলকাৰাজৰ; ট্ৰাম্পৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত পিছুৱালে মেচ
ইউ এছ অ’পেনৰ ফাইনেলত য়ানিক ছিনাৰৰ বিৰুদ্ধে ৬-২, ৩-৬, ৬-১, ৬-৪ ছেটত জয়লাভ কৰি কাৰ্লোছ আলকাৰাজে পুনৰবাৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম প্ৰতিযোগিতাখনত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ।
Published : September 8, 2025 at 1:17 PM IST
নিউয়ৰ্ক: দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ইউ এছ অ’পেনৰ ফাইনেল মেচখন কোনো নাটকীয় নাছিল ৷ বৰং ই আছিল দুগৰাকী যুৱ, শীৰ্ষস্থানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ক্ৰমে কাৰ্লোছ আলকাৰাজ আৰু য়ানিক ছিনাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন শক্তিশালী মেচ ৷
ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ পুৰুষৰ একক শাখাৰ ফাইনেলত বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানৰ খেলুৱৈ তথা বিগত বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন য়ানিক ছিনাৰক পৰাস্ত কৰি কাৰ্লোছ আলকাৰাজে তিনি বছৰৰ পাছত পুনৰ ইউ এছ অ’পেনৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে ।
আলকাৰাজে ছিনাৰক পৰাস্ত কৰি ইউ এছ অ’পেনত জয়লাভ কৰে
দেওবাৰে নিশা বিশ্ব ৰেংকিঙৰ দ্বিতীয়স্থানৰ খেলুৱৈ ২২ বছৰীয়া আলকাৰাজে শীৰ্ষস্থানৰ খেলুৱৈ ছিনাৰৰ বিৰুদ্ধে ৬-২, ৩-৬, ৬-১, ৬-৪ ছেটত জয়লাভ কৰাটো সঁচাকৈয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল । কেৰিয়াৰৰ ষষ্ঠটো গ্ৰেণ্ডশ্লেম জয়লাভ কৰি ব’ৰ্ণবৰ্গৰ পিছৰ দ্বিতীয়গৰাকী কনিষ্ঠ খেলুৱৈত পৰিগণিত হয় স্পেইনৰ খেলুৱৈগৰাকী । আলকাৰাজে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়নগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব পুনৰ প্ৰতিপন্ন কৰি এ টি পি ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ৷
টেনিছ অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী মেচৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে ৷ একেটা ছিজনতে একেৰাহে তিনিখন গ্ৰেণ্ড শ্লেম ফাইনেলত মুখামুখি হোৱা এই ক্ৰীড়াৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম দুগৰাকী খেলুৱৈত পৰিণত হয় কাৰ্লোছ আলকাৰাজ আৰু য়ানিক ছিনাৰ ৷
ট্ৰফী অনুষ্ঠানৰ সময়ত আলকাৰাজে ধেমালিৰ সুৰতে কয়, ‘‘মই মোৰ পৰিয়ালক দেখাতকৈ তোমাক বেছি দেখিছো ৷ ক’ৰ্ট শ্বেয়াৰ কৰা, লকাৰ ৰুম শ্বেয়াৰ কৰা সকলোবোৰ বৰ ভাল লাগে ৷’’ এই কথা শুনি ছিনাৰৰ হাঁহি উঠি যায় ৷
২ ঘণ্টীয়া ৪২ মিনিটৰ খেলখনত লাভ কৰা জয়েৰে স্পেইনৰ ২২ বছৰীয়া আলকাৰাজে ইটালীৰ ছিনাৰ(২৪) ক অতিক্ৰমী তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা মুখামুখিৰ ভিতৰত ১০-৫, সামগ্ৰিকভাৱে গ্ৰেণ্ডশ্লেম ট্ৰফীত ৬-৪ আৰু ইউ এছ অ’পেন চেম্পিয়নশ্বিপত ২-১ ছেটত শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰে ৷
মেচখন প্ৰায় আধাঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ হোৱাত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰ মাজত আৰ্থাৰ এছ ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ পৰে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী । কাৰণ সেই সময়ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প গেলেৰীত দৰ্শকৰ শাৰীত বহি আছিল ।
খেলৰ শেষত ছিনাৰে কয়, ‘‘তুমি মোতকৈ ভাল আছিলা । আজি মই মোৰ সাধ্য অনুসৰি চেষ্টা কৰিলোঁ । ইয়াতকৈ বেছি কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন ।’’ আলকাৰাজে সুন্দৰভাৱে খেলখন সমাপ্ত কৰে আৰু তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক ২০০৩ চনৰ ফ্ৰেন্স অ’পেন বিজয়ী জুয়ান কাৰ্লোছ ফেৰেৰ’ই তেওঁৰ প্ৰদৰ্শনক অসাধাৰণ বুলি অভিহিত কৰে ।
ছিনাৰে কয়, “যিবোৰ কাম … মই লণ্ডনত ভাল কৰিছিলো, আজি মই আৰু ভাল কৰিলো ।”
উইম্বলডনৰ পিছত আলকাৰাজে এসপ্তাহৰ ছুটী লৈছিল আৰু তাৰপিছত লগে লগে খেলৰ প্ৰস্তুতিত মনোনিৱেশ কৰিছিল ৷ ফেৰেৰোৰ সৈতে ১৫ দিন কটোৱাৰ পিছত মাত্ৰ এটা কথাতে মনোনিৱেশ কৰিছিল, চিনাৰক পৰাস্ত কৰা ।
আলকাৰাজে কয়, ‘‘মই সেই মেচখন অধ্যয়ন কৰিছিলো ।’’
উইম্বলডনত পৰাজয়ৰ সময়ত আলকাৰাজে নিজৰ দলটোক উদ্দেশ্যি স্পেনিছ ভাষাত কৈছিল ‘‘ক’ৰ্টৰ পিছফালৰ পৰা তেওঁ মোতকৈ বহুত ভাল’’ - এই দৃশ্য কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল ৷ হয়তো সেইবাবেই দেওবাৰে আলকাৰাজক আক্ৰমণাত্মক ভংগীমাত দেখা গৈছিল ৷ সামান্যতম সুযোগ পোৱা মাত্ৰকে স্পেনিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে প্ৰতিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক শ্বট কোবাইছিল ৷
খেলুৱৈ দুগৰাকীয়ে বিগত সময়ত আঠটাকৈ গ্ৰেণ্ডশ্লেম ট্ৰফীৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকে চাৰিটাকৈ আৰু আন ১৩ টাৰ ভিতৰত ১০ টা ট্ৰফী লাভ কৰিছে । বাকী তিনিটা ট্ৰফী লাভ কৰিছে ২৪ বাৰৰ চেম্পিয়ন ন’ভাক জ’কভিচে ৷
বিগত সময়ত ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ২৭ খন হাৰ্ড ক’ৰ্ট মেচত জয়লাভ কৰা ছিনাৰ আৰু আলকাৰাজে দেওবাৰে উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল ৷ দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ যুটীয়াভাৱে শীৰ্ষত থকাটো বিৰল আছিল ৷ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা মেচখনত এঘণ্টা ২০ মিনিটৰ খেলত এটাকৈ ছেট হৈছিল আৰু আলকাৰাজে সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ছেট হেৰুৱাইছিল ।
