নতুন দিল্লী: পেৰিছৰ এডিডাছ এৰিনাত অনুষ্ঠিত হোৱা বি ডব্লিউ এফ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় শ্বাটলাৰসকলৰ বাবে বুধবাৰৰ দিনটো আছিল বিশেষ ৷ ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে অনুষ্ঠিত হোৱা ৩২ ৰাউণ্ডৰ খেলৰ অন্তত নিজ নিজ মেচত জয়লাভ কৰি ৰাউণ্ড ১৬ ত প্ৰৱেশ কৰে ।
খেলুৱৈসকলে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগা প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জয়ী হ’লে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷
সাতৱিক সাইৰাজ আৰু চিৰাগ শ্বেট্টীৰ জয়লাভ
প্ৰতিযোগিতাখনৰ ৩২ ৰাউণ্ডত ভাৰতৰ পুৰুষৰ ডাবলছ যুটি সাতৱিক সাইৰাজ ৰংকিৰেড্ডী আৰু চিৰাগ শ্বেট্টীয়ে মেচত জয়লাভ কৰে । বিশ্বৰ নৱম স্থানৰ যুটিটোৱে ৪৩ মিনিটৰ খেলখনত চীনা টাইপেইৰ লিউ কুৱাং হেং আৰু ইয়াং প’ হানক ২২-২০, ২১-১৩ ছেটত পৰাস্ত কৰে । এতিয়া প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত যুটিটো মুখামুখি হ’ব বিশ্বৰ ষষ্ঠস্থানৰ চীনা যুটি লিয়াং ৱেই কেং আৰু ৱাং চাঙৰ ।
3 matches played. 3 wins. 🔥— BAI Media (@BAI_Media) August 26, 2025
A delightful Day 2 in Paris for Indian shuttlers!
📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/KWXkUQX2Vj
পি ভি সিন্ধুৰ আকৰ্ষণীয় জয়
মহিলাৰ একক শাখাৰ ৰাউণ্ড অৱ ৩২ ৰ মেচত পি ভি সিন্ধুৱে মালয়েছিয়াৰ কৰুপাথেভেন লেটছানাক ২১-১৯, ২১-১৫ ছেটত পৰাস্ত কৰি জয়লাভ কৰে । সিন্ধুৱে মেচখনত পোনপটীয়া ছেটত জয়লাভ কৰে । খেলখনৰ প্ৰথমটো ছেটত ১২-১৮ ত পিছপৰি ৰোৱা বিশ্বৰ ১৫ নং স্থানৰ খেলুৱৈ সিন্ধুৱে একেৰাহে ৬ পইণ্ট লাভ কৰি ২১-১৯ ত ছেটটোত জয়লাভ কৰে । ভাৰতৰ দুবাৰৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকীয়ে দ্বিতীয় কৰুপাথেভেন লেটছানাক ২১-১৫ ছেটত পৰাস্ত কৰি খেলত জয়লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী খেলখনত সিন্ধু মুখামুখি হ’ব চীনৰ খেলুৱৈ ৱাং জিয়িৰ ৷
ধ্ৰুৱ কপিলা আৰু তানিশা ক্ৰাষ্টোৰ অভূতপূৰ্ব প্ৰদৰ্শন
বিশ্বৰ ১৬ নং স্থানৰ খেলুৱৈ তথা ভাৰতৰ মিক্সড ডাবলছৰ যুটি ধ্ৰুৱ কপিলা আৰু তানিশা ক্ৰাষ্টোৱে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনৰ সহায়ত ৰাউণ্ড ১৬ ত প্ৰৱেশ কৰে । ভাৰতীয় যুটিটোৱে আয়াৰলেণ্ডৰ জোছুয়া মেগী আৰু ময়য়া ৰিয়ানক ২১-১১, ২১-১৬ ছেটত পৰাস্ত কৰে ৷ এতিয়া তেওঁলোকে হংকঙৰ টাং চ্যুন ম্যান আৰু চে ইং ছুয়েটৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৷ যুটিটোৱে মেচখনত জয়ী হৈ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিব ।
কঠিন মেচত পৰাস্ত এইচ এছ প্ৰণয়
অৱশ্যে এগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ বাবে বুধবাৰৰ দিনটো আছিল হতাশাজনক । পুৰুষৰ একক শাখাৰ এখন কঠিন মেচত ভাৰতীয় খেলুৱৈ এইচ এছ প্ৰণয় ডেনিছ বেডমিণ্টন খেলুৱৈ এণ্ডাৰছ এণ্টনচেনৰ হাতত পৰাস্ত হয় । এই মেচখনত প্ৰণয়ে ২১-৭, ১৭-২১, ২১,২৩ ছেটত পৰাস্ত হয় । ইয়াৰ লগে লগে প্ৰতিযোগিতাখনত পুৰুষৰ একক শাখাত ভাৰতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ অন্ত পৰে ।
