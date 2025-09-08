ষষ্ঠবাৰৰ বাবে ইউ এছ অ’পেনৰ খিতাপ দখল কাৰ্লোছ আলকাৰাজৰ; ট্ৰাম্পৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত পিছুৱালে মেচ

ETV Bharat / sports

ইউ এছ অ’পেনৰ ফাইনেলত য়ানিক ছিনাৰৰ বিৰুদ্ধে ৬-২, ৩-৬, ৬-১, ৬-৪ ছেটত জয়লাভ কৰি কাৰ্লোছ আলকাৰাজে পুনৰবাৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম প্ৰতিযোগিতাখনত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে ।

ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ ৰ বিজয়ী কাৰ্লোছ আলকাৰাজ (AP Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2025 at 1:17 PM IST

4 Min Read

নিউয়ৰ্ক: দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ইউ এছ অ’পেনৰ ফাইনেল মেচখন কোনো নাটকীয় নাছিল ৷ বৰং ই আছিল দুগৰাকী যুৱ, শীৰ্ষস্থানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ক্ৰমে কাৰ্লোছ আলকাৰাজ আৰু য়ানিক ছিনাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন শক্তিশালী মেচ ৷

ইউ এছ অ’পেন ২০২৫ পুৰুষৰ একক শাখাৰ ফাইনেলত বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানৰ খেলুৱৈ তথা বিগত বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন য়ানিক ছিনাৰক পৰাস্ত কৰি কাৰ্লোছ আলকাৰাজে তিনি বছৰৰ পাছত পুনৰ ইউ এছ অ’পেনৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে ।

আলকাৰাজে ছিনাৰক পৰাস্ত কৰি ইউ এছ অ’পেনত জয়লাভ কৰে

দেওবাৰে নিশা বিশ্ব ৰেংকিঙৰ দ্বিতীয়স্থানৰ খেলুৱৈ ২২ বছৰীয়া আলকাৰাজে শীৰ্ষস্থানৰ খেলুৱৈ ছিনাৰৰ বিৰুদ্ধে ৬-২, ৩-৬, ৬-১, ৬-৪ ছেটত জয়লাভ কৰাটো সঁচাকৈয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল । কেৰিয়াৰৰ ষষ্ঠটো গ্ৰেণ্ডশ্লেম জয়লাভ কৰি ব’ৰ্ণবৰ্গৰ পিছৰ দ্বিতীয়গৰাকী কনিষ্ঠ খেলুৱৈত পৰিগণিত হয় স্পেইনৰ খেলুৱৈগৰাকী । আলকাৰাজে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়নগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব পুনৰ প্ৰতিপন্ন কৰি এ টি পি ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ৷

খেলৰ শেষত আলকাৰাজ আৰু ছিনাৰ (AP Photo)

টেনিছ অনুৰাগীসকলে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী মেচৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে ৷ একেটা ছিজনতে একেৰাহে তিনিখন গ্ৰেণ্ড শ্লেম ফাইনেলত মুখামুখি হোৱা এই ক্ৰীড়াৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম দুগৰাকী খেলুৱৈত পৰিণত হয় কাৰ্লোছ আলকাৰাজ আৰু য়ানিক ছিনাৰ ৷

ট্ৰফী অনুষ্ঠানৰ সময়ত আলকাৰাজে ধেমালিৰ সুৰতে কয়, ‘‘মই মোৰ পৰিয়ালক দেখাতকৈ তোমাক বেছি দেখিছো ৷ ক’ৰ্ট শ্বেয়াৰ কৰা, লকাৰ ৰুম শ্বেয়াৰ কৰা সকলোবোৰ বৰ ভাল লাগে ৷’’ এই কথা শুনি ছিনাৰৰ হাঁহি উঠি যায় ৷

২ ঘণ্টীয়া ৪২ মিনিটৰ খেলখনত লাভ কৰা জয়েৰে স্পেইনৰ ২২ বছৰীয়া আলকাৰাজে ইটালীৰ ছিনাৰ(২৪) ক অতিক্ৰমী তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা মুখামুখিৰ ভিতৰত ১০-৫, সামগ্ৰিকভাৱে গ্ৰেণ্ডশ্লেম ট্ৰফীত ৬-৪ আৰু ইউ এছ অ’পেন চেম্পিয়নশ্বিপত ২-১ ছেটত শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰে ৷

মেচখন প্ৰায় আধাঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ হোৱাত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰ মাজত আৰ্থাৰ এছ ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ পৰে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী । কাৰণ সেই সময়ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প গেলেৰীত দৰ্শকৰ শাৰীত বহি আছিল ।

দৰ্শকৰ শাৰীত ৰাষ্ট্ৰপতি ড‘নাল্ড ট্ৰাম্প (AP Photo)

খেলৰ শেষত ছিনাৰে কয়, ‘‘তুমি মোতকৈ ভাল আছিলা । আজি মই মোৰ সাধ্য অনুসৰি চেষ্টা কৰিলোঁ । ইয়াতকৈ বেছি কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন ।’’ আলকাৰাজে সুন্দৰভাৱে খেলখন সমাপ্ত কৰে আৰু তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক ২০০৩ চনৰ ফ্ৰেন্স অ’পেন বিজয়ী জুয়ান কাৰ্লোছ ফেৰেৰ’ই তেওঁৰ প্ৰদৰ্শনক অসাধাৰণ বুলি অভিহিত কৰে ।

ছিনাৰে কয়, “যিবোৰ কাম … মই লণ্ডনত ভাল কৰিছিলো, আজি মই আৰু ভাল কৰিলো ।”

উইম্বলডনৰ পিছত আলকাৰাজে এসপ্তাহৰ ছুটী লৈছিল আৰু তাৰপিছত লগে লগে খেলৰ প্ৰস্তুতিত মনোনিৱেশ কৰিছিল ৷ ফেৰেৰোৰ সৈতে ১৫ দিন কটোৱাৰ পিছত মাত্ৰ এটা কথাতে মনোনিৱেশ কৰিছিল, চিনাৰক পৰাস্ত কৰা ।

আলকাৰাজে কয়, ‘‘মই সেই মেচখন অধ্যয়ন কৰিছিলো ।’’

স্পেইনৰ খেলুৱৈ কাৰ্লোছ আলকাৰাজৰ এটা দৰ্শনীয় শ্বট (AP Photo)

উইম্বলডনত পৰাজয়ৰ সময়ত আলকাৰাজে নিজৰ দলটোক উদ্দেশ্যি স্পেনিছ ভাষাত কৈছিল ‘‘ক’ৰ্টৰ পিছফালৰ পৰা তেওঁ মোতকৈ বহুত ভাল’’ - এই দৃশ্য কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল ৷ হয়তো সেইবাবেই দেওবাৰে আলকাৰাজক আক্ৰমণাত্মক ভংগীমাত দেখা গৈছিল ৷ সামান্যতম সুযোগ পোৱা মাত্ৰকে স্পেনিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে প্ৰতিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক শ্বট কোবাইছিল ৷

খেলুৱৈ দুগৰাকীয়ে বিগত সময়ত আঠটাকৈ গ্ৰেণ্ডশ্লেম ট্ৰফীৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকে চাৰিটাকৈ আৰু আন ১৩ টাৰ ভিতৰত ১০ টা ট্ৰফী লাভ কৰিছে । বাকী তিনিটা ট্ৰফী লাভ কৰিছে ২৪ বাৰৰ চেম্পিয়ন ন’ভাক জ’কভিচে ৷

বিগত সময়ত ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ২৭ খন হাৰ্ড ক’ৰ্ট মেচত জয়লাভ কৰা ছিনাৰ আৰু আলকাৰাজে দেওবাৰে উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল ৷ দুয়োগৰাকী খেলুৱৈ যুটীয়াভাৱে শীৰ্ষত থকাটো বিৰল আছিল ৷ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা মেচখনত এঘণ্টা ২০ মিনিটৰ খেলত এটাকৈ ছেট হৈছিল আৰু আলকাৰাজে সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ছেট হেৰুৱাইছিল ।

