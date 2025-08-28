মিৰ্জা : সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰে ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আন্তঃকমাণ্ড পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰে । পাটগাঁৱৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এই মহিলা ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ বুধবাৰে সফল সামৰণি পৰে ।
এই প্ৰতিযোগিতাত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ড (কলকাতা) আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ কমাণ্ড (চণ্ডীগড়)ৰ মুঠ ১৩৬ গৰাকী মহিলা খেলুৱৈয়ে বিভিন্ন শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰে । জুডো, মল্লযুঁজ, ভাৰোত্তোলন আৰু বক্সিঙত মহিলা খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিযোগিতাত ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডে (কলকাতা) ২৮ টা স্বৰ্ণ, ২৪ টা ৰূপ আৰু ৯ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
বিপৰীতে ৱেষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডে (চণ্ডীগড়) ৯ টা স্বৰ্ণ, ১২ টা ৰূপ আৰু ৩২ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
সামৰণি অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰৰ মহাপৰিদৰ্শক সুখদেৱ ৰাজ উপস্থিত থাকি বি এছ এফৰ খেলুৱৈসকলক বিভিন্ন ধৰণে উৎসাহিত কৰে । বি এছ এফৰ কেইবাগৰাকী খেলুৱৈয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে পদ্মশ্ৰী আৰু অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰাটো অতি গৌৰৱৰ বিষয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
বি এছ এফৰ মহিলা খেলুৱৈসকলৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয়, "এই মহিলা খেলুৱৈসকলে নিজৰ ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী আৰু দেশৰ নাম উজলাইছে । মহিলাসকলে কেৱল ৰান্ধনী ঘৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকি ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতো নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছে, গতিকে খেলুৱৈসকলে বল আৰু দেশৰ বাবে নিজৰ জীৱন খেলত লগোৱা উচিত ।"
প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত খেলুৱৈসকলক পদকসমূহ প্ৰদান কৰা হয় । ইফালে ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হয় ।
