গুৱাহাটীত বি এছ এফৰ মহিলা শাখাত কমাণ্ড পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি - BSF COMMAND LEVEL SPORTS MEET

বি এছ এফৰ গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ২৫ আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত আন্তঃকমাণ্ড পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি । ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ সৰ্বাধিক স্বৰ্ণ লাভ ।

BSF's women's command level sports meet
বি এছ এফৰ মহিলা শাখাত কমাণ্ড পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)
মিৰ্জা : সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰে ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আন্তঃকমাণ্ড পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰে । পাটগাঁৱৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এই মহিলা ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ বুধবাৰে সফল সামৰণি পৰে ।

এই প্ৰতিযোগিতাত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ড (কলকাতা) আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ কমাণ্ড (চণ্ডীগড়)ৰ মুঠ ১৩৬ গৰাকী মহিলা খেলুৱৈয়ে বিভিন্ন শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰে । জুডো, মল্লযুঁজ, ভাৰোত্তোলন আৰু বক্সিঙত মহিলা খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিযোগিতাত ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডে (কলকাতা) ২৮ টা স্বৰ্ণ, ২৪ টা ৰূপ আৰু ৯ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।

বি এছ এফৰ মহিলা শাখাত কমাণ্ড পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি (ETV Bharat)
BSF's women's command level sports meet
বি এছ এফৰ গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কমাণ্ড পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)

বিপৰীতে ৱেষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডে (চণ্ডীগড়) ৯ টা স্বৰ্ণ, ১২ টা ৰূপ আৰু ৩২ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

সামৰণি অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰৰ মহাপৰিদৰ্শক সুখদেৱ ৰাজ উপস্থিত থাকি বি এছ এফৰ খেলুৱৈসকলক বিভিন্ন ধৰণে উৎসাহিত কৰে । বি এছ এফৰ কেইবাগৰাকী খেলুৱৈয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে পদ্মশ্ৰী আৰু অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰাটো অতি গৌৰৱৰ বিষয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

BSF's women's command level sports meet
বি এছ এফৰ মহিলা শাখাত কমাণ্ড পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি (ETV Bharat)

বি এছ এফৰ মহিলা খেলুৱৈসকলৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয়, "এই মহিলা খেলুৱৈসকলে নিজৰ ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী আৰু দেশৰ নাম উজলাইছে । মহিলাসকলে কেৱল ৰান্ধনী ঘৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকি ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতো নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছে, গতিকে খেলুৱৈসকলে বল আৰু দেশৰ বাবে নিজৰ জীৱন খেলত লগোৱা উচিত ।"

BSF's women's command level sports meet
বি এছ এফৰ মহিলা শাখাত কমাণ্ড পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)

প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত খেলুৱৈসকলক পদকসমূহ প্ৰদান কৰা হয় । ইফালে ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হয় ।

