হায়দৰাবাদ: BWF বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় দলে লাভ কৰা নিৰাশজনক ফলাফলৰ পিছত সাত্বিক সাইৰাজ ৰংকীৰেড্ডী আৰু ছিৰাগ চেট্টীৰ যুটিয়ে সাকাৰাত্মক ফলাফল অৰ্জন কৰে । এই দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে পদক লাভ কৰাটো এতিয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ২১-১২, ২১-১৯ ৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি চেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
ইয়াৰ লগে লগে এই যুটিটোৱে বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত যিকোনো পদক লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষ খেলুৱৈ হিচাপে বিবেচিত হ'ব । সিন্ধু আৰু চাইনাৰ পিছত BWF বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত পদক লাভ কৰা তৃতীয় খেলুৱৈ হিচাপে তেওঁলোক বিবেচিত হ'ব । ইয়াৰ উপৰি টকিঅ' ২০২২ ত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাব কৰা এই যুটিটোৰ এয়া দ্বিতীয় পদক হ'ব ।
বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ পৰা বাহিল পি ভি সিন্ধু:
ইয়াৰ পূৰ্বে, মিক্স ডবলত ভাৰতীয় যুটি ধ্ৰুৱ কপিলা আৰু তানিষা কাস্তৌ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাজিত হয় আৰু অলিম্পিক বিজয়ী পি ভি সিন্ধুও বিশ্বৰ ৯ নম্বৰৰ খেলুৱৈৰ কন্যা কুসুমাৰ সৈতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাজিত হৈ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ পৰা বাহিৰ হয় ।
সাত্বিক-ছিৰাগৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন:
খেলৰ কথা যদি কোৱা হয় তেন্তে বিশ্বৰ নৱম নম্বৰৰ যুটি সাত্বিক-ছিৰাগে সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰে, তেওঁলোকে ১১-৬ স্ক'ৰৰ সৈতে প্ৰথমখন খেলত সহজে বিজয় লাভ কৰে । দ্বিতীয় খেলত, ভাৰতীয় খেলুৱৈ দুগৰাকীয়ে মালেছিয়াৰ যুটিক বেকফুটত খেলিবলৈ বাধ্য় কৰে , কিন্তু মালেছিয়াৰ যুটিয়ে বিৰতিৰ পিছত প্ৰত্যুত্তৰত আক্ৰমনাত্মকভাৱে খেলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চূড়ান্ত মোকাবিলা হয় ।
মালেছিয়াৰ যুটিটোৱে ফ্লেট ৰিটাৰ্ণৰ সৈতে উভতি আহে আৰু নেটৰ সমীপত ৫ নম্বৰ লাভ কৰে আৰু অতিশীঘ্ৰে ১৯-১৯ হয় । কিন্তু ভাৰতীয় দলটোৱে চূড়ান্ত সময়ত দুই নম্বৰ অৰ্জন কৰি এই মোকাবিলাত বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।
সাত্বিক-ছিৰাগৰ চেমিফাইনেল মেছ:
সাত্বিক-ছিৰাগৰ মালেছিয়াৰ যুটিৰ সৈতে এয়া ১৫ সংখ্যক মেছত বিজয় আছিল । সাত্বিক আৰু চিৰাগ এতিয়া চেমিফাইনেলত বিশ্বৰ ১১ নম্বৰৰ যুটি, চীনৰ লি যিও আৰু বৌ যাংগৰ সৈতে তেওঁলোক মুখামুখি হ'ব ।